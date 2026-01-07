יום רביעי, 07.01.2026 שעה 19:00
כדורגל ישראלי  >> ליגה ב'
לוח תוצאות
ליגה ב' 25-26
 ליגה ב צפון א 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
00-00בית"ר נהריה7
00-00מכבי בני אבטין8
00-00מכבי בני ג'דידה9
00-00מכבי אחווה שעב10
00-00מ.כ. שפרעם11
00-00איחוד בני סמיע12
00-00בני מג'אר13
00-00הפועל כאוכב14
00-00מכבי בני אבו סנאן15
00-00מ.ס. צעירי כפר מנדא16
 ליגה ב דרום א 
3713-3315הפועל לוד1
3514-3215הפועל מחנה יהודה2
3214-4215מכבי עמישב פ"ת3
3213-2115בית"ר ר"ג4
2520-2715הכח עמידר ר"ג5
2417-2215הפועל קרית אונו6
2320-2415הפועל הוד השרון7
1923-2315בית"ר כפ"ס8
1826-2415בית"ר ת"א חולון9
1824-2115מ.ס. בני יפו אורתודוקסים10
1520-1814א.ס חולון מור 11
1421-1215בית"ר פ"ת12
1438-1515מכבי כפר יונה 13
1122-1815עירוני בית דגן14
734-1514הפועל כפר קאסם15
441-1315בני ג'לג'וליה 16
 ליגה ב דרום ב 
358-3215מ.כ. שדרות1
3212-3015עירוני בית שמש2
2816-3215מ.ס. שיכון המזרח3
2717-3915עירוני אשקלון4
2712-3115מ.ס. רמלה5
2718-2915בני אילת6
2621-2115בני אשדוד7
2522-3315מכבי נתיבות8
2326-4515הפועל שגב שלום9
2318-3715מ.כ. ערד10
2123-3215הפועל ירוחם11
2019-2215איחוד צעירי אבו גוש 12
1232-1915בית"ר קרית גת13
645-1615מכבי באר יעקב 14
553-2015מכבי ב"ש15
098-215מכבי שעריים16

לא רק כדורגל: המודל של האורתודוכסים בני יפו

במחלקת הנוער של בני יפו שמים דגש גם על הצד הקהילתי ועל העצמת דו קיום הלכה למעשה. רומאנה, מנכ"ל המועדון: "אנחנו מרגישים שזאת השליחות שלנו"

|
דו קיום, הלכה למעשה. שחקני בני יפו וצפרירים חולון בטורניר (מטעם האורתודוכסים בני יפו)
דו קיום, הלכה למעשה. שחקני בני יפו וצפרירים חולון בטורניר (מטעם האורתודוכסים בני יפו)

מועדון הכדורגל של האורתודוכסים בני יפו זכה לפני כשבועיים לחשיפה תקשורתית רבה, לקראת משחקה ההיסטורי של קבוצת הבוגרים מול מכבי נתניה - בשלב 32 הגדולות של גביע המדינה. שוער הקבוצה, איברהים ג'רם, שמאמן גם את קבוצת ילדים א', היה לדמות הבולטת ביותר מבחינה תקשורתית וגם במשחק עצמו. בראיון שערכנו עמו יממה לפני המשחק, שיתף עד כמה המועדון ובפרט במחלקת הנוער ניתן דגש לאווירה משפחתית ולהעצמה של דו קיום.

במחלקת הנוער, שבעבר שמה נקשר לא אחת במעורבות של שחקניה במקרי אלימות במשחקים, נרשמת בשנים האחרונות ירידה משמעותית בסוגיה השלילית הזו, הרבה הודות לקו שמובילים היו"ר רמי מנצור והמנכ"ל איברהים רומאנה, המתווים דרך של שילוב ערכים חברתיים יחד עם הכדורגל.

כבר שלוש שנים שמקפידים במחלקת הנוער על קיומה של מסורת מבורכת שהשתרשה: חלוקת סופגניות של שחקנים ומאמנים בבית החולים וולפסון בחולון, קיום טורניר משותף עם צפרירים חולון לזכר מיכאל מונטרסקו ז"ל - שהיה קפטן קבוצת ילדים ג' והלך לעולמו באופן מפתיע בשנת 2022. את חופשת החנוכה הקדישו במועדון לקיומם פעילויות אלה. 

באו לשמח. שחקני בני יפו והמנהלים במחלקת הילדים בביה"ח וולפסון (מטעם האורתודוכסים בני יפו)באו לשמח. שחקני בני יפו והמנהלים במחלקת הילדים בביה"ח וולפסון (מטעם האורתודוכסים בני יפו)

איברהים רומאנה משתף במדיניות שעומדת אחר הקו החברתי, שמובילה הנהלת המועדון: “אנחנו מרגישים שזו שליחות שלנו לשלב תרומה לקהילה, להראות צד אחר של המועדון, לחנך את הילדים שצריך גם לתת ולתרום לחברה – ולא רק לקבל. עשינו לאורך השנים הרצאות בעניין מניעת אלימות, עשינו פעילויות למען הקהילה גם בתקופת הרמדאן. אנחנו נמצאים בעיר עם מציאות מאתגרת, חשוב לנו להראות לשחקני הילדים דרך נכונה לחיות. דו קיום אצלנו במועדון זו לא סיסמא, זו דרך חיים. בקבוצות שלנו ניתן למצוא שחקנים משלוש הדתות, שמשתפים פעולה בהרמוניה”.

על הפעילויות שעשו נציגי המועדון בתקופה האחרונה, הוסיף רומאנה: “בשלוש השנים האחרונות ראינו לנכון לרגל חג החנוכה וחג הכריסמס, לעשות פעילות למען מאושפזים בביה"ח וולפסון. לצערנו, חווינו אבידה קשה של מיכאל מונטרסקו ז"ל - שהיה סמל לדו קיום. הוא גדל אצלנו מבית הספר לכדורגל, היה מנהיג בקבוצה שלו, אהוב על כולם, הביא אור למועדון.

שחקני יפו בחלוקת סופגניות בביה"ח וולפסון (מטעם האורתודוכסים בני יפו)שחקני יפו בחלוקת סופגניות בביה"ח וולפסון (מטעם האורתודוכסים בני יפו)

“חשוב לנו להנציח את זכרו ואת פועלו, כדי שכולם במועדון יידעו מי היה מיכאל ז"ל, שהיה בן יחיד להוריו, שיחד עם משפחתו המורחבת כיבדו בנוכחותם את הטורנירים. בהזדמנות זו, אביע את תודתי לצפרירים חולון וליו"ר המועדון, קובי שאלו, שמגיעים בכל עונה על מנת לכבד ולתרום לאווירת הדו קיום”.

איברהים רומאנה שבע רצון מהשינוי שעוברת המחלקה - ומאמין שהיא בדרך לעליית מדרגה גם בצד המקצועי: “אנחנו גדלים מעונה לעונה, אנחנו עומדים כבר על 12 קבוצות ליגה. אנחנו מאוד מרוצים מהדרך שאנחנו עושים, עוברים כדי לפתח חברתית ומקצועית את המחלקה. יש חיבור הדוק בין המחלקה לקבוצה הבוגרת, ארבעה משחקני הקבוצה הבוגרת מאמנים במחלקה.

שפחת מונטרסקו וראשי בני יפו בטורניר (מטעם האורתודוכסים בני יפו)שפחת מונטרסקו וראשי בני יפו בטורניר (מטעם האורתודוכסים בני יפו)

“בקבוצה הבוגרת יש ביטוי רחב לשחקנים, שבעונה שעברה הובילו את קבוצת הנוער לזכייה באליפות ליגת מרכז ולהעפלה לליגה הארצית – ארבעה מהם משחקים בקביעות. אנחנו בעונה מאוד מאתגרת, מקווים שקבוצת הנוער תצליח להישאר בליגה. אני מאמין במאמן ובשחקנים, שיעמדו במשימה”.

