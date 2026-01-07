יום רביעי, 07.01.2026 שעה 20:41
ספורט אחר  >> ג'ודו

נערכת בדיקה על ביצוע עבירות מוגנות מצד מאמן

חשיפה: פרשה חדשה בספורט הישראלי? ל-ONE נודע שנערכת בדיקה באחד האיגודים המובילים בארץ. בינתיים, המאמן לא הגיע לאימונים לאחרונה. הפרטים בפנים

|
דשא אילוסטרציה (רדאד ג'בארה)
דשא אילוסטרציה (רדאד ג'בארה)

חשיפה: פרשה חדשה בספורט הישראלי? ל-ONE נודע כי באחד מהאיגודים המובילים נערכת בדיקה לגבי ביצוע לכאורה של עבירות מוגנות מצד מאמן.

בימים אלה נערכת בדיקה לגבי המאמן, שמועסק באחד מאיגודי הספורט בארץ. מדובר בבדיקת מוגנות פנימית שנעשית בין כותלי האיגוד בהליך מסודר.

בינתיים, המאמן לא הגיע לאימונים לאחרונה. חברי הנהלת האיגוד עודכנו בפרטים במהלך ישיבת הנהלה שהתקיימה בתקופה האחרונה והמשמעויות על כך.

הבדיקה נעשית בעקבות מידע שהגיע לאיגוד לגבי לכאורה ההתנהלות של אותו המאמן. מדובר במאמן מוערך ומקצועי מהמעלה הראשונה.

תגובת האיגוד תובא לכשתתקבל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */