יום רביעי, 07.01.2026 שעה 23:09
כדורסל עולמי  >> יורוקאפ
יורוקאפ 25-26
 בית 1 
83%989-117012הפועל ירושלים1
69%1050-115513בחצ'שהיר קולג'י2
62%1007-112013א. לובליאנה3
58%1113-115612קלוז'4
54%1147-113913מנרסה5
50%1059-106612רייר ונציה6
46%1152-108013אריס סלוניקי7
42%1168-113012נפטונאס8
33%1129-102712וורוצלאב9
0%1153-92412המבורג10
 בית 2 
85%945-104713בורק1
69%1093-121413בשיקטאש2
62%1040-114313בודוצ'נוסט3
62%1000-112313טורק טלקום4
54%1120-108513טרנטו5
50%987-99212שמניץ6
42%979-92312לונדון ליונס7
38%1198-108513אולם8
23%1122-101613לייטקבליס9
15%1142-99813פאניוניוס10

"ידענו שאנו פחות טובים במפגש עם מתח נמוך"

יונתן אלון סיכם את ה-72:115 הגדול של הפועל ירושלים על ורוצלאב: "השיאים לא מעניינים אותי, אבל שמח בשביל הקהל". וגם: הסיבה שקרינגטון לא שיחק

|
יונתן אלון (ראובן שוורץ)
יונתן אלון (ראובן שוורץ)

אחרי שהפועל ירושלים חגגה בגדול על הפועל תל אביב בהיכל מנורה מבטחים, הקבוצה מהבירה שברה אפילו את התקרה הזו עם חגיגה ענקית עם ורוצלאב בלא פחות מ-43 הפרש, עם 72:115 חד וחלק כדי לרשום ניצחון עשירי ברציפות ביורוקאפ ולעשות צעד נוסף לשלב הבא.

יונתן אלון סיכם את הניצחון המוחץ: “השיאים לא מעניינים אותי, את הקהל כן ואני שמח בשבילם ואנחנו רוצים לשמח אותם, אבל אני מרוצה מאיך ששיחקנו גם התקפית וגם הגנתית. ידענו שאנחנו פחות טובים במשחקים עם מתח נמוך, ורצינו להיות אינטנסיביים ואני שמח שעשינו את זה”.

על קאדין קרינגטון שלא שותף: “הרגיש קצת את ההמסטרינג ואמרתי לו שאם הכל יילך טוב הוא לא ישחק וזה מה שקרה. אני מאוד שמח שיש לי אופציה לעשות רוטציות, חלק מהסיכוי להצליח זה שיהיה סגל עמוק ולחלק את הדקות ולהוריד את העומס. יש יריבות שיכולות להפיל אותנו וטובות, נפגוש בשלבים המכריעים קבוצות טובות ומוצלחות וצריכים להיות מוכנים לזה”.

