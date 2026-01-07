נאפולי חזרה מפיגור כפול ל-2:2 נגד ורונה

המחזור ה-19 בליגה האיטליקית נמשך גם הערב (רביעי) עם שני משחקים במקביל, כשנאפולי אירחה את ורונה למפגש שהסתיים ב-2:2 נהדר וקצבי במיוחד. בולוניה נכנעה 0:2 בביתה לאטאלנטה. בהמשך הערב, ייערכו עוד שלושה משחקים כשאינטר תתארח אצל פארמה, טורינו תארח את אודינזה ולאציו תפגוש את פיורנטינה של מנור סולומון.

נאפולי – ורונה 2:2

במשחק שהתעלה לקצב גבוה, הכחולים פספסו הזדמנות לעלות זמנית לפסגה, כשחילצו נקודה דרמטית אחרי שכבר נקלעו לפיגור כפול. המשחק נפתח עם שני שערים של האורחת, כשמרטין פרס כבש ראשון בדקה ה-16 ועמנואל אורבן הכפיל בדקה ה-27 מהנקודה הלבנה.

לחצי השני, המארחת עלתה נחושה יותר, כאשר בדקה ה-54 סקוט מקטומיניי גם החזיר אותה למשחק וצימק את התוצאה. בדקה ה-82 ג׳ובאני די לורנצו איזן ל-2:2 ולמעשה קבע את תוצאת המשחק. נאפולי במקום השלישי בטבלה, ורונה עדיין מתחת לקו האדום.

מתפסת: אטאלנטה ב0:2 חשוב על בולוניה

בולוניה – אטאלנטה 2:0

במפגש בין שתי הקבוצות ממרכז הטבלה, האורחת יצאה עם ידה על העליונה. ניקולה קרסטוביץ׳ כבש בדקה ה-37 את השער הראשון במשחק. בדקה ה-60 הוא השלים צמד נהדר וקבע את תוצאת המשחק.