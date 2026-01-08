יום חמישי, 08.01.2026 שעה 21:55
יום חמישי, 08/01/2026, 21:00אצטדיון קינג עבדוללה, ג'דהסופר קופה ספרדי - חצי גמר
ריאל מדריד
מחצית
0 1
שופט: מתאו בוסקטס
אתלטיקו מדריד
מערכת ONE | 08/01/2026 21:00
הרכבים וציונים
 
 
ג'וד בלינגהאם (IMAGO)
ג'וד בלינגהאם (IMAGO)

ריאל מדריד ואתלטיקו מדריד נפגשות בשעה זו בחצי גמר הסופר קאפ הספרדי, במשחק שמפגיש את שיאנית הזכיות במפעל עם היריבה העירונית שנמצאת בתקופה טובה. עבור ריאל זהו ניסיון נוסף להגיע לגמר ולשמור על רצף ההצלחות במפעל בשנים האחרונות, בעוד אתלטיקו מגיעה עם רצון לשבור רצף אכזבות ולהתקרב לתואר ראשון מאז האליפות ב-2021.

אתלטיקו מדריד מגיעה למפגש לאחר חמישה משחקים ללא הפסד בכל המסגרות, עם ארבעה ניצחונות ותיקו, אם כי ה-1:1 מול ריאל סוסיאדד במחזור האחרון מעט עצר את המומנטום. הקבוצה של דייגו סימאונה סוחבת גם זיכרונות לא פשוטים מהסופר קאפ, לאחר הדחות בחצי הגמר בשתי ההופעות האחרונות. מנגד, צ’ולו מכיר היטב את היריבה העירונית, מולה עמד על הקווים לא פחות מ-48 פעמים, כולל ניצחון במפעל עצמו ב-2014. נתון בולט נוסף הוא פתיחה חזקה למשחקים, עם ארבעה שערים שכבשה אתלטיקו בתוך 20 הדקות הראשונות בארבעת משחקיה האחרונים.

ריאל מדריד מגיעה בכושר טוב יותר, עם רצף של ארבעה ניצחונות, כולל 1:5 מרשים על בטיס בסוף השבוע. הניצחון הזה הוריד לחץ סביב מעמדו של צ'אבי אלונסו והגיע בעיתוי מושלם, במיוחד לאור הפער של ארבע נקודות מברצלונה בליגה. ריאל נהנית מהסופר קאפ בשנים האחרונות, עם הופעה בגמר בכל חמש המהדורות שנערכו בערב הסעודית, וזכייה בשלוש מהן. גם הנתונים ההתקפיים מרשימים, עם שלושה שערים או יותר בחמישה מתוך שבעת הניצחונות האחרונים שלה, ויתרון מוקדם בשישה משמונת משחקי הסופר קאפ האחרונים.

במפגשי העבר, אתלטיקו מחזיקה ביתרון יחסי לאחר ניצחון 2:5 בספטמבר והפסד אחד בלבד בעשרת המפגשים האחרונים בכל המסגרות. ריאל, מצידה, מעולם לא ניצחה את אתלטיקו בסופר קאפ בתוך 90 דקות. קוקה הוא אחד הסמלים של היריבות, עם 43 משחקים בקריירה מול ריאל ותרומה ישירה ל-10 שערים, בעוד גונסאלו גארסיה מגיע אחרי שלושער ראשון העונה. כל הנתונים הללו מבטיחים עוד פרק טעון ומסקרן בדרבי של מדריד.

מחצית ראשונה
  • '40
  • החמצה
  • אתלטיקו קרוב לשוויון. באאנה בעט טוב אבל שוב פעם קורטואה היה במקום, אלברז וגאלגר ניסו גם הם אבל לא הצליחו
  • '35
  • החמצה
  • קונור גאלגר הקפיץ לסורלות שנותר חופשי אבל לא הצליח לנגוח לרשת
  • '33
  • החמצה
  • סורלות נגח מצוין אבל קורטואה התעופף וסיפק הדיפה אדירה
  • '32
  • החמצה
  • אלכס באאנה בעט טוב מ-25 מטרים אבל קורטואה עצר אותו
  • '29
  • החמצה
  • עוד הזדמנות לבלאנקוס. הגבהה מאגף ימין מצאה את ראשו של ויניסיוס, אך הוא נגח לא מפסיק טוב והכדור עלה מעל השער
  • '28
  • החמצה
  • קאררס פרץ נהדר באגף ונתן את הכדור לרודריגו, שדהר קדימה, הטעה את גאלגר וזרק אותו לדשא אבל בעט לא מספיק טוב ואובלק היה במקום
  • '23
  • החמצה
  • חוליאן אלברס ניסה את מזלו מחוץ לרחבה אבל הכדור היה חלש מדי והלך החוצה
  • '13
  • החמצה
  • הגנת אתלטיקו עשתה שטויות והחזירה כדור לא טוב לאובלק, ויניסיוס כמעט ניצל זאת לחטוף ולהבקיע אך השוער הקדים אותו
  • '2
  • שער
  • שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:1: איזו פתיחה בערב הסעודית. פדה ואלוורדה בעט טיל מרחוק שקרע את הרשת של אובלק והעלה את הבלאנקוס ליתרון מהיר
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! השופט הוציא לדרך את ההתמודדות
ג'וד בלינגהאם לפני המשחק (IMAGO)ג'וד בלינגהאם לפני המשחק (IMAGO)
וינסיוס (IMAGO)וינסיוס (IMAGO)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו