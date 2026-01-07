אחיו של ליסב עיסאם, ליאם, נבחן בדינמו בוקרשט

דינמו בוקרשט ממשיכה בהכנות לחלון ההעברות של החורף, ובשלב זה השלימה צירוף אחד בלבד, המגן השמאלי ולנטין צ’יקו, קפטן פטרול לשעבר, שכבר התבטא לראשונה כשחקן ה”כלבים האדומים”. במקביל, הקבוצה הרומנית צירפה למבחנים שחקן צעיר נוסף, ליאם עיסאת.

כן, השחקן הישראלי בן ה-18, שחקן כנף שמאל, אחיו של ליסב עיסאת ממכבי חיפה. המאמן ז’ליקו קופיץ’ יבחן את יכולותיו של עיסאת במחנה האימונים של הקבוצה באנטליה, ולאחר מכן תתקבל החלטה האם להחתימו על חוזה.

בדינמו מציינים כי קיבלו חוות דעת חיוביות במיוחד גם על אחיו של ליאם, ליסב עיסאת בן ה-20, בלם שנקרא לאחרונה לסגל נבחרת רומניה על ידי מירצ’ה לוצ’סקו. עם זאת, בשלב זה דינמו אינה מסוגלת לעמוד בדרישות הכספיות של מכבי חיפה עבור הבלם, שעומדות על קרוב למיליון אירו.

ליסב עיסאת (עמרי שטיין)

דינמו ניסתה לצרף את ליסב כבר בקיץ האחרון וממשיכה לגלות בו עניין, אך במקרה של האח הצעיר, ליאם, מדובר באפשרות הגעה ללא תמורה, כאשר במועדון שוקלים לצרפו כשחקן התקפה צעיר עם פוטנציאל.

ליאם היה שייך לנוער של מכבי חיפה. בדינמו בוקרשט רצו אותו מתחילת עונת 2025/26, אך ליאם דחה את זה, והנה בא הרגע לקראת המעבר לדינמו. ליאם שחקן מגוון ומשחק בכמה תפקדים בהתקפה בעיקר כנף ימין ושמאל עם רגל שמאל .ליאם התחיל את ההתקדמות שלו מהפועל טירת כרמל כאשר הבקיע מעל 30 שערים.

מדובר בשחקן מוכשר, חכם, קורא משחק, עם יכולת גבוהה. כרגע הם בהתרשמות של הקבוצה הבוגרת דינמו בוקרשט ובימים הקרובים הוא יחתום על הסכם מקצועי ראשון שלו בבוגרים.