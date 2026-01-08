רבע 3, 09:13: גליל עליון - הפועל ב"ש 43:43

המחזור ה-13 של ליגת ווינר סל נמשך בשעה זו בכפר בלום, שם הפועל גליל עליון מארחת את הפועל באר שבע/דימונה במפגש שמשפיע ישירות על מאבקי התחתית והכרטיס האחרון לרבע גמר גביע המדינה. גליל עליון מגיעה עם מאזן 9:2 בלבד ותחת שינוי על הקווים, בעוד באר שבע דימונה, עם מאזן 7:5, יודעת שניצחון הוא תנאי הכרחי כדי להישאר בתמונה.

המארחת נמצאת בתקופה קשה במיוחד, עם שבעה הפסדים רצופים, כולם בהפרש דו ספרתי, רצף שהוביל לפרידה מהמאמן גוני יזרעאלי. אבישי גורדון, ששימש כעוזרו, חזר לעמדת המאמן הראשי לראשונה מאז עונת 2020/21. הבעיה המרכזית של גליל עליון היא ההתקפה, עם ממוצע עונתי של 70.9 נקודות בלבד, כולל משחקי בית רבים שבהם לא הצליחה לעבור את רף 67 הנקודות. מול יריבה שמרשה ליריבות לקלוע לא מעט, בגליל מקווים למצוא הערב פתרונות התקפיים שישנו את המומנטום.

באר שבע דימונה מגיעה אחרי עצירה של רצף חיובי, עם הפסד ביתי לבני הרצליה, שהוריד אותה מחוץ לשמינייה הראשונה מחזור לפני סיום הסיבוב. האדומים אינם תלויים רק בעצמם במאבק על הכרטיס לגביע, אך יודעים שניצחון בכפר בלום הוא צעד הכרחי. ההתקפה שלהם מדורגת בחלק העליון של הליגה עם 85.1 נקודות למשחק, אך ההגנה מקרטעת לאחר שספגה 92 נקודות ומעלה בשלושה מארבעת המשחקים האחרונים. גם איבודי הכדור, עם 16.6 בממוצע, הם נתון שמנסים לשפר, במשחק שבו כל טעות עלולה להיות מכרעת.

רבע ראשון: 23:26 להפועל באר שבע/דימונה

החמישייה של הפועל גליל עליון: די ג'יי קנדי, סיריל לנג'יוויין, רז אדם, טוני דגלאס, סם אלג'יקי.

החמישייה של הפועל באר שבע/דימונה: סי ג'יי אלבי, ברנדון אנג'ל, סם איוריו, יואב ויטלם, קודי דמפס.

המשחק נפתח עם סל קשה על הבאזר של שעון ההתקפה, קודי דמפס דייק מחצי מרחק. די ג’יי קנדי מסר לאליהופ אדיר של סיריל לנג’יוויין. ברנדון אנג’ל השלים מהלך של שלוש נקודות לאחר שקלע, סחט עבירה ודייק מקו העונשין. מנגד, רז אדם דייק פעמיים מן הקו. יואב ויטלם השלים מהלך של שלוש נקודות לאחר שחדר נהדר לסל, סחט עבירה ודייק מהעונשין.

טוני דגלאס חטף ומסר אסיסט לסם אלג’יקי שקלע מן הצבע. דמיאן דאן דייק מחצי מרחק. אדם צלף שלשה על השמירה של סם איוריו. לנג’יוויין הטעה פעמיים את השומר שלו ושם שתי נקודות. דמפס צלף מחוץ לקשת. מנגד, שחר עמיר השלים מהלך של שלוש נקודות לאחר שקלע מהצבעף סחט עבירה ודייק מקו העונשין. איוריו לקח ריבאונד התקפה וקלע שלשה על הבאזר של הרבע.

רבע שני: 40:41 להפועל באר שבע/דימונה

דגלאס פתח את הרבע עם פלואטר מדויק. אקילי וינינג קלע שתי נקודות מנגד. אנג’ל צלף שלשה והיה לראשון שהגיע לספרות כפולות. דאן לקח ריבאונד התקפה והמשיך אותו לשתי נקודות קלות. דאן צלף שלשה והעניק לאורחת יתרון דו ספרתי, לראשונה בהתמודדות.

אלג’יקי לקח ריבאונד התקפה והטביע נהדר. עמיר חדר נהדר לסל וקלע על הבאזר של שעון ההתקפה. דמפס הגיב מנגד עם שלשה יפה. עמיר דייק מחוץ לקשת ועלה לספרות כפולות. עופרי שטרית לקח ריבאונד התקפה וקלע נקודות ראשונות מבחינתו. אלג’יקי קלע מהצבע על שמירה של שני שחקנים. אדם רץ לאורך מגרש שלם וסיים בלייאפ נהדר. נועם אביבי קיבל את הכדור בצבע, עם הגב לסל והוא קלע טוב.