הפתעה: יאנג עזב את אטלנטה ועבר לוושינגטון

אטלנטה סגרה עסקה משמעותית ושלחה את טריי יאנג, ארבע פעמים אולסטאר והפנים של המועדון בשבע העונות האחרונות, אל וושינגטון. בתמורה קיבלה אטלנטה את סי ג’יי מקולום וקורי קיספרט. עבור יאנג בן ה-27 מדובר ביעד מועדף, הבירה האמריקאית, שם הוא צפוי לשמש כרכז המוביל של הוויזארדס במסגרת תהליך בנייה מחדש.

בוושינגטון רואים במהלך אבן דרך בפיתוח הסגל הצעיר. ההנהלה חיפשה שחקן עוגן שיארגן את ההתקפה ויעניק יציבות, והאמונה היא שיאנג יכול למלא את התפקיד. הטרייד גם מאחד אותו מחדש עם בכיר המועדון טראוויס שלנק, האיש שהביא אותו לאטלנטה בדראפט 2018, ומעניק לקבוצה מרחב תמרון כלכלי משמעותי לקראת הקיץ.

בצד של אטלנטה מדובר בפתיחת עידן חדש. ההוקס מתכוונים לבנות סביב דור צעיר הכולל את ג’יילן ג’ונסון, דייסון דניאלס, אונייקה אוקונגוו וזאקארי ריזאשר, עם סגנון משחק זורם יותר והעמקת הרוטציה בכנפיים. מקולום אמור לשמש מנהיג ותיק שמתחבר מידית, כשהחוזה שלו, 30.6 מיליון דולר, מסתיים בקיץ ומעניק גמישות נוספת.

סי ג'יי מקולום (רויטרס)

המעבר גם משחרר לאטלנטה אפשרויות כלכליות גדולות לחודשים הקרובים, כולל רדיפה אחרי חוזה בכיר דרך טרייד, כאשר אנתוני דייויס הוזכר כמטרה אפשרית. זאת, במקביל לבחירת סיבוב ראשון יקרת ערך בדראפט הקרוב, שתהיה העדיפה מבין הבחירות של ניו אורלינס ומילווקי.

מבחינה מקצועית, יאנג מגיע אחרי פתיחת עונה מקוטעת בשל פציעות. הוא החמיץ שישה משחקים רצופים לאחר חבלה בירך, לאחר שגם התמודד מוקדם יותר עם מתיחה ברצועת ה-MCL. בעשרה משחקים העונה העמיד 19.3 נקודות ו-8.9 אסיסטים ב-28 דקות, בעוד מקולום תרם 18.8 נקודות וקליעה יציבה מבחוץ, וקיספרט הוסיף עומק עם 39.5% לשלוש.

יאנג משאיר חותם עמוק באטלנטה: הוא שיאן המועדון בשלשות ובאסיסטים, הוביל את הקבוצה לפלייאוף שלוש פעמים והגיע עד גמר המזרח ב-2021. בקריירה הוא עומד על ממוצעים של 25.2 נקודות ו-9.8 אסיסטים, הוביל את הליגה באסיסטים בעונה שעברה ונמצא בצמרת ההיסטורית של שחקנים עם תרומה התקפית כוללת. כעת, עם המעבר לוושינגטון, נפתחת עבורו, ועבור שתי הקבוצות, דרך חדשה.