46 נקודות לשיי בניצחון אוקלהומה על יוטה בהארכה

ליל ה-NBA סיפק שורה של משחקים בולטים: אוקלהומה סיטי גברה בהארכה על יוטה אחרי ערב ענק של שיי גילג’ס אלכסנדר, ניו יורק קטעה רצף הפסדים עם ניצחון ביתי על הקליפרס, ופיניקס המשיכה בכושר הטוב עם ניצחון חוץ בממפיס. פילדלפיה שלטה בוושינגטון עם תרומה רחבה מכל החמישייה, אטלנטה ניצלה ערב של עומק התקפי מול ניו אורלינס, וטורונטו רשמה קאמבק דרמטי בשארלוט עם סל ניצחון עם הבאזר.

אוקלהומה (7:31) - יוטה (24:12) 125:129 בהארכה

אוקלהומה יצאה ממשחק דרמטי במיוחד מול יוטה עם הצהרת אופי, בהובלת ערב ענק של שיי גילג'ס אלכסנדר. ה-MVP המכהן קלע 46 נקודות, כולל סל קר רוח סמוך לקו העונשין על הבאזר של הזמן החוקי שכפה הארכה, ובה הוסיף עוד 9 נקודות. בכך האריך שיי את רצף המשחקים שלו עם לפחות 20 נקודות ל-109, השני באורכו בתולדות ה-NBA. צ'ט הולמגרן תרם דאבל דאבל של 23 נקודות ו-12 ריבאונדים, ג'יילן וויליאמס הוסיף 17 ואג'יי מיטשל קלע 16, בערב חשוב עבור האלופה המכהנת אחרי תקופה מעט פחות יציבה.

יוטה קיבלה הופעה חזקה מלאורי מרקאנן, שסיים עם 29 נקודות ו-13 ריבאונדים, קיונטה ג'ורג' הוסיף 25 נקודות ו-11 אסיסטים, וג'וסוף נורקיץ' תרם 15 נקודות ו-15 ריבאונדים. הג'אז חזרו מפיגור גדול, עלו ליתרון במחצית השנייה ואף היו קרובים מאוד לניצחון לאחר סל קשה של מרקאנן בשניות הסיום של הזמן החוקי. למרות זאת, אוקלהומה סיטי הצליחה להישאר במשחק, לכפות הארכה ולבסוף להישען על הכוכב שלה כדי לקטוע רצף של שני הפסדים ולהימנע מהפסד שלישי ברציפות.

שיי והולמגרן חוגגים (רויטרס)

דנבר (12:25) - בוסטון (13:23) 110:114

דנבר רשמה קאמבק מרשים בבוסטון במשחק רווי תהפוכות, שנערך ללא ניקולה יוקיץ’ וג’ייסון טייטום. המשחק התאפיין ב-26 חילופי הובלה ותשע תוצאות שוויון, עד ריצת 0:14 של הנאגטס ברבע הרביעי, שהפכה פיגור קטן ליתרון משמעותי. ג’מאל מארי חזר לחמישייה והוביל את דנבר עם 22 נקודות ו-17 אסיסטים, בעוד פייטון ווטסון סיפק ערב שיא עם 30 נקודות, תשע מהן ברבע האחרון.

בצד של בוסטון, ג’יילן בראון בלט עם 33 נקודות ונימיאס קווטה רשם שיא קריירה של 20 ריבאונדים. הסלטיקס התקשו מהקו לאורך הערב וסיימו עם 9 מ-15 בעונשין, אך נשארו בתמונה עד הדקות האחרונות. דנבר, שנמצאת בתקופה מאתגרת ללא יוקיץ’, קיבלה תרומה משמעותית גם מזיקי נג’אג’י ברבע המכריע והראתה אופי בדרך לניצחון חוץ חשוב.

