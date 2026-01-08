יום חמישי, 08.01.2026 שעה 10:57
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2824-3018בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2029-2418סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1518אלאבס13
1921-1418ראיו וייקאנו14
1826-2218ריאל סוסיאדד15
1826-2018מיורקה16
1834-1718ג'ירונה17
1630-1718ולנסיה18
1329-2017לבאנטה19
1227-818אוביידו20

אם תעלה לגמר: הבלגן סביב לוח משחקי ריאל

אם ריאל תעלה, היא תשחק בראשון, כשבמהלך אותו שבוע היא אמורה לשחק גם בשמינית גמר הגביע וגם מול לבאנטה בשבת ב-15:00. האלופות? בשלישי שלאחר מכן

|
שחקני ריאל מדריד באימון (IMAGO)
שחקני ריאל מדריד באימון (IMAGO)

ריאל מדריד, ברצלונה, אתלטיקו מדריד ואתלטיק בילבאו פתחו את 2026 עם לוח זמנים דחוס במיוחד, שמשלב ארבע מסגרות בתוך שבועיים: הליגה הספרדית, הסופר קאפ הספרדי, גביע המלך וליגת האלופות. לוח המשחקים הולך ונהיה צפוף מאוד, וכאב ראש משמעותי מתחיל להתרקם, במיוחד בכל הנוגע למועד משחק גביע המלך של ריאל מדריד.

הכול תלוי בשאלה אם הקבוצה תעפיל לגמר הסופר קאפ, שאמור להתקיים ב-11 בינואר בג'דה (21:00 שעון ישראל). לאחר מכן יש את משחק הליגה מול לבאנטה, שנקבע ליום שבת בשעה 15:00. בין לבין, יש צורך לקבוע מחדש את משחק שמינית הגמר בגביע המלך מול אלבסטה, שאמור להיערך בין 13 ל-15 בינואר, אך הדבר אינו פשוט בשל משחק הליגה ולאחריו משחק ליגת האלופות.

ריאל מדריד, שיוצגה אמש בהגרלת גביע המלך בלאס רוזאס על ידי אמיליו בוטראגניו, נמצאת בקשר עם ההתאחדות הספרדית בנושא. בהתאחדות הביעו נכונות לדון בסוגיה ולהגיע להסכמה שתספק את כל הצדדים. הפתרון הריאלי ביותר יהיה לדחות את משחק הליגה מול לבאנטה, שכן שינוי מועד אחר אינו אפשרי, מאחר שריאל מדריד תשחק מול מונאקו בליגת האלופות באותו שבוע, ביום שלישי.

שחקני ריאל מדריד (IMAGO)שחקני ריאל מדריד (IMAGO)

עקרונית, ריאל מדריד אמורה לשחק ביום רביעי וכך יובטחו 72 שעות מנוחה כנדרש, במקרה שקבוצתו של צ'אבי אלונסו תנצח את אתלטיקו מדריד ותעפיל לגמר בערב הסעודית. בתרחיש כזה, ההחלטה תעבור לידי הנהלת הליגה, שתצטרך לשקול את האפשרות לדחות, לא את מועד המשחק עצמו, אלא את קיומו של המשחק של ריאל מדריד מול לבאנטה.

יותר מרווח

ברצלונה (מול סנטאנדר), אתלטיקו (מול דפורטיבו לה קורוניה) ואתלטיק (מול קולטורל לאונסה) נמנעות מהבעיה הזו, משום שמשחקי ליגת האלופות שלהן מתקיימים בימי רביעי, מה שמעניק להן גמישות גדולה יותר. קבוצתו של פליק, אם תעפיל לגמר בג'דה, תשחק באמצע השבוע בגביע המלך ולאחר מכן תפגוש את ריאל סוסיאדד ביום ראשון בשעה 22:00. בליגת האלופות היא תשחק מול סלביה פראג ביום רביעי (21 לחודש) בשעה 22:00, כך שבשני המקרים יישמר פרק הזמן המינימלי המומלץ של 72 שעות מנוחה בין משחקים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */