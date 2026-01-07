יום רביעי, 07.01.2026 שעה 19:06
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

"מי שייקרא קריאות גזעניות ייענש בחומרה"

מכבי ת"א בפנייה לאוהדים שלה: "קריאות גזעניות מכל סוג, לרבות שירים בעלי אופי גזעני ובפרט אלה המתייחסים לסלים טועמה או לאלא - ענישה בחומרה"

|
אוהדי מכבי תל אביב (סתיו מלך)
אוהדי מכבי תל אביב (סתיו מלך)

מכבי תל אביב שלחה היום (רביעי) הודעות לכל אוהדיה המנויים למשחקי הקבוצה בבלומפילד כי היא מתחילה לאכוף את התקנון החדש של פיפ”א ואופ”א בנוגע לגזענות במגרשים וכי אוהדים שיתפסו עושים זאת במשחקי הקבוצה עלולים למצוא עצמם מורחקים ממשחקי הקבוצה ואף נתבעים על ידי המועדון.

בהודעה צוין כי שירים שיכללו את המילים “טועמה/לאלא מחבל”, יובילו לאותן הרחקות מהאצטדיון ואף חשיפה לתביעות אפשריות. לשון הודעת מכבי ת”אה – “אוהדים יקרים, שימו לב:

“לקראת כניסתן לתוקף של תקנות פיפ"א וההתאחדות אשר החמירו את הענישה בכל הקשור לגזענות באופן שעלול לפגוע אנושות בקבוצה (קנסות גבוהים, הפחתת נקודות ואף הורדת ליגה), אוהדים/ות אשר ייתפסו עוברים על החוק וקוראים קריאות גזעניות מכל סוג, לרבות שירים בעלי אופי גזעני ובפרט אלה המתייחסים לסלים טועמה או מהראן לאלא, ייענשו בחומרה, ענישה שעלולה לכלול הרחקה מהאצטדיון, שלילת מנוי ואף תביעה כספית. שמרו על עצמכם ותעזרו לקבוצה לנצח על המגרש”.

