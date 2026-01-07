"ידענו שאנו פחות טובים במפגש עם מתח נמוך"

אחרי שהפועל ירושלים חגגה בגדול על הפועל תל אביב בהיכל מנורה מבטחים, הקבוצה מהבירה שברה אפילו את התקרה הזו עם חגיגה ענקית עם ורוצלאב בלא פחות מ-43 הפרש, עם 72:115 חד וחלק כדי לרשום ניצחון עשירי ברציפות ביורוקאפ ולעשות צעד נוסף לשלב הבא.

יונתן אלון סיכם את הניצחון המוחץ: “השיאים לא מעניינים אותי, את הקהל כן ואני שמח בשבילם ואנחנו רוצים לשמח אותם, אבל אני מרוצה מאיך ששיחקנו גם התקפית וגם הגנתית. ידענו שאנחנו פחות טובים במשחקים עם מתח נמוך, ורצינו להיות אינטנסיביים ואני שמח שעשינו את זה”.

על קאדין קרינגטון שלא שותף: “הרגיש קצת את ההמסטרינג ואמרתי לו שאם הכל יילך טוב הוא לא ישחק וזה מה שקרה. אני מאוד שמח שיש לי אופציה לעשות רוטציות, חלק מהסיכוי להצליח זה שיהיה סגל עמוק ולחלק את הדקות ולהוריד את העומס. יש יריבות שיכולות להפיל אותנו וטובות, נפגוש בשלבים המכריעים קבוצות טובות ומוצלחות וצריכים להיות מוכנים לזה”.