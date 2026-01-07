"המכונה של פליק", "מאניטה מדהימה בדרך לגמר"

עד כמה ברצלונה רוצה לשמור על התואר שלה? את זה אפשר לראות על לוח התוצאות שהוקרן באצטדיון בסעודיה, שם הקטלונים פירקו לחלוטין את אתלטיק בילבאו עם 0:5 עוצמתי בחצי גמר הסופר קאפ, בדרך לגמר שם הם יפגשו את ריאל מדריד או אתלטיקו מדריד, שישחקו בדרבי אדיר בצד השני.

בתקשורת הקטלונית הריעו לאלופת ספרד ומחזיקת התואר, כאשר ב’מונדו דפורטיבו’ רשמו: “בלי לאמין ימאל, רביעיית המופלאים חגגה. רוני ברדג’י, פראן טורס, ראפיניה ופרמין לופס רקדו על הדשא וב-14 דקות כבשו ארבעה שערים. מכונת השערים של האנזי פליק מוכנה מתמיד לריאל או אתלטיקו”.

ב’ספורט’ הוסיפו: “מאניטה בדרך לגמר, ברצלונה מחצה את בילבאו בחצי גמר היסטורי”. ראפיניה נבחר למצטיין ועליו נרשם: “כפי שמצופה, הברזילאי הופיע בהיעדרו של לאמין ימאל, שעלה רק בחצי השני. הוא בישל לפרמין לופס ואז סיפק צמד נהדר משלו”.