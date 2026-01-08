הניסיון האחרון של אמבפה להשתתף בסופר קאפ

מצבו של קיליאן אמבפה משתנה מדי יום, ותלוי גם במי מבין אנשי ריאל מדריד נשאל. לאחר שלא עלה למטוס כדי לטוס לערב הסעודית במטרה להיות בסגל לחצי הגמר מול אתלטיקו מדריד, הנוכחות של הצרפתי במתחם האימונים של הלבנים אמש שוב פותחת חלון הזדמנויות.

לפי דיווח ב’אתלטיק’, הצרפתי עבד עם צוות הפיזיותרפיסטים של המועדון במטרה להעריך מחדש את מצבה של ברך שמאל, שעדיין נפוחה. אף שהכוונה היא לא להעמיס עליו, תוך הסתמכות על האלטרנטיבות שעומדות לרשות צ'אבי אלונסו, במועדון ינסו לאפשר את נוכחותו בגמר אפשרי כל עוד יש לכך זמן.

כך, אם יתקבלו תחושות חיוביות אצל מלך השערים של ריאל מדריד, תיתכן האפשרות להעמיד טיסת צ'רטר כדי לצרף אותו למשלחת לג'דה כפתרון של הרגע האחרון, במטרה שיהיה כשיר לגמר. לשם כך, ריאל מדריד תצטרך קודם לכן לנצח את אתלטיקו, משחק שבו היעדרותו של אמבפה כבר מאושרת לאחר שהחמיר את פציעתו בברך.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

הצעדים הצפויים לקראת גמר אפשרי

הבעיות במצבו של החלוץ החלו כבר בתחילת דצמבר, אז סבל מנסיגה בהפסד לסלטה. הוא לא שיחק במשחק הבא מול מנצ'סטר סיטי, אך דחק בעצמו כדי להיות כשיר למשחקים מול סביליה, אלאבס וטלאברה, רצף שאפשר לו להשוות את שיא השערים בשנה אזרחית של שחקן ריאל מדריד. לשיא הזה היה מחיר כבד עבור המועדון.

מצבו של אמבפה גרם לדאגה ולחוסר שקט בריאל מדריד, שעל אף שהצליחה לעבור את המשחק מול בטיס בליגה עם גונסאלו גארסיה בהרכב, ממשיכה להיות תלויה במידה רבה בזוכה נעל הזהב של העונה שעברה. הרעיון הראשוני היה לבצע טיפול שמרני, אך לנוכח החשיבות של הסופר קאפ, שנתפסת כמבחן משמעותי עבור צ'אבי אלונסו, העבודה תימשך עד הרגע האחרון.

לדברי דוקטור פדרו לואיס ריפול, מומחה רפואי בכיר בתחום הספורט, אמבפה עשוי להיות כשיר לגמר אפשרי. עם זאת, הכל יהיה תלוי בו או בתוכנית שבה תבחר ריאל מדריד, בחודש עמוס משחקים ובשנת מונדיאל. גורמים שיש לקחת בחשבון.