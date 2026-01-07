נערכת בדיקה על ביצוע עבירות מוגנות מצד מאמן

חשיפה: פרשה חדשה בספורט הישראלי? ל-ONE נודע כי באחד מהאיגודים המובילים נערכת בדיקה לגבי ביצוע לכאורה של עבירות מוגנות מצד מאמן.

בימים אלה נערכת בדיקה לגבי המאמן, שמועסק באחד מאיגודי הספורט בארץ. מדובר בבדיקת מוגנות פנימית שנעשית בין כותלי האיגוד בהליך מסודר.

בינתיים, המאמן לא הגיע לאימונים לאחרונה. חברי הנהלת האיגוד עודכנו בפרטים במהלך ישיבת הנהלה שהתקיימה בתקופה האחרונה והמשמעויות על כך.

הבדיקה נעשית בעקבות מידע שהגיע לאיגוד לגבי לכאורה ההתנהלות של אותו המאמן. מדובר במאמן מוערך ומקצועי מהמעלה הראשונה.

תגובת האיגוד תובא לכשתתקבל.