נערים א': 2010 סיבות לגאווה בעירוני הרצליה

מועדון כדורגל חדש קם בשלהי חודש אוגוסט האחרון בעיר הרצליה - עירוני הרצליה, מועדון כדורגל המייצג את עמותת הספורט בני הרצליה, בניהולו המקצועי של חיים כהן, שאימן בעבר בהצלחה במחלקת הנוער של מכבי הרצליה. כבר בעונה הראשונה לקיומו של המועדון, נרשמו קבוצת בוגרים בליגה ג' ועוד שש קבוצות ליגה במחלקת הנוער.

קבוצת הדגל של המחלקה היא קבוצת נערים א', המודרכת ע"י ניר בן עמוס, קבוצה המורכבת מילידי 2010, שהגיעו מהפועל ומכבי הרצליה ומקבוצות נוספות באזור השרון והמרכז. למרות שזו עונתם הראשונה באותה מסגרת, נרשמה הקבוצה לליגת מרכז של שנתון נערים א' - השנתון של ילידי 2009. בשבת האחרונה הצליחה הקבוצה לחזק משמעותית עמדות בצמרת הטבלה, זאת לאחר שזכתה בניצחון 1:2 דרמטי במשחק הדרבי מול מוליכת הטבלה, הפועל הרצליה - שעמדה על מאזן מושלם בתום 11 מחזורים, כשבדרך היא גם חתומה על הדחתה של הפועל חיפה מצמרת ארצית צפון, מהמשך משחקי גביע המדינה.

הפועל הרצליה החלה את המשחק טוב יותר, שער שכבש עומר קדמון העניק לאדומים יתרון 0:1 בדקה ה-22, אלא שעירוני הרצליה הצליחה להתעלות בגדול במחצית השנייה: בדקה ה-78 שער שכבש המגן הימני, יהונתן בשן, קבע שוויון 1:1. עמוק בתוספת הזמן שער שכבש רוי דוראי, שעלה כמחליף בדקה ה-83, חולל מהפך. רוי דוