לקראת חתימה: צפו במרקוס קוקו נוחת בישראל

הרכש הראשון של הפועל תל אביב בחלון ההעברות של ינואר הגיע הלילה (רביעי) לישראל. מרקוס קוקו, שסיכם לעונה וחצי במועדון, נחת בארץ לקראת בדיקות רפואיות וחתימה רשמית.

כבר בחודש ספטמבר סיכם קוקו בהפועל תל אביב, אך בעקבות המלחמה באיראן העדיף שלא להגיע לישראל ובחר להצטרף לקלוז’ הרומנית. כעת, לאחר בעיות כלכליות במועדון הרומני ואי תשלום משכורות, נוצרה האפשרות לצרפו מחדש הפעם כשחקן חופשי.

בהפועל תל אביב חיפשו חיזוק בעמדת המגן הימני, במיוחד אחרי פציעתו של שחר פיבן, שסובל מקרע במפשעה וייעדר גם מהמשחק מול הפועל חיפה. קוקו, בן 29, נרכש ב-2019 על ידי נאנט הצרפתית תמורת כשלושה מיליון יורו.

מרקוס קוקו בנתב"ג עם צעיף של הפועל תל אביב (רועי כפיר)

מרקוס קוקו מסתובב בנתב"ג (רועי כפיר)

מרקוס קוקו שמח (רועי כפיר)

מרקוס קוקו יצא מנתב"ג (רועי כפיר)

בקיץ האחרון סיים את חוזהו במועדון, היה מועמד להפועל תל אביב, אך בחר אז בקלוז’. כעת הוא צפוי ללבוש אדום ולהצטרף לשורות הקבוצה מחודורוב.