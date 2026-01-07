נמשך המאבק על הקשר המוכשר אדר רטנר

זו כבר תקופה ארוכה, שקשרה של הפועל רמת גן, אדר רטנר, מעורר עניין בליגת העל. בעבר, הייתה זו הפועל ת"א, אליה כמעט עבר הקשר המוכשר, אך המעבר לא יצא לבסוף אל הפועל. אלא של-ONE נודע שלתמונה נכנסו לאחרונה שתי קבוצות נוספות.

מדובר בשתי הפתח תקוואיות: הפועל מוכנה לשלם עבור השחקן קרוב ל-300,000 שקלים בעבור רכישתו, כאשר בשלב זה, האורדונים דחו את ההתעניינות מצד המלאבסים ובשלב זה נראה שהסיכויים לעסקה לא גבוהים.

מנגד, מי שמגלה עניין ועשוי להגיש הצעה רשמית בקרוב, הוא דווקא יו"ר מכבי פ"ת, אבי לוזון, יריבת האורדונים ביום שני בליגה הלאומית, לו הובהר, שתג המחיר של השחקן עומד על 400,000 שקלים. לאור המו"מ עם נואף בזיע שלא מבשיל, מוליכת טבלת הליגה הלאומית שוקלת את המהלך.

רטנר, שמיוצג ע"י סוכן השחקנים שלומי בן עזרא, יסיים את חוזהו בתום העונה הבאה, אך בר"ג מבינים שבמצב הנוכחי, בו הם משאירים שחקן שרוצה להתקדם, שני הצדדים מפסידים. כל זאת, גם על רקע רצונו של הבעלים אמיר חמיאס, לעזוב את הקבוצה, דבר אשר לא הסתיר.

רטנר בן ה-23, כבש בעונה שעברה שבעה שערי ליגה, במה שהפכה לעונתו הטובה ביותר עד כה בקריירה והסתיימה במאבק על העלייה לליגת העל כמעט עד השלבים המאוחרים. העונה, הוא כבש שני שערי ליגה, בחצי עונה שמוגדרת כלא מוצלחת עד כה.