בלינגהאם: אנחנו עד המוות עם צ'אבי אלונסו

ריאל מדריד ואתלטיקו מדריד ייפגשו מחר (חמישי, 21:00) בערב הסעודית לדרבי לוהט במסגרת חצי גמר הסופרקופה. מאמן הבלאנקוס, צ’אבי אלונסו, התייחס במסיבת העיתונאים לקראת ההתמודדות לתבוסה שספגה קבוצתו מול הקולצ’ונרוס, 5:2 במטרופוליטנו: "אנחנו רוצים לשחק משחק אחר. חסרו לנו דברים, יש לנו אותם בראש כדי לא לחזור על אותן טעויות. אנחנו רוצים לשחק משחק טוב יותר”.

“זה יהיה משחק קשה, אבל אני בטוח שנהיה טובים יותר. כל משחק צריך להיות מנותח, והפסדים אפילו יותר, דברים שאנחנו לא רוצים לחזור עליהם. אילו דברים? אנחנו שומרים אותם לעצמנו, אבל אני משוכנע שזה יהיה שונה מזה. אתלטיקו מדריד היא תמיד יריב קשה, אבל יש לנו אנרגיה ותשוקה. זה התואר הראשון של העונה ולכן הוא הכי חשוב מבחינתנו”, הוסיף.

על ויניסיוס ג’וניור, שנמצא בכושר פחות טוב: “נשאר עוד הרבה לעונה והרבה משחקים חשובים. ויניסיוס יהיה חשוב ואנחנו צריכים אותו. מחר אנחנו צריכים את הגרסה הכי טובה שלו, הוא חלק מרכזי עבורנו. הלחץ של כולם במגרש הוא חיוני. אני תמיד דורש שכולם יהיו מחויבים, שיהיו פעילים ושהקווים יהיו יחד. הרצון לרצות לשחק את הרגע הזה וליהנות ממנו יהפוך אותנו לתחרותיים יותר".

צ'אבי אלונסו (La Liga)

על היעדרותו של קיליאן אמבפה: "זה המצב כרגע. כמובן שאנחנו רוצים שהוא יחזור לשחק בהקדם האפשרי, אבל בינתיים מה שמעסיק אותנו הוא לנצח בחצי הגמר כדי להגיע לגמר". על כשירותו של דני קרבחאל: “הוא במצב טוב יותר ואם נצטרך אותו הוא יוכל להשתתף במשחק”.

קשר הקבוצה, ג’וד בלינגהאם, אמר: “נשחק את המשחק הזה עם הלב ועם הראש. אנחנו יודעים את חשיבות המשחק הזה, במיוחד אחרי ה-5:2 שספגנו. אנחנו רוצים לעשות את זה בשביל האוהדים, אנחנו חייבים לדבר על המגרש, להיות מרוכזים. לנהל את המשחק ולנהל אותו היטב. למדנו הרבה מהמשחק הקודם נגדם, שיפרנו הרבה נקודות במשחק שלנו. ההפסד ההוא היה מאוד חשוב, למדנו ממנו המון”.

ג'וד בלינגהאם, ויניסיוס וקיליאן אמבפה (IMAGO)

על עתידו של צ’אבי אלונסו: "העניין הזה לא של. מה דעתי? אנחנו בחצי גמר הגביע, במקום השני בליגה הספרדית, בטופ 8 בליגת האלופות, זה לא אסון, לפעמים הדיבורים מוגזמים ברגעים הפחות טובים בריאל מדריד. מחר אנחנו מקווים לנצח, אבל ההחלטות שמתקבלות אינן שלי. דיברנו על הבעיות, אנחנו בחדר ההלבשה עם המאמן, אין ויכוח על כך. האנרגיות חיוביות, אנחנו עובדים על שיפור. אנחנו עד המוות עם המאמן".

על הבצורת של ויניסיוס: "אני חושב שהשאלה הזו לא בשבילי, זה התפקיד של המאמן להחליט מי ישחק. ויניסיוס שחקן מרהיב, לא רק שערים חשובים. אנחנו חייבים להסתכל מרחוק, עם פרספקטיבה".