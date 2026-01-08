"כשראפיניה משחק בארסה עפה, ושימו לב לרוני"

ברצלונה דרסה 0:5 את אתלטיק בילבאו בחצי גמר הסופר קאפ והעבירה מסר חד וברור כבר מהדקות הראשונות. הקבוצה של האנזי פליק הכריעה את המשחק כמעט מיד, עם פתיחה מסחררת וארבעה שערים בתוך פחות מ-40 דקות, בדרך לערב חד צדדי בג'דה ולכרטיס בטוח לגמר, מבלי להותיר ליריבה סיכוי אמיתי לחזור לעניינים.

“חצי גמר הסופר קאפ הראשון עמד בציפיות של הספונסרים ושל הקהל הערבי, שיוכל לראות את ברצלונה בגמר ביום ראשון. שחקניו של פליק לא נתקלו בהתנגדות אמיתית מצד אתלטיק בילבאו, קבוצה שנשברה לאחר שספגה את ה-0:1, שער שהגיע בעקבות טעות שיפוט, וכבר סביב הדקה ה-30 המשחק הוכרע למעשה. היעדרם ההתחלתי של לאמין ימאל ורוברט לבנדובסקי כמעט שלא הורגש על הדשא, משום שבזכות ההופעה המצוינת של ראפיניה, השערים היו מובטחים, במיוחד לאור המרחבים שהותירו מגני בילבאו. ברצלונה תשאף להגן על התואר ביום ראשון, בעוד אתלטיק תצטרך לבחון מחדש האם ההופעה הזו שווה את פרס ה-850,000 אירו”, נכתב ב’מארקה’.

ב’אס’ הוסיפו: “ברצלונה ממתינה ליריבתה בגמר לאחר שרמסה את אתלטיק בילבאו, וכעת היא עומדת על תשעה שערים שכבשה נגדם בשני המפגשים האחרונים. וכל זאת ללא לאמין ימאל, שקיבל אפשרות לנהל עומסים לקראת הגמר, מה שנתן תחושה שהקבוצה אפילו שיחקה בהילוך נמוך”.

שחקני ברצלונה חוגגים עם רוני ברדג'י (IMAGO)

“ברצלונה השתעשעה בג'דה ומחצה את אתלטיק הלא קיימת”, חגגו ב’ספורט’, “ברצלונה אימפריאלית ומדויקת במיוחד דרסה את היריבה הבלתי מזוהה. הקבוצה של האנזי פליק, בלי צורך בהפגנות ראווה מיוחדות, חתמה על תבוסה 0:5 והחליקה בבטחה אל עבר הגמר, תוך אישור התקופה הנהדרת שבה היא נמצאת. מנגד, הקבוצה של ארנסטו ואלוורדה לא הצליחה בשום שלב להבין מה דורש ממנה המשחק, וסיימה כשהיא נרמסת מתחילתו ועד סופו בידי ברצלונה פרגמטית וקטלנית במיוחד”.

בספרד סימנו את גיבורי הניצחון: “כשראפיניה משחק, ברצלונה עפה. זו הייתה אחת הבעיות בשבת האחרונה מול אספניול. ראפיניה רשם אחד המשחקים החלשים שלו העונה, והמשחק ההתקפי של ברצלונה נפגע. בג'דה קרה ההפך. ראפיניה סחף את הקבוצה עם הלחימה והמהירות שלו. הוא פרץ בקלות באגף וכבש צמד שערים. שחקן מפתח”.

ראפיניה שמח (IMAGO)

זהו המשחק החמישי ברציפות של ברצלונה ללא ספיגה. שלושה מהם בליגה, מול אוססונה, ויאריאל ואספניול. אחד נוסף בגביע המלך מול גוודלחרה, והחמישי הוא המשחק מול בילבאו. ברור שהקבוצה משתפרת יותר ויותר בהגנה, וכשהיא כן מאפשרת מצבים, ז’ואן גארסיה שם כדי לעצור. בסך הכל, ברצלונה כבר 619 דקות בלי לספוג שער.

בספרד פרגנו גם למחליפו של לאמין ימאל: “שימו לב לרוני ברדג'י. שחקן שלא עושה הרבה רעש ולא זכה לדקות משחק רבות. בהדרגה הוא מגדיל את חלקו ומשתפר ממשחק למשחק. מול אתלטיק בילבאו הוא סיפק את ההופעה הטובה ביותר שלו כשחקן ברצלונה. תמיד פעיל מאוד, עם תעוזה באגף וחוש מצוין להיכנס למצבי הבקעה. היו לו כמה הזדמנויות והוא גם כבש שער. טוב שיש ללאמין מחליף כזה”.

רוני ברדג'י חוגג (IMAGO)

עוד הוסיפו: “פרמין תמיד מעורב בשערים, בדרך זו או אחרת. בחצי הגמר הזה הוא כבש שער ובישל אחד נוסף. בשבת האחרונה מול אספניול היו לו שני בישולים. העונה של שחקן מחלקת הנוער מצוינת. וזו בשורה נהדרת עבור פליק, משום שהתחרות עם דני אולמו עזה במיוחד”.

על פראן טורס נכתב: “את הוויכוח סביב עמדת ה-9 רוצה פראן טורס לסגור על הדשא. השער של לבנדובסקי בקורנייה והרצף הקצר ללא שערים של החלוץ הספרדי לא שינו את התפיסה של האנזי פליק. המאמן הגרמני יכול היה לשוב ולהחליף את החלוץ המרכזי, אך מול בילבאו התברר שבעונה הזו תוכנית א' בהתקפה היא פראן, בעוד שלבנדובסקי הוא תוכנית ב' יוקרתית”.

פראן טורס חוגג (IMAGO)

בערב הסעודית פראן כבש את שערו ה-14 העונה, במשחקו ה-24 בכל המסגרות, כשב-18 מהם פתח בהרכב. לבנדובסקי שותף ב-19 משחקים, פתח ב-10 וכבש 9 שערים. שלושה משחקים ללא שער עבור חלוץ של ברצלונה פותחים מחדש כל דיון אפשרי, וכבר דיברו על "מיני-משבר" של פראן, אך הוא נמצא בתקופה מתוקה. רצפים קצרים של חוסר כיבוש אינם משפיעים עליו, והביטחון שלו נותר מלא.

“פדרי הבריק יותר מכולם, רוני הפתיע ופרמין הלהיב, אך מי שהצית את הכל היה פראן טורס עם השער שלו. אצל האנזי פליק התמונה ברורה. ה-9 של ברצלונה הוא פראן, גם אם לבנדובסקי וחוש השערים שלו עדיין נחוצים ברגעים רבים. פראן מוביל את הלחץ להשבת הכדור, והחדות שלו מול השער הולכת ומשתפרת”, סיכמו בספרד.