ליגה איטלקית 25-26
4215-4018אינטר1
3813-2817מילאן2
3815-2818נאפולי3
3616-2719יובנטוס4
3612-2219רומא5
3312-2618קומו6
2819-2319אטאלנטה7
2619-2518בולוניה8
2516-2019לאציו9
2530-2019אודינזה10
2325-2319ססואולו11
2330-2119טורינו12
2121-1818קרמונזה13
1825-1918קליארי14
1821-1218פארמה15
1725-1218לצ'ה16
1528-1818גנואה17
1330-1518ורונה18
1330-2019פיורנטינה19
1228-1319פיזה20

"פיורנטינה הייתה עושה יותר אם מנור היה פותח"

סולומון זכה למחמאות: "הוסיף חיות למשחק, טוב בצפיפות". הציונים לא היו גבוהים, אבל ואנולי ספג ביקורת שהישראלי לא עלה ב-11. כל הציטוטים מאיטליה

מנור סולומון (IMAGO)
התקשורת האיטלקית סיכמה את הופעתו של מנור סולומון ב-2:2 בין פיורנטינה ללאציו בגישה זהירה, אך חיובית ברובה, תוך התייחסות להשפעה שלו מהספסל ולשאלה שחזרה בכמה כלי תקשורת: מדוע לא פתח בהרכב.

באתרי הציונים ההתייחסות הייתה נקודתית וברורה. באתר 'FirenzeViola' נכתב: “סולומון נכנס בדקה ה-23, היו לו מעט מצבים למשוך תשומת לב, אך מאז כניסתו פיורנטינה שמרה טוב יותר על עצמה”, והוא קיבל ציון 6. ב-'SpaceViola' העניקו לו ציון 5.5 וכתבו: “מנור סולומון היה עם מעט רעיונות וקצת נבלע בהגנה של לאציו”.

ב-'ViolaNews' הציון היה 6.5: “סולומון עדיין שחקן משמעותי, המסירה שלו לגודמונדסון הובילה למהלך הפנדל”. ב-'FiorentinaUno' העניקו לו ציון 6 וכתבו: “בדקה ה-68 נכנס סולומון, לא היה לו הרבה זמן לנסות מהלכים מסוכנים, אך הוא עזר לקבוצה להרחיק את המשחק מהרחבה שלה”. גם ב-'LaViola' הציון עמד על 6.5, עם הדברים: “סולומון הוסיף חיות עם ריצות הכדור לרגל, טוב בשטחים צפופים ובמסירה לגודמונדסון במהלך הפנדל”.

חלוקת נקודות: 2:2 בין לאציו לפיורנטינה

ביקורת רחבה יותר הופיעה באתר 'FirenzePost', שם ההתייחסות לסולומון הייתה חלק מדיון בהחלטות המאמן. בין היתר נכתב: “ההחלטה של ואנולי להכניס את קין וסולומון רק במחצית השנייה העניקה ללאציו 55 דקות של שקט הגנתי מוחלט”. עוד הוסיפו: “כמו במשחק מול קרמונזה, שהוכרע בזכות ההמצאה של סולומון שהובילה לשער של מויזה, גם הפעם קין והקיצוני הישראלי נכנסו מוקדם יחסית למחצית השנייה, אך ואנולי לא זכה לאותו מזל”. בהמשך נכתב: “פיורנטינה יכלה לעשות יותר במחצית הראשונה, אם קין וסולומון היו על המגרש מהפתיחה”.

גם מחוץ לכתבות המשחק נשמעו קולות אופטימיים. סוכן השחקנים ג’וליו מרינלי אמר בראיון שפורסם ב-'FirenzeViola.it': “סולומון יהיה ‘חצוף’, אין עליו את העומס שהיה בחודשים האחרונים”, ובהמשך הוסיף: “לדעתי לסולומון יש את המאפיינים הנכונים ל-4:3:3. הוא שחקן כנף שעובר שחקן ומנסה. סולומון חדש כאן, הוא לא נושא את הנטל של ששת החודשים הקשים, הוא יהיה נועז, ואני מצפה ממנו להרבה”.

