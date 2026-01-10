יום שבת, 10.01.2026 שעה 11:28
4013-3117לאנס1
3915-3717פאריס סן-ז'רמן2
3217-3617מארסיי3
3222-3317ליל4
3017-2517ליון5
3024-2917ראן6
2421-2617שטרסבורג7
2322-2417טולוז8
2330-2717מונאקו9
2220-1817אנז'ה10
2227-2317ברסט11
1929-2017לוריין12
1823-1517לה האבר13
1830-2017ניס14
1631-2217פ.צ. פאריס15
1428-1617נאנט16
1227-1417אוקזר17
1238-1817מץ18

הסעיף המפתיע בהשאלת אנדריק מריאל מדריד

לא השאלה פשוטה: ליון תצטרך לשלם מיליון אירו, אלא שמתוך מטרה שהברזילאי ישחק, על כל 5 משחקים בהרכב יירדו 200,000 אירו מהסכום שהצרפתים ישלמו

|
אנדריק (IMAGO)
אנדריק (IMAGO)

השאלתו של אנדריק לליון כבר הייתה ידועה, אבל הפרטים הכלכליים של העסקה מסבירים הרבה יותר טוב מדוע ריאל מדריד הסכימה לעזיבתו של החלוץ הברזילאי ובאילו תנאים עשתה זאת. זו אינה השאלה פשוטה.

ההסכם בין שני המועדונים קובע עלות מרבית של מיליון אירו עבור השאלת השחקן עד לסיום העונה. זהו הסכום שליון תידרש לשלם אם אנדריק לא יקבל תפקיד משמעותי בהרכב הפותח.

עם זאת, העסקה כוללת משתנה חריג מאוד, שמפחית בהדרגה את המחיר בהתאם למספר הפעמים שבהן הברזילאי פותח בהרכב. על כל חמישה משחקים שבהם אנדריק פותח, מנוכים 200,000 אירו מהמיליון ההתחלתי. כלומר, אם החלוץ יצבור 25 הופעות בהרכב הפותח מאז הגעתו בינואר ועד סיום העונה, ליון לא תשלם דבר עבור ההשאלה.

אנדריק (ליון)אנדריק (ליון)

הטווח ברור: ככל שאנדריק ישחק יותר, כך העסקה תהיה פחות יקרה עבור המועדון הצרפתי. המסר ברור. ריאל מדריד רוצה שאנדריק ישחק, והרבה. מבנה ההשאלה מתגמל את מעורבותו ומעניש תרחיש של תפקיד שולי. בתרחיש הספורטיבי הגרוע ביותר עבור הברזילאי, ליון תישא בעלות המלאה של מיליון אירו. בתרחיש הטוב ביותר, היא תהנה מהשחקן ללא תשלום.

הרקע מסייע להבין את ההחלטה. אנדריק קיבל מעט מאוד דקות מאז הגעתו לאירופה: הוא כמעט שלא זכה לרצף בעונה שעברה תחת קרלו אנצ'לוטי, וגם בפתיחת העונה הנוכחית לא הצליח למצוא מקום עם צ'אבי אלונסו. כשהמונדיאל באופק והמטרה להשיג מקום בנבחרת ברזיל, הצורך לשחק היה עדיפות עליונה עבור השחקן וגם עבור המועדון.

בנוסף, היעד אינו שולי. ליון משתתפת בליגה האירופית, מה שיעניק במה מספקת כדי למדוד את ההשפעה האמיתית של החלוץ בכדורגל האירופי. ריאל מדריד, מצידה, שומרת על שליטה במצב מבלי לקחת סיכונים ספורטיביים או כלכליים.

