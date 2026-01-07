יום רביעי, 07.01.2026 שעה 19:24
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2824-3018בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2029-2418סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1518אלאבס13
1921-1418ראיו וייקאנו14
1826-2218ריאל סוסיאדד15
1826-2018מיורקה16
1834-1718ג'ירונה17
1630-1718ולנסיה18
1329-2017לבאנטה19
1227-818אוביידו20

קוקה: צריך מוטיבציה גדולה יותר מדרבי?

סימאונה והקפטן דיברו במסיבת העיתונאים לקראת חצי גמר הסופר קופה: "ריאל מדריד פייבוריטים" וגם: שיא ההופעות והאם צ'ולו יחזור לאמן בערב הסעודית?

|
דייגו סימאונה, רוצה לעלות שלב (רויטרס)
דייגו סימאונה, רוצה לעלות שלב (רויטרס)

הסופר קאפ הספרדי אומנם לא נחשב כתואר היוקרתי ביותר שיש לכדורגל להציע, אך כל פעם שיש דרבי של הקבוצות ממדריד אפשר לצפות למלחמה גדולה על כר הדשא, ולא משנה באיזה מסגרת או איפה המשחק יתרחש. היום (רביעי) במסגרת מסיבת עיתונאים לקראת הדרבי דיברו מאמנה של אתלטיקו מדריד, דייגו סימאונה, והקפטן, קוקה.

בפתיחת הדברים שיתף המאמן הארגנטינאי על ההכנות: “אני מבין שמנטליות היא הכל בחיים, הצד המנטלי מאפשר לכל אחד לתת את הטוב ביותר, אנחנו עושים את ההכנה המתאימה בנושא הזה”. לאחר מכן  התייחס המאמן לסיכויים של קבוצתו לצאת עם היד על העליונה: “ריאל מדריד פייבוריטים, אבל בשבעת הדרביים האחרונים הפסדנו רק אחד. לטוב או לרע כל משחק שונה מהמשחק הקודם”.

לאחר מכן נשאל סימאונה לגבי שחקניו, תחילה לגבי חשיבותו של החלוץ חוליאן אלברס: “חוליאן בעצמו מראה איזה סוג שחקן הוא, מילים לא מספיקות לתאר את החשיבות שלו. רק מעשים חזקים יותר ממילים, אני מקווה שהוא יראה את זה במשחק”. לגבי החלוץ השני, אלכסנדר סורלות’, שיתף צ’ולו כי “מאז שהגיע אלינו אלכס משחק את הכדורגל העקבי ביותר שלו. הוא נותן לנו מימד שונה משאר החלוצים, הכוח הפיזי שלו מאפשר לנו לבנות התקפות בצורות מגוונות, מחר נצטרך אותו בשיאו עם מלוא הרצון והרעב”.

קוקה, יהפוך לשיאן ההופעות בדרבי (לה ליגה)קוקה, יהפוך לשיאן ההופעות בדרבי (לה ליגה)

בסיום דבריו התייחס המאמן למדינה שמארחת את ההתמודדות וגם נשאל על הסיכוי לאמן בה בעתיד: “מהרגע שנחתנו בערב הסעודית קיבלו אותנו ביחס הטוב ביותר שאפשר לבקש, במידה והמונדיאל יגיע לכאן אני מקווה שהיחס יהיה לא פחות מזה ומאיך שהאנשים כאן מתכננים. לגבי העתיד, מאמן לעולם לא סוגר דלתות. החיים והכדורגל יכולים להשתנות כל הזמן, מבחינתי שום דלת לא סגורה”.

בהמשך מסיבת העיתונאים הצטרף הקפטן, קוקה, שתחילה התייחס לכך שבדרבי הקרוב הוא יהפוך לשיאן ההופעות של אתלטיקו בהיסטוריית הדרבים: “אם להיות כנה, לא חשבתי על זה. זה תמיד מיוחד לשחק דרבי במסגרת חצי גמר, צריך להודות על זה כי אין לדעת מתי תהיה עוד הזדמנות למשחק כזה”. כשנשאל על היעדרותו הצפויה של אמבפה ענה הקפטן: “הוא אחד השחקנים הטובים בעולם, אם זה ישנה משהו לגבי מחר? נדע אחרי המשחק”. 

לסיום הצהיר קפטן הקולצ’ונרוס: “יש לנו משחק חשוב מאוד מחר, חצי גמר גביע, וריאל מדריד צריכה לדעת שאנחנו ניתן את כל מה שיש לנו כדי להגיע לגמר. מישהו צריך מוטיבציה גדולה יותר מדרבי בחצי גמר?! אנחנו נהווה יריב קשה, רוצים לקחת את התואר הזה.”  

