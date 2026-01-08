יום חמישי, 08.01.2026 שעה 16:21
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2824-3018בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2029-2418סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1518אלאבס13
1921-1418ראיו וייקאנו14
1826-2218ריאל סוסיאדד15
1826-2018מיורקה16
1834-1718ג'ירונה17
1630-1718ולנסיה18
1329-2017לבאנטה19
1227-818אוביידו20

בסביבה מוכרת: גונסאלו שוב צריך להיות המושיע

ממלך השערים בגביע העולם למועדונים ועד לשחקן מפתח בסופר קאפ: החלוץ הספרדי של ריאל מדריד שוב במצב שצריכים את שעריו בעקבות היעדרותו של אמבפה

|
גונסאלו גארסיה (IMAGO)
גונסאלו גארסיה (IMAGO)

יש רגעים בחיים שמגיעים פעם אחת בלבד, ואחרים שנדמה כי הם חוזרים על עצמם כדי לתגמל סבלנות ומאמץ. גונסאלו גארסיה הגיע לארצות הברית עם ההתלהבות שלו בשלמותה, אך גם עם הבנה ברורה כיצד ריאל מדריד פועלת, מועדון שבו הסטנדרטים הגבוהים והתחרותיות נמתחים עד הקצה.

עם הגעתו למיאמי, הגורל זימן לו הזדמנות לא צפויה. קיליאן אמבפה הושבת בגלל וירוס, ושחקן מחלקת הנוער של ריאל מדריד מצא את עצמו, מבלי שחיפש זאת, עם הזדמנות של פעם בחיים. זה היה הרגע שאליו התכונן. החלק הקשה אינו רק לקבל את ההזדמנות, שגם זה לא פשוט, אלא לנצל אותה עד הסוף. גונסאלו עשה זאת. הוא פרץ את הדלת הקשה ביותר בכדורגל וסיים כמלך השערים של גביע העולם למועדונים.

מה שנראה בתחילה כמקרה קלאסי של השאלה בקיץ לצורך התפתחות, כמו אצל כישרונות צעירים אחרים, קיבל תפנית חדה. אנדריק קיבל את החולצה מספר 9 כדי להעניק לו ביטחון, אך לצ'אבי אלונסו כבר הייתה מחשבה אחרת. וכך זה גם קרה. כמעט כל הדקות שאמבפה הותיר מאחור עברו לגונסאלו. הנאמנות שלו למועדון והמחויבות האישית השתלמו. הוא נשאר, קיבל אמון, וניצח במאבק מול הברזילאי, שבסופו של דבר עזב בחיפוש אחר דקות משחק, בניסיון לנצל את ההזדמנות האחרונה של קרלו אנצ'לוטי בנבחרת ברזיל. וגם עם הגעת ינואר, עמדתו לא השתנתה. ההתעניינות בהשאלה הלכה והתרבתה, אך גונסאלו ידע שעליו להיאחז במקומו.

גונסאלו ואנדריק (IMAGO)גונסאלו ואנדריק (IMAGO)

כעת, בג'דה, ההיסטוריה חוזרת על עצמה. אמבפה בחוץ, ושחקן האקדמיה הספרדי שוב יהפוך לשחקן המפתח של הקבוצה. הוא יפתח מול אתלטיקו מדריד, אולי בשיא הקריירה שלו. המשחק הראשון שלו השנה הסתיים בשלושער, והוכיח שנוכחותו לא מביאה רק שערים, אלא גם ניידות, לחץ ואיום מתמיד על היריבות. "זו ריאל מדריד, התחרות כאן אכזרית, ואני יודע שאני המחליף הטבעי של אמבפה, אבל המאמן וכל החברים לקבוצה תמיד נותנים לי את הביטחון לעשות את המיטב שלי", אמר שחקן מחלקת הנוער.

מול אתלטיקו, הנוכחות שלו בהרכב הופכת לקריטית לשינוי הגישה שריאל מדריד זקוקה לו בדרבי השני של העונה. נוכחותו על המגרש מעניקה לקבוצה יותר רגליים ללחוץ, להצמיד את הבלמים לאחור ולאפשר לברזילאים לנוע בחופשיות, וגם להטיל פחד בבלמים מעצם הימצאותו ברחבה של יאן אובלק. "אמבפה השחקן הטוב בעולם, אז מה שאני צריך לעשות זה להתמקד בעצמי ולתת הכל בכל אימון. לעבוד הכי קשה כדי שכשיגיעו ההזדמנויות האלה, אהיה מוכן", הוא מסכם.