ג'מאל מארי נשמר (רויטרס)

סן אנטוניו (11:26) - לוס אנג'לס לייקרס (12:23) 91:107

סן אנטוניו רשמה ניצחון מרשים מול לוס אנג’לס, כשהיא מתגברת על ערב ענק של לוקה דונצ’יץ’ וממשיכה לבסס את מעמדה בצמרת המערב. קלדון ג’ונסון הוביל את הספרס עם 27 נקודות, ויקטור וומבניאמה הוסיף דאבל דאבל של 16 נקודות ו-14 ריבאונדים, וסטפון קאסל תרם 15 נקודות. גם דיארון פוקס היה בספרות כפולות עם 14, והספרס עלו ליתרון דו ספרתי כבר במחצית השנייה, למרות ערב חלש במיוחד מחוץ לקשת עם 4 שלשות מ-25 ניסיונות.

בצד של הלייקרס, ששיחקו ללא לברון ג’יימס בשל בעיות בריאות וללא אוסטין ריבס ורוי האצ’ימורה הפצועים, לוקה דונצ’יץ’ סיפק טריפל דאבל אדיר של 38 נקודות, 10 ריבאונדים ו-10 אסיסטים, ה-86 שלו בקריירה בעונה הסדירה. למרות התרומה ההתקפית שלו, לוס אנג’לס התקשתה לייצר נקודות נוספות, כשג’ייק לארביה קלע 16 וג’קסון הייז הוסיף 10. סן אנטוניו פתחה פער משמעותי ברבע השלישי עם ריצה של 4:11, שמרה על השליטה עד הסיום ויצאה מהלילה הזה עם ניצחון משכנע.

לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

גולדן סטייט (18:20) - מילווקי (21:16) 113:120

גולדן סטייט פתחה רצף ביתי עם ניצחון מרשים, בהובלת סטף קרי שסיפק ערב של 31 נקודות לצד 7 אסיסטים ו-7 ריבאונדים. קרי הכריע בדקות הסיום עם שלשת סטפ בק קריטית 26 שניות לבאזר, וסיים באחוזים יעילים של 12 מ-21 מהשדה. תרומה משמעותית הגיעה גם מהספסל, כשדיאנת’וני מלטון קלע 22 נקודות, ג’ימי באטלר הוסיף 21 ו-5 ריבאונדים, ואל הורפורד רשם משחק אול-אראונד איכותי עם 8 נקודות, 10 ריבאונדים ו-6 אסיסטים. דריימונד גרין הוסיף 14 נקודות ו-7 אסיסטים, והווריורס החזיקו ביתרון לאחר שברחו ל-17 נקודות הפרש ברבע השלישי.

בצד של מילווקי, יאניס אנטטוקומפו הצטיין עם 34 נקודות, 10 ריבאונדים ו-5 אסיסטים באחוזים גבוהים מהשדה, אך זה לא הספיק מול יום קליעה חזק של גולדן סטייט מחוץ לקשת ויתרון ברור בריבאונד. קווין פורטר ג’וניור תרם 15 נקודות, 9 אסיסטים ו-4 ריבאונדים, אך הבאקס התקשו לעצור את שטף השלשות של היריבה. עבור מילווקי זה היה הפסד שישי רצוף על הפרקט של הווריורס, בעוד הסדרה העונתית בין הקבוצות הסתיימה בחלוקה.

סטף קרי (רויטרס)

ממפיס (21:16) - פיניקס (15:22) 117:98

פיניקס סיפקה הופעה דומיננטית בממפיס, כשהיא בונה יתרון מוקדם ולא מסתכלת לאחור. דילון ברוקס הוביל עם 21 נקודות, מתוכן 18 כבר במחצית הראשונה, במשחק מיוחד מול קבוצתו לשעבר. גרייסון אלן הוסיף 19 נקודות עם ערב קליעה יעיל במיוחד מחוץ לקשת, ודבון בוקר סיים עם 13 נקודות, למרות אחוזים נמוכים יחסית מהשדה. הסאנס, שהגיעו אחרי הפסד צמוד ביוסטון, המשיכו במומנטום חיובי עם ניצחון שביעי ב-9 משחקים.

בצד של ממפיס, ששיחקה בסגל חסר במיוחד, ג’ארן ג’קסון ג’וניור הוביל עם 19 נקודות, בעוד קאם ספנסר, ג’ייבון סמול וקנטביוס קולדוול פופ תרמו 14 כל אחד. הגריזליס התקשו לשמור על הכדור עם 18 איבודים, שהובילו ל-25 נקודות של פיניקס, ולא הצליחו לחזור גם אחרי ניסיון ריצה קצר ברבע השלישי. בהיעדרו של ג’ה מוראנט ועוד שחקני רוטציה פצועים, ממפיס התקשתה להתמודד עם הקצב והעומק של האורחים עד לסיום.

קלדוול פופ (רויטרס)

ניו יורק (13:24) - לוס אנג’לס קליפרס (23:13) 111:123

ניו יורק קטעה רצף של ארבעה הפסדים עם הופעה התקפית מרשימה בבית, בהובלת ג’יילן ברונסון שקלע 26 נקודות וקארל אנתוני טאונס שרשם דאבל דאבל של 20 נקודות ו-11 ריבאונדים, לצד שיא עונתי של 7 אסיסטים. טאונס, שהגיע אחרי משחק חלש במיוחד בדטרויט, היה גורם מרכזי ברבע האחרון עם 10 נקודות שעזרו לניקס לפתוח פער ולהכריע את ההתמודדות. או.ג’י. אנונובי תרם 20 נקודות ודוס מקברייד הוסיף 16, כשהניקס רצים ל-7:24 מסוף הרבע השלישי ועד אמצע הרביעי והופכים פיגור קטן ליתרון דו ספרתי.

בצד של הקליפרס, שנעצרו לאחר תקופה חיובית עם הפסד שני בלבד ב-9 משחקים, קוואי לנארד הוביל עם 25 נקודות, ג’יימס הארדן הוסיף 23 ו-9 אסיסטים לאחר שחזר מהיעדרות, ואיביצה זובאץ רשם 22 נקודות ו-11 ריבאונדים. ג’ון קולינס תרם דאבל דאבל משלו עם 18 נקודות ו-10 ריבאונדים. המשחק היה צמוד לאורך שלושה רבעים, אך ריצה חזקה של ניו יורק בתחילת הרבע האחרון, בהובלת טאונס, שברה את שוויון הכוחות והבטיחה לניקס ערב חיובי במדיסון סקוור גארדן.

ג'יילן ברונסון (רויטרס)

פילדלפיה (15:20) - וושינגטון (26:10) 110:131

פילדלפיה הציגה ערב התקפי מרשים בבית, כשכל שחקני החמישייה קלעו בספרות כפולות. ג’ואל אמביד הוביל עם 28 נקודות, כולל 16 כבר ברבע הראשון, באחוזים מצוינים של 10 מ-14 מהשדה ו-7 מ-8 מהקו, לצד 7 ריבאונדים. פול ג’ורג’ הוסיף 23 נקודות, טייריס מקסי תרם 22 ו-8 אסיסטים, וקוונטין גריימס סיים עם 16 נקודות לאחר פתיחה חזקה של הרבע האחרון. הסיקסרס, שרשמו ניצחון רביעי ב-5 משחקים, פתחו פער דו ספרתי מוקדם וברחו סופית עם ריצת 0:11 בתחילת הרבע הרביעי.

בוושינגטון, ששיחקה ערב שני ברציפות וללא כמה שחקנים מרכזיים, טרה ג’ונסון הוביל עם 20 נקודות. בוב קארינגטון ובילאל קוליבאלי קלעו 18 כל אחד, אך הסגל החסר הורגש, בין היתר בהיעדרם של כריס מידלטון, סי ג’יי מקולום וקורי קיספרט. זמן קצר לאחר המשחק פורסם כי וושינגטון ואטלנטה סיכמו על טרייד במסגרתו טראי יאנג יעבור לבירה. בפילדלפיה רשמו חזרות לסגל של קלי אוברה ג’וניור וטרנדון ווטפורד, ובכך הופיעה הקבוצה לראשונה העונה עם סגל מלא.

