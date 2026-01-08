יום חמישי, 08.01.2026 שעה 06:17
כדורגל עולמי  >> מוק' מונדיאל (ד' אמריקה)
מוק' מונדיאל (ד' אמריקה) 23-24
3810-3118ארגנטינה1
295-1418אקוואדור2
2818-2818קולומביה3
2812-2218אורוגוואי4
2817-2418ברזיל5
2810-1418פרגוואי6
2035-1718בוליביה7
1828-1818ונצואלה8
1221-618פרו9
1127-918צ'ילה10

שחקני המונדיאל ייסרקו כדי ליצור אווטארים לנבדל

במטרה לשדרג את טכנולוגיית הנבדל החצי אוטומטית של הטורניר ולקבל החלטות מדויקות יותר: כל 1,248 השחקנים שייכללו ב-48 הסגלים ייכנסו לתא ייעודי

|
קוון (IMAGO)
קוון (IMAGO)

פיפ"א מתכננת ליצור אווטארים תלת ממדיים מבוססי בינה מלאכותית לכל שחקן במונדיאל 2026, במטרה לשדרג את טכנולוגיית הנבדל החצי אוטומטית של הטורניר. המשמעות היא יצירת סריקה דיגיטלית של כל 1,248 השחקנים שייכללו בסגלים בני 26 שחקנים של 48 הנבחרות המשתתפות.

כל שחקן ייכנס לתא ייעודי לצורך הסריקה, תהליך שאמור להימשך כשנייה בלבד ויידרש להתבצע פעם אחת בלבד, במהלך צילומי טרום הטורניר. בפיפ"א מסבירים כי הסריקה "לוכדת ממדים מדויקים מאוד של חלקי הגוף", במטרה לאפשר קבלת החלטות מדויקות יותר בנוגע לנבדלים.

לפי הארגון, הדבר יאפשר לשופטים בטורניר "לעקוב אחר שחקנים בצורה אמינה גם בתנועות מהירות או במצבים שבהם יש חסימה", ומדגישים כי ההחלטות הסופיות יוצגו "באופן מציאותי יותר ומעורר עניין רב יותר". מוקדם יותר העונה התעוררה מחלוקת בפרמייר ליג, כאשר שער של ניוקאסל מול מנצ'סטר סיטי אושר.

בגרפיקה של הנבדל החצי אוטומטי נראה רובן דיאש כאילו הוא קופץ, דבר שלא תאם את תמונות השידור מהמשחק. בפיפ"א מקווים כי באמצעות סריקות מדויקות של כל שחקן ניתן יהיה לשפר את אופן הצגת ההחלטות לצופים. הטכנולוגיה נבחנה בגביע הבין יבשתי של פיפ"א, כאשר שחקני פלמנגו ופירמידס נסרקו לפני המשחק ביניהן בדצמבר.

בחודש שעבר הודיעה פיפ"א כי היא בוחנת טכנולוגיה חדשה המסוגלת לקבוע האם הכדור יצא מגבולות המגרש לפני הבקעת שער. בנוסף, פותחה מערכת של "שחזור תלת ממדי בזמן אמת" לצורך קבלת החלטות נבדל המבוססות על קו ראייה.

