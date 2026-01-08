יום חמישי, 08.01.2026 שעה 08:39
4814-4020ארסנל1
4319-4521מנצ'סטר סיטי2
4324-3321אסטון וילה3
3428-3220ליברפול4
3328-3521ברנטפורד5
3227-3221ניוקאסל6
3232-3621מנצ'סטר יונייטד7
3124-3421צ'לסי8
3130-3021פולהאם9
3022-2121סנדרלנד10
2928-3121ברייטון11
2925-2321אברטון12
2823-2221קריסטל פאלאס13
2727-3021טוטנהאם14
2640-3421בורנמות'15
2237-2921לידס16
2134-2121נוטינגהאם פורסט17
1443-2221ווסטהאם18
1341-2221ברנלי19
741-1521וולבס20

גווארדיולה: עכשיו יהיה קשה יותר לזכות באליפות

מאמן מנצ'סטר סיטי אחרי ה-1:1 עם ברייטון: "הבעיה שלנו היא לא בהגנה למרות החוסרים". דוקו: "לא מסתכלים על הטבלה". הולאנד הגיע ל-150 שערים בתכלת

|
פפ גווארדיולה (IMAGO)
פפ גווארדיולה (IMAGO)

מנצ’סטר סיטי הסתפקה בתיקו נוסף, והשלימה משחק שלישי ברציפות ללא ניצחון, הפעם מול ברייטון (1:1), תוצאה שהעמיקה את התחושה של החמצה למרות שליטה והזדמנויות. פפ גווארדיולה יצא מרוצה מהיכולת, אך שוב הצביע על הבעיה המרכזית.

“אני מאוד מאוד מרוצה מהדרך שבה שיחקנו. החמצנו הרבה מצבים. לכבוש שערים צריך פשוט לעשות את זה, והפעם לא עשינו”, אמר הספרדי. המאמן הדגיש כי אין שינוי בגישה: “לא כבשנו, זה הכל. לפעמים כובשים ולפעמים לא. צריך להמשיך לנסות”. על מצב ההגנה, למרות החיסורים, אמר: “הבעיה היא לא הגנתית. יש לנו יותר חוסרים שם, אבל הבעיה היא לא בהגנה”. גם לגבי מאבק האליפות היה ריאלי: “יש לנו שלושה משחקים שלא ניצחנו. עכשיו זה קשה יותר לזכות באליפות, אבל נמשיך”.

גם ז’רמי דוקו, שסחט את הפנדל ממנו הגיע שער היתרון, הודה בתחושת הפספוס: “תיקו ביתי זה אף פעם לא באמת נקודה טובה. היינו מעדיפים שלוש נקודות”. לדבריו, ההבדל קטן: “ביום אחר אנחנו כובשים. זה דומה ל-2 התיקו הקודמים. צריך לנצל מצבים ברורים, ואז הסיפור שונה, שלושת המשחקים האלה היינו מנצחים”. הוא הוסיף על הלחץ בדקות הסיום: “כשעובר הזמן אנחנו קצת נהיים לחוצים”. על מאבק האליפות סיכם: “אנחנו לא מסתכלים על הטבלה. מנסים להיות עצמנו ולכבוש יותר. אחרי שער אחד קשה לנו להבקיע את השני והשלישי”.

ז׳רמי דוקו (IMAGO)ז׳רמי דוקו (IMAGO)

מהצד הסטטיסטי נרשמו כמה ציוני דרך: ארלינג הולאנד כבש בפנדל את שערו ה-150 במדי סיטי, שהיה גם השער ה-35,000 בתולדות הפרמייר ליג. ברייטון השוותה במחצית השנייה משער יפה של קאורו מיטומה. סיטי עלתה ליתרון בדקה ה-41 לאחר עבירה על דוקו ברחבה, פנדל שנשרק רק אחרי בדיקת המסך, אך לא הצליחה להכריע. ברנרדו סילבה פגע בקורה, הולאנד היה קרוב פעמיים נוספות, וברייטון מצדה החמיצה מצבים גדולים, כולל הזדמנות מקרוב שנבעטה החוצה.

התמונה כעת מדאיגה עבור התכולים: שלוש תוצאות תיקו רצופות, חוסרים בהגנה שהובילו להרכב מאולתר ולבכורה של מקס אליין בן ה-20 לצד עבדוקודיר חוסאנוב, ואיבוד קצב אחרי סיום 2025 עם רצף של שמונה ניצחונות. גווארדיולה הודה שהמרדף אחר האליפות נעשה מורכב יותר, במיוחד כשיריבות הצמרת עלולות לפתוח פער, והבהיר שהעבודה כעת היא לייצב, להחזיר ביטחון, ובעיקר, להתחיל להמיר שליטה לשערים.