טייריס מקסי וטרנדון ווטפורד (רויטרס)

אטלנטה (21:18) - ניו אורלינס (31:8) 100:117

אטלנטה רשמה ניצחון משכנע בבית מול ניו אורלינס בערב שבו הרקע המרכזי היה הטרייד על טריי יאנג. זקארי ריזאשר הוביל את ההוקס עם 25 נקודות, ג’יילן ג’ונסון הוסיף 19 נקודות ו-7 ריבאונדים, ובסך הכול שבעה שחקנים של אטלנטה קלעו בספרות כפולות. ניקל אלכסנדר ווקר סיים עם 17 נקודות, קריסטפס פורזינגיס, לוק קנארד ודייסון דניאלס תרמו 13 כל אחד, ומוחמד גיי הוסיף 10. יאנג עצמו לא שיחק בשל חבלה בשריר הארבע ראשי, וצפה במשחק מהספסל בבגדים אזרחיים, שעות לאחר שהקבוצה סיכמה על העברתו לוושינגטון.

בצד של ניו אורלינס, זאיון וויליאמסון התאושש מרבע ראשון ללא נקודות והוביל עם 22 נקודות באחוזים גבוהים, לצד 8 ריבאונדים ו-6 אסיסטים. ג’ורדן פול קלע 21, ברייס מקגואנס הוסיף 20, ומייקה פיבי וג’רמיה פירס תרמו 11 כל אחד, אך הפליקנס רשמו הפסד תשיעי ברציפות. אטלנטה פתחה פער כבר ברבע הראשון, ירדה להפסקה ביתרון 10, ברחה ל-23 נקודות הפרש אחרי שלושה רבעים ולא הותירה ליריבה סיכוי ממשי ברבע האחרון, בעוד ניו אורלינס מתקשה מהשלוש וללא טריי מרפי הפצוע.

יאנג על הספסל (רויטרס)

דטרויט (9:28) - שיקגו (20:17) 93:108

דטרויט רשמה ניצחון ביתי מרשים למרות סגל חסר, בהובלת אייזיאה סטיוארט שקבע שיא קריירה עם 31 נקודות. הפיסטונס שיחקו ללא קייד קנינגהאם, טוביאס האריס וג’יילן דורן, אך הצליחו לנצח בפעם הרביעית ב-5 משחקים. סטיוארט פתח חזק עם 11 נקודות כבר ברבע הראשון, ודניס ג’נקינס תרם ערב יוצא דופן עם 15 אסיסטים, שיא קריירה, לצד שישה ריבאונדים.

בצד של שיקגו, איו דוסונמו הוביל עם 24 נקודות, ניקולה ווצ’ביץ’ רשם דאבל דאבל של 20 נקודות ו-16 ריבאונדים, ומאטאס בוזליס הוסיף 20 משלו. הבולס הובילו בסיום הרבע השלישי, אך ברבע האחרון נתקעו התקפית, החטיאו 12 מ-16 זריקות הראשונות, כולל 8 מ-10 לשלוש, ואיבדו שלושה כדורים. דטרויט ניצלה זאת, שלטה בצבע ופתחה פער שסגר את המשחק.

קווין הרטר וג'יידן אייבי (רויטרס)

שארלוט (24:13) - טורונטו (15:23) 97:96

טורונטו השלימה קאמבק דרמטי בשארלוט לאחר שחזרה מפיגור של 10 נקודות ברבע הרביעי, כשהשלשה עם הבאזר של עמנואל קוויקלי הכריעה את המשחק. קוויקלי סיים עם 21 נקודות, כולל שלשה שלישית בערב, בעוד ר.ג’יי. בארט הוביל את הראפטורס עם 28 נקודות ו-7 ריבאונדים. סקוטי בארנס הוסיף 17 נקודות, וטורונטו המשיכה במומנטום עם ניצחון חמישי ב-6 משחקים.

אצל שארלוט, קולין סקסטון קלע 22 נקודות ולמלו בול סיים עם 15, כולל סל חדירה 1.6 שניות לסיום שהעניק לה יתרון רגעי. ההורנטס סבלו מ-18 איבודים לעומת 6 בלבד של טורונטו, נתון שהכריע בדקות הסיום. למרות פתיחה טובה ויתרון במחצית, הערב הסתיים באכזבה עבור הקהל הביתי.