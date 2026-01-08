יום חמישי, 08.01.2026 שעה 08:40
 מזרח 
79%3688-392433דטרויט פיסטונס
66%3522-379132בוסטון סלטיקס
61%3558-366831ניו יורק ניקס
61%3597-368631פילדלפיה 76'
58%3731-377433טורונטו ראפטורס
56%3972-403834קליבלנד קאבלירס
53%3769-382932מיאמי היט
50%3719-370932אורלנדו מג'יק
48%3968-386533שיקגו בולס
46%4179-414935אטלנטה הוקס
42%3811-370833מילווקי באקס
36%3822-380833שארלוט הורנטס
33%3423-329030ברוקלין נטס
28%3952-364332וושינגטון וויזארדס
15%3998-366733אינדיאנה פייסרס
 מערב 
81%3470-385632אוקלהומה ת'אנדר
70%3907-410733דנבר נאגטס
68%3508-367731סן אנטוניו ספרס
67%3316-357930יוסטון רוקטס
67%3786-394733מינסוטה טימברוולבס
63%3495-345430לוס אנג'לס לייקרס
59%3589-369632פיניקס סאנס
56%3850-393334גולדן סטייט ווריורס
47%4041-397334פורטלנד בלייזרס
39%3832-371733דאלאס מאבריקס
39%3860-378833ממפיס גריזליס
34%4057-387832יוטה ג'אז
34%3622-355132לוס אנג'לס קליפרס
24%4005-363833סקרמנטו קינגס
23%4289-399335ניו אורלינס פליקנס

5 נקודות לוולף, הפסד דרמטי לברוקלין בהארכה

האריקאי-יהודי הוסיף 6 ריבאונדים ו-2 אסיסטים ב-18 דקות, קבוצתו הפסידה 104:103 לאורלנדו אחרי שלשה של באנקרו עם הבאזר של ההארכה וירדה ל-23:11

|
דני וולף עם וונדל קרטר ג'וניור (רויטרס)
דני וולף עם וונדל קרטר ג'וניור (רויטרס)

אורלנדו רשמה ניצחון 103:104 דרמטי במיוחד בניו יורק, כשפאולו באנקרו קלע שלשת ניצחון עם הבאזר של ההארכה והעניק למג’יק ניצחון חוץ יוקרתי על ברוקלין. הזריקה, שנשלחה מהטופ של הקשת ונכנסה עם הלוח, חתמה ערב מותח והשלימה קאמבק מוראלי, יומיים בלבד אחרי הפסד מאכזב בוושינגטון. עבור אורלנדו זה היה ניצחון שמיני רצוף על הנטס, שהעלה את מאזנה ל-17:21.

דני וולף קלע 5 נקודות, הוסיף 2 אסיסטים ו-6 ריבאונדים ב-18 דקות על הפרקט, ותרם נוכחות פיזית וריבאונד חשוב בדקות בהן שותף. באנקרו הוביל את אורלנדו עם 30 נקודות והיה האיש של הרגעים הגדולים, אך קיבל תרומה משמעותית גם משאר הסגל. ונדל קרטר ג’וניור סיים עם 20 נקודות, טריסטן דה סילבה הוסיף 14 ונואה פנדה תרם 13. המשחק נכנס להארכה לאחר רצף מהלכים דרמטיים בדקות הסיום של הזמן החוקי, כששתי הקבוצות מחליפות סלים מכריעים ולא מצליחות להכריע לפני הבאזר.

בהארכה עצמה הדרמה רק התעצמה. איגור דמין העלה את ברוקלין ליתרון זמני עם שלשה, קרטר החזיר את אורלנדו להובלה בדאנק חשוב, ודמין שוב קלע שלשה 3.6 שניות לסיום שהציבה את הנטס בעמדת ניצחון. אלא שאז הגיע הרגע של באנקרו, ששלח זריקה מ-26 פיט, עם הלוח, וקבע את תוצאת הסיום באחד הסלים הגדולים של העונה.

דני וולף וגדני וולף וג'ונתן איסאק (רויטרס)

בצד של ברוקלין, מייקל פורטר ג’וניור בלט עם 34 נקודות ודמין הוסיף 18, אך זה לא הספיק כדי לקטוע את הרצף השלילי מול אורלנדו. הנטס, שהגיעו אחרי ניצחון ביתי על דנבר, ירדו למאזן 23:11, בעוד אורלנדו יוצאת מהערב הזה עם הרבה ביטחון להמשך.

