הגרלת משחקי רבע הגמר בגביע המדינה לנערות

מערכת ONE
|
בעוד שבגברים גביע המדינה בכדורגל מגיע אל השלבים המכריעים כששלב שמינית הגמר ייצא לדרכו בשבוע הבא, אצל הנשים נערכה היום (רביעי) הגרלת רבע הגמר בגביע המדינה לנערות ושמינית גמר לנערות א’ וילדות ב’.
המשחקים של רבע גמר גביע המדינה לנערות יתקיימו ב-1 בפברואר, בעוד שבנערות א’, מפגשי שמינית הגמר צפויים להתרחש ב-22 בינואר, כשבילדות ב’ ההתמודדויות יצאו לדרכן כבר בשבוע הבא, ב-14/1.
משחקי רבע הגמר של גביע המדינה לנערות (1/2):
בנות מכבי פ"ת – הפועל רעננה
מ.כ רמה"ש – מכבי כשרונות חדרה
הפועל בנות סכנין – בנות נתניה
המנצחת בין מכבי חולון/הפועל קטמון ירושלים – מ.ס קרית גת
משחקי שמינית הגמר לנערות א’ (22/1):
מכבי פנתרות אשדוד (חופשית)
מ.כ גליל גולן – מכבי עתלית
הפועל רעננה – הפועל באר שבע
בנות מכבי פתח תקווה – בנות נתניה
מכבי אס”א תל אביב – הפועל תל אביב
מכבי חיפה – מנצחת במשחק 11
הפועל קטמון ירושלים – הפועל בנות מטה אשר
מנצחת במשחק 4 – מ.ס קריית גת 2
משחקי שמינית הגמר לילדות ב’ (14/1):
מכבי פנתרות אשדוד – חופשית
מ.כ מיתר – חופשית
הפועל באר שבע – חופשית
מכבי חיפה – חופשית
הפועל תל אביב – חופשית
מ.ס עמק חפר – חופשית
מכבי רחובות – חופשית
מ.ס קרית גת – חופשית
הפועל קטמון ירושלים – חופשית
עירוני ראש העין – הפועל רעננה
הפועל בנות הבית האדום באר שבע – מכבי בנות אשקלון
הפועל בנות מטה אשר – מכבי אס"א תל אביב
בנות מכבי פתח תקווה – הפועל הוד השרון
בנות עירוני מודיעין – הפועל עירוני בנות כרמיאל
מכבי כשרונות חדרה – מ.כ בנות טירה
מכבי חולון – מכבי עירוני כפר יונה