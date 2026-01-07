יום רביעי, 07.01.2026 שעה 23:10
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
70%1696-180420ולנסיה1
70%1643-175820הפועל ת"א2
68%1504-155919פנרבחצ'ה3
65%1671-182420מונאקו4
65%1701-175320ברצלונה5
60%1713-175320פנאתינייקוס6
60%1678-172220ריאל מדריד7
58%1608-167119אולימפיאקוס8
55%1672-172020הכוכב האדום9
55%1641-173520ז'לגיריס10
50%1691-169320אולימפיה מילאנו11
50%1659-166220וירטוס בולוניה12
45%1769-171520דובאי13
40%1833-178020מכבי ת"א14
35%1843-180420פאריס15
32%1748-167019באסקוניה16
32%1593-149019באיירן מינכן17
30%1712-160920אנדולו אפס18
30%1743-157520ליון וילרבאן19
30%1791-161220פרטיזן בלגרד20

מתרסקת: אנדולו אפס נכנעה 84:79 לפאריס

החבורה של לאסו שוקעת בתחתית היורוליג כשהיא רושמת הפסד רביעי ברציפות במפעל, הפעם מול הקבוצה הצרפתית. היפי להט עם 27, סייבן לי עוד ניסה עם 17

ג'ורדן לויד חודר לסל (IMAGO)
ג'ורדן לויד חודר לסל (IMAGO)

לאחר ששתי הקבוצות הישראליות עלו לפרקט במסגרת היורוליג אתמול, המחזור ה-20 של הליגה הבכירה באירופה ממשיך בכל הכוח הערב (רביעי) עם שני משחקים נוספים. בהתמודדות המוקדמת, אנדולו אפס של פאבלו לאסו המשיכה לשקוע כשנכנעה 84:79 לפאריס ורשמה הפסד רביעי ברציפות במפעל. בהמשך: באיירן מינכן מארחת את בסקוניה.

אנדולו אפס – פאריס 84:79

החבורה של פאבלו לאסו פשוט לא מצליחה להתרומם. הקבוצה הטורקית, לה יש את אחד הסגלים האיכותיים במפעל, רושמת הפסד רביעי ברציפות ביורוליג, כשהפעם זה היה מול נאדיר היפי האדיר וחבריו. המשחק היה צמוד ברובו והוכרע רק ברבע האחרון, כשמי שהתעלה היה אותו היפי, שהיה פנטסטי וסיים עם 27 נקודות אדירות. הרכש החדש של המארחת, מיודעינו סייבן לי, עוד ניסה בצד המפסיד וסיים עם 17 נק’ ושישה אסיסטים, אך בסופו של דבר אנדולו אפס ירדה מנוצחת מהפרקט באיסטנבול.

