לא רק כדורגל: המודל של האורתודוכסים בני יפו

מועדון הכדורגל של האורתודוכסים בני יפו זכה לפני כשבועיים לחשיפה תקשורתית רבה, לקראת משחקה ההיסטורי של קבוצת הבוגרים מול מכבי נתניה - בשלב 32 הגדולות של גביע המדינה. שוער הקבוצה, איברהים ג'רם, שמאמן גם את קבוצת ילדים א', היה לדמות הבולטת ביותר מבחינה תקשורתית וגם במשחק עצמו. בראיון שערכנו עמו יממה לפני המשחק, שיתף עד כמה המועדון ובפרט במחלקת הנוער ניתן דגש לאווירה משפחתית ולהעצמה של דו קיום.

במחלקת הנוער, שבעבר שמה נקשר לא אחת במעורבות של שחקניה במקרי אלימות במשחקים, נרשמת בשנים האחרונות ירידה משמעותית בסוגיה השלילית הזו, הרבה הודות לקו שמובילים היו"ר רמי מנצור והמנכ"ל איברהים רומאנה, המתווים דרך של שילוב ערכים חברתיים יחד עם הכדורגל.

כבר שלוש שנים שמקפידים במחלקת הנוער על קיומה של מסורת מבורכת שהשתרשה: חלוקת סופגניות של שחקנים ומאמנים בבית החולים וולפסון בחולון, קיום טורניר משותף עם צפרירים חולון לזכר מיכאל מונטרסקו ז"ל - שהיה קפטן קבוצת ילדים ג' והלך לעולמו באופן מפתיע בשנת 2022. את חופשת החנוכה הקדישו במועדון לקיומם פעילויות אלה.

באו לשמח. שחקני בני יפו והמנהלים במחלקת הילדים בביה"ח וולפסון (מטעם האורתודוכסים בני יפו)

איברהים רומאנה משתף במדיניות שעומדת אחר הקו החברתי, שמובילה הנהלת המועדון: “אנחנו מרגישים שזו שליחות שלנו לשלב תרומה לקהילה, להראות צד אחר של המועדון, לחנך את הילדים שצריך גם לתת ולתרום לחברה – ולא רק לקבל. עשינו לאורך השנים הרצאות בעניין מניעת אלימות, עשינו פעילויות למען הקהילה גם בתקופת הרמדאן. אנחנו נמצאים בעיר עם מציאות מאתגרת, חשוב לנו להראות לשחקני הילדים דרך נכונה לחיות. דו קיום אצלנו במועדון זו לא סיסמא, זו דרך חיים. בקבוצות שלנו ניתן למצוא שחקנים משלוש הדתות, שמשתפים פעולה בהרמוניה”.

על הפעילויות שעשו נציגי המועדון בתקופה האחרונה, הוסיף רומאנה: “בשלוש השנים האחרונות ראינו לנכון לרגל חג החנוכה וחג הכריסמס, לעשות פעילות למען מאושפזים בביה"ח וולפסון. לצערנו, חווינו אבידה קשה של מיכאל מונטרסקו ז"ל - שהיה סמל לדו קיום. הוא גדל אצלנו מבית הספר לכדורגל, היה מנהיג בקבוצה שלו, אהוב על כולם, הביא אור למועדון.

שחקני יפו בחלוקת סופגניות בביה"ח וולפסון (מטעם האורתודוכסים בני יפו)

“חשוב לנו להנציח את זכרו ואת פועלו, כדי שכולם במועדון יידעו מי היה מיכאל ז"ל, שהיה בן יחיד להוריו, שיחד עם משפחתו המורחבת כיבדו בנוכחותם את הטורנירים. בהזדמנות זו, אביע את תודתי לצפרירים חולון וליו"ר המועדון, קובי שאלו, שמגיעים בכל עונה על מנת לכבד ולתרום לאווירת הדו קיום”.

איברהים רומאנה שבע רצון מהשינוי שעוברת המחלקה - ומאמין שהיא בדרך לעליית מדרגה גם בצד המקצועי: “אנחנו גדלים מעונה לעונה, אנחנו עומדים כבר על 12 קבוצות ליגה. אנחנו מאוד מרוצים מהדרך שאנחנו עושים, עוברים כדי לפתח חברתית ומקצועית את המחלקה. יש חיבור הדוק בין המחלקה לקבוצה הבוגרת, ארבעה משחקני הקבוצה הבוגרת מאמנים במחלקה.

שפחת מונטרסקו וראשי בני יפו בטורניר (מטעם האורתודוכסים בני יפו)

“בקבוצה הבוגרת יש ביטוי רחב לשחקנים, שבעונה שעברה הובילו את קבוצת הנוער לזכייה באליפות ליגת מרכז ולהעפלה לליגה הארצית – ארבעה מהם משחקים בקביעות. אנחנו בעונה מאוד מאתגרת, מקווים שקבוצת הנוער תצליח להישאר בליגה. אני מאמין במאמן ובשחקנים, שיעמדו במשימה”.