יום חמישי, 08.01.2026 שעה 06:15
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
79%3688-392433דטרויט פיסטונס
66%3522-379132בוסטון סלטיקס
61%3558-366831ניו יורק ניקס
61%3597-368631פילדלפיה 76'
58%3731-377433טורונטו ראפטורס
56%3972-403834קליבלנד קאבלירס
53%3769-382932מיאמי היט
50%3719-370932אורלנדו מג'יק
48%3968-386533שיקגו בולס
46%4179-414935אטלנטה הוקס
44%3691-359532מילווקי באקס
36%3822-380833שארלוט הורנטס
33%3423-329030ברוקלין נטס
28%3952-364332וושינגטון וויזארדס
15%3998-366733אינדיאנה פייסרס
 מערב 
81%3470-385632אוקלהומה ת'אנדר
70%3907-410733דנבר נאגטס
69%3213-347729יוסטון רוקטס
67%3786-394733מינסוטה טימברוולבס
67%3417-357030סן אנטוניו ספרס
66%3388-336329לוס אנג'לס לייקרס
59%3589-369632פיניקס סאנס
55%3737-381333גולדן סטייט ווריורס
45%3939-387033פורטלנד בלייזרס
39%3832-371733דאלאס מאבריקס
39%3860-378833ממפיס גריזליס
34%4057-387832יוטה ג'אז
34%3622-355132לוס אנג'לס קליפרס
24%4005-363833סקרמנטו קינגס
23%4289-399335ניו אורלינס פליקנס

הפתעה: יאנג עזב את אטלנטה ועבר לוושינגטון

טרייד גדול: כוכב ההוקס והפנים של המועדון בשנים האחרונות יעבור להיות השחקן המוביל של הקבוצה מהבירה, סי ג'יי מקולום וקורי קיספרט עברו בתמורה

|
טריי יאנג (רויטרס)
טריי יאנג (רויטרס)

אטלנטה סגרה עסקה משמעותית ושלחה את טריי יאנג, ארבע פעמים אולסטאר והפנים של המועדון בשבע העונות האחרונות, אל וושינגטון. בתמורה קיבלה אטלנטה את סי ג’יי מקולום וקורי קיספרט. עבור יאנג בן ה-27 מדובר ביעד מועדף, הבירה האמריקאית, שם הוא צפוי לשמש כרכז המוביל של הוויזארדס במסגרת תהליך בנייה מחדש.

בוושינגטון רואים במהלך אבן דרך בפיתוח הסגל הצעיר. ההנהלה חיפשה שחקן עוגן שיארגן את ההתקפה ויעניק יציבות, והאמונה היא שיאנג יכול למלא את התפקיד. הטרייד גם מאחד אותו מחדש עם בכיר המועדון טראוויס שלנק, האיש שהביא אותו לאטלנטה בדראפט 2018, ומעניק לקבוצה מרחב תמרון כלכלי משמעותי לקראת הקיץ.

בצד של אטלנטה מדובר בפתיחת עידן חדש. ההוקס מתכוונים לבנות סביב דור צעיר הכולל את ג’יילן ג’ונסון, דייסון דניאלס, אונייקה אוקונגוו וזאקארי ריזאשר, עם סגנון משחק זורם יותר והעמקת הרוטציה בכנפיים. מקולום אמור לשמש מנהיג ותיק שמתחבר מידית, כשהחוזה שלו, 30.6 מיליון דולר, מסתיים בקיץ ומעניק גמישות נוספת.

סי גסי ג'יי מקולום (רויטרס)

המעבר גם משחרר לאטלנטה אפשרויות כלכליות גדולות לחודשים הקרובים, כולל רדיפה אחרי חוזה בכיר דרך טרייד, כאשר אנתוני דייויס הוזכר כמטרה אפשרית. זאת, במקביל לבחירת סיבוב ראשון יקרת ערך בדראפט הקרוב, שתהיה העדיפה מבין הבחירות של ניו אורלינס ומילווקי.

מבחינה מקצועית, יאנג מגיע אחרי פתיחת עונה מקוטעת בשל פציעות. הוא החמיץ שישה משחקים רצופים לאחר חבלה בירך, לאחר שגם התמודד מוקדם יותר עם מתיחה ברצועת ה-MCL. בעשרה משחקים העונה העמיד 19.3 נקודות ו-8.9 אסיסטים ב-28 דקות, בעוד מקולום תרם 18.8 נקודות וקליעה יציבה מבחוץ, וקיספרט הוסיף עומק עם 39.5% לשלוש.

יאנג משאיר חותם עמוק באטלנטה: הוא שיאן המועדון בשלשות ובאסיסטים, הוביל את הקבוצה לפלייאוף שלוש פעמים והגיע עד גמר המזרח ב-2021. בקריירה הוא עומד על ממוצעים של 25.2 נקודות ו-9.8 אסיסטים, הוביל את הליגה באסיסטים בעונה שעברה ונמצא בצמרת ההיסטורית של שחקנים עם תרומה התקפית כוללת. כעת, עם המעבר לוושינגטון, נפתחת עבורו, ועבור שתי הקבוצות, דרך חדשה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
