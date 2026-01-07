מכבי העפילה לשמינית גמר גביע האתגר בכדורעף

מכבי יעדים תל-אביב ניצחה הערב (רביעי) 1:3 את נפטוכימיק בורגס הבולגרית והעפילה לשמינית גמר גביע האתגר האירופאי שם תפגוש את שומון מצרפת. כזכור, המשחק התקיים במתכונת של משחק אחד, לאחר שהאיגוד האירופאי סירב לאפשר למכבי לארח בישראל.

הדאבליסטית הישראלית פתחה טוב את המשחק והנקודה הראשונה הייתה שייכת לעילי חבר. הצהובים הוכיחו שהם באו מוכנים והיו חלק ממשחק צמוד, בו שתי הקבוצות לא מצליחות לפתוח פער על היריבה. ככל שהמשחק התקדם, מכבי הראתה שהיא לגמרי בעניין ופתחה פער של 5 נקודות, עם יתרון 8:13. עד לסיום הרבע הראשון מכבי החניכים של גל גלילי שמרו על היתרון, לא איפשרו למקומיים לצמצם לפחות מ-3 נקודות יתרון ומכבי ניצחה 22:25 במערכה הראשונה.

המערכה השנייה נפתחה עם ריצה של מכבי שעלתה ליתרון 3:8, אך הבולגרים לא וויתרו וחזרו עד ל-12:14 למכבי. מכבי עוד שמרה על היתרון הזעיר אבל הבולגרים הצליחו להשוות ל-19:19 לקראת סוף המערכה. כדור של הבולגרים שפגע ברשת ועוד נקודה של אלון מאירי העלו את מכבי ל-19:21, יתרון שנשמר עד לסיום המערכה שהסתיימה ב-22:25 צהוב.

גם המערכה השלישית הייתה צמודה ושתי הקבוצות לא הצליחו לייצר יתרון משמעותי. היתרון זז מצד לצד והשוויון נשמר עד ל-14:14. הבולגרים העלו קצב לקראת סיום המערכה והצליחו לייצר בריחה ראשונה במערכה. מכבי עוד ניסתה להישאר בתמונה אבל הבולגרים הצליחו לנצח 21:25 ולקחת את המשחק למערכה רביעית.

גם המערכה הרביעית נפתחה בשוויון, כששתי הקבוצות לא מצליחות לייצר פער משמעותי. לקראת סיום המערכה מכבי הצליחה לפתוח יתרון של שלוש נקודות שהיה נראה מבטיח לקראת הסיום. הבולגרים לא וויתרו, חזרו ל-24:23 אבל נקודה של ביסט הבטיחה ניצחון 23:25 והעפלה יוקרתית לשמינית גמר גביע האתגר.