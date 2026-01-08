הפציעה של טר שטגן הייתה רק אזעקת שווא

ברצלונה הודיעה כי מארק אנדרה טר שטגן אינו סובל מפציעה חמורה. ההודעה לא נמסרה באמצעות הודעה רשמית, אלא על ידי דקו, המנהל הספורטיבי של המועדון. השוער הגרמני נאלץ לעזוב את הסגל בערב הסעודית ולשוב מיד לברצלונה, שם עבר בדיקות רפואיות.

"טר שטגן הרגיש תחושה לא טובה בברך במהלך האימון ביום שלישי. כשחוזרים מפציעה, טבעי להיות מעט מודאגים. לכן הוא נסע לברצלונה, אבל לאחר שנבדק על ידי הרופא שניתח אותו, נשללה האפשרות שיש לו משהו רציני", אמר דקו.

לפיכך, אין מגבלה פיזית שמונעת ממנו לצאת בהשאלה במהלך חלון ההעברות של החורף. דקו סירב להרחיב בנושא. "אנחנו שמחים כי הוא בריא, אבל אין שום דבר חדש בנוגע לעתידו".

פליק עם ראפיניה ודקו (IMAGO)

המנהל הספורטיבי אישר גם כי המועדון נמצא בשלבים האחרונים של החתמת ז'ואאו קאנסלו. "אנחנו עובדים על פרטי החוזה והבדיקות הרפואיות עדיין לפנינו, אבל הכוונה שלנו היא להשלים את העסקה", סיכם.