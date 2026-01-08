יום חמישי, 08.01.2026 שעה 08:40
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2824-3018בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2029-2418סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1518אלאבס13
1921-1418ראיו וייקאנו14
1826-2218ריאל סוסיאדד15
1826-2018מיורקה16
1834-1718ג'ירונה17
1630-1718ולנסיה18
1329-2017לבאנטה19
1227-818אוביידו20

הפציעה של טר שטגן הייתה רק אזעקת שווא

המנהל הספורטיבי של בארסה דקו אישר שאין פציעה חמורה לשוער שעלול לעזוב בינואר ("אין שום דבר חדש לגבי עתידו") והביע ביטחון בהשלמת הגעת קאנסלו

|
טר שטגן (IMAGO)
טר שטגן (IMAGO)

ברצלונה הודיעה כי מארק אנדרה טר שטגן אינו סובל מפציעה חמורה. ההודעה לא נמסרה באמצעות הודעה רשמית, אלא על ידי דקו, המנהל הספורטיבי של המועדון. השוער הגרמני נאלץ לעזוב את הסגל בערב הסעודית ולשוב מיד לברצלונה, שם עבר בדיקות רפואיות.

"טר שטגן הרגיש תחושה לא טובה בברך במהלך האימון ביום שלישי. כשחוזרים מפציעה, טבעי להיות מעט מודאגים. לכן הוא נסע לברצלונה, אבל לאחר שנבדק על ידי הרופא שניתח אותו, נשללה האפשרות שיש לו משהו רציני", אמר דקו.

לפיכך, אין מגבלה פיזית שמונעת ממנו לצאת בהשאלה במהלך חלון ההעברות של החורף. דקו סירב להרחיב בנושא. "אנחנו שמחים כי הוא בריא, אבל אין שום דבר חדש בנוגע לעתידו".

פליק עם ראפיניה ודקו (IMAGO)פליק עם ראפיניה ודקו (IMAGO)

המנהל הספורטיבי אישר גם כי המועדון נמצא בשלבים האחרונים של החתמת ז'ואאו קאנסלו. "אנחנו עובדים על פרטי החוזה והבדיקות הרפואיות עדיין לפנינו, אבל הכוונה שלנו היא להשלים את העסקה", סיכם.

