יום רביעי, 07.01.2026 שעה 21:50
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
3915-3817אינטר1
3813-2817מילאן2
3815-2818נאפולי3
3616-2719יובנטוס4
3612-2219רומא5
3312-2618קומו6
2819-2319אטאלנטה7
2619-2518בולוניה8
2414-1818לאציו9
2328-2018טורינו10
2325-2319ססואולו11
2229-1818אודינזה12
2121-1818קרמונזה13
1819-1217פארמה14
1825-1918קליארי15
1725-1218לצ'ה16
1528-1818גנואה17
1330-1518ורונה18
1228-1818פיורנטינה19
1228-1319פיזה20

נאפולי חזרה מפיגור כפול ל-2:2 נגד ורונה

הכחולים נקלעו לפיגור כפול משערים של פרס ואורבן (פנדל), אך חילצו נקודה ונצמדו לצמרת משערים של מקטומיניי ודי לרונצו. אטאלנטה גברה על בולוניה

|
מתיאו פוליטאנו (IMAGO)
מתיאו פוליטאנו (IMAGO)

המחזור ה-19 בליגה האיטליקית נמשך גם הערב (רביעי) עם שני משחקים במקביל, כשנאפולי אירחה את ורונה למפגש שהסתיים ב-2:2 נהדר וקצבי במיוחד. בולוניה נכנעה 0:2 בביתה לאטאלנטה. בהמשך הערב, ייערכו עוד שלושה משחקים כשאינטר תתארח אצל פארמה, טורינו תארח את אודינזה ולאציו תפגוש את פיורנטינה של מנור סולומון.

נאפולי – ורונה 2:2

במשחק שהתעלה לקצב גבוה, הכחולים פספסו הזדמנות לעלות זמנית לפסגה, כשחילצו נקודה דרמטית אחרי שכבר נקלעו לפיגור כפול. המשחק נפתח עם שני שערים של האורחת, כשמרטין פרס כבש ראשון בדקה ה-16 ועמנואל אורבן הכפיל בדקה ה-27 מהנקודה הלבנה.

לחצי השני, המארחת עלתה נחושה יותר, כאשר בדקה ה-54 סקוט מקטומיניי גם החזיר אותה למשחק וצימק את התוצאה. בדקה ה-82 ג׳ובאני די לורנצו איזן ל-2:2 ולמעשה קבע את תוצאת המשחק. נאפולי במקום השלישי בטבלה, ורונה עדיין מתחת לקו האדום.

מתפסת: אטאלנטה ב0:2 חשוב על בולוניה

בולוניה – אטאלנטה 2:0

במפגש בין שתי הקבוצות ממרכז הטבלה, האורחת יצאה עם ידה על העליונה. ניקולה קרסטוביץ׳ כבש  בדקה ה-37 את השער הראשון במשחק. בדקה ה-60 הוא השלים צמד נהדר וקבע את תוצאת המשחק.

