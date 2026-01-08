הרכבים וציונים



ג'וד בלינגהאם (IMAGO) ג'וד בלינגהאם (IMAGO)

ריאל מדריד ואתלטיקו מדריד נפגשות בשעה זו בחצי גמר הסופר קאפ הספרדי, במשחק שמפגיש את שיאנית הזכיות במפעל עם היריבה העירונית שנמצאת בתקופה טובה. עבור ריאל זהו ניסיון נוסף להגיע לגמר ולשמור על רצף ההצלחות במפעל בשנים האחרונות, בעוד אתלטיקו מגיעה עם רצון לשבור רצף אכזבות ולהתקרב לתואר ראשון מאז האליפות ב-2021.

אתלטיקו מדריד מגיעה למפגש לאחר חמישה משחקים ללא הפסד בכל המסגרות, עם ארבעה ניצחונות ותיקו, אם כי ה-1:1 מול ריאל סוסיאדד במחזור האחרון מעט עצר את המומנטום. הקבוצה של דייגו סימאונה סוחבת גם זיכרונות לא פשוטים מהסופר קאפ, לאחר הדחות בחצי הגמר בשתי ההופעות האחרונות. מנגד, צ’ולו מכיר היטב את היריבה העירונית, מולה עמד על הקווים לא פחות מ-48 פעמים, כולל ניצחון במפעל עצמו ב-2014. נתון בולט נוסף הוא פתיחה חזקה למשחקים, עם ארבעה שערים שכבשה אתלטיקו בתוך 20 הדקות הראשונות בארבעת משחקיה האחרונים.

ריאל מדריד מגיעה בכושר טוב יותר, עם רצף של ארבעה ניצחונות, כולל 1:5 מרשים על בטיס בסוף השבוע. הניצחון הזה הוריד לחץ סביב מעמדו של צ'אבי אלונסו והגיע בעיתוי מושלם, במיוחד לאור הפער של ארבע נקודות מברצלונה בליגה. ריאל נהנית מהסופר קאפ בשנים האחרונות, עם הופעה בגמר בכל חמש המהדורות שנערכו בערב הסעודית, וזכייה בשלוש מהן. גם הנתונים ההתקפיים מרשימים, עם שלושה שערים או יותר בחמישה מתוך שבעת הניצחונות האחרונים שלה, ויתרון מוקדם בשישה משמונת משחקי הסופר קאפ האחרונים.

במפגשי העבר, אתלטיקו מחזיקה ביתרון יחסי לאחר ניצחון 2:5 בספטמבר והפסד אחד בלבד בעשרת המפגשים האחרונים בכל המסגרות. ריאל, מצידה, מעולם לא ניצחה את אתלטיקו בסופר קאפ בתוך 90 דקות. קוקה הוא אחד הסמלים של היריבות, עם 43 משחקים בקריירה מול ריאל ותרומה ישירה ל-10 שערים, בעוד גונסאלו גארסיה מגיע אחרי שלושער ראשון העונה. כל הנתונים הללו מבטיחים עוד פרק טעון ומסקרן בדרבי של מדריד.