שחקני המונדיאל ייסרקו כדי ליצור אווטארים לנבדל

פיפ"א מתכננת ליצור אווטארים תלת ממדיים מבוססי בינה מלאכותית לכל שחקן במונדיאל 2026, במטרה לשדרג את טכנולוגיית הנבדל החצי אוטומטית של הטורניר. המשמעות היא יצירת סריקה דיגיטלית של כל 1,248 השחקנים שייכללו בסגלים בני 26 שחקנים של 48 הנבחרות המשתתפות.

כל שחקן ייכנס לתא ייעודי לצורך הסריקה, תהליך שאמור להימשך כשנייה בלבד ויידרש להתבצע פעם אחת בלבד, במהלך צילומי טרום הטורניר. בפיפ"א מסבירים כי הסריקה "לוכדת ממדים מדויקים מאוד של חלקי הגוף", במטרה לאפשר קבלת החלטות מדויקות יותר בנוגע לנבדלים.

לפי הארגון, הדבר יאפשר לשופטים בטורניר "לעקוב אחר שחקנים בצורה אמינה גם בתנועות מהירות או במצבים שבהם יש חסימה", ומדגישים כי ההחלטות הסופיות יוצגו "באופן מציאותי יותר ומעורר עניין רב יותר". מוקדם יותר העונה התעוררה מחלוקת בפרמייר ליג, כאשר שער של ניוקאסל מול מנצ'סטר סיטי אושר.

בגרפיקה של הנבדל החצי אוטומטי נראה רובן דיאש כאילו הוא קופץ, דבר שלא תאם את תמונות השידור מהמשחק. בפיפ"א מקווים כי באמצעות סריקות מדויקות של כל שחקן ניתן יהיה לשפר את אופן הצגת ההחלטות לצופים. הטכנולוגיה נבחנה בגביע הבין יבשתי של פיפ"א, כאשר שחקני פלמנגו ופירמידס נסרקו לפני המשחק ביניהן בדצמבר.

בחודש שעבר הודיעה פיפ"א כי היא בוחנת טכנולוגיה חדשה המסוגלת לקבוע האם הכדור יצא מגבולות המגרש לפני הבקעת שער. בנוסף, פותחה מערכת של "שחזור תלת ממדי בזמן אמת" לצורך קבלת החלטות נבדל המבוססות על קו ראייה.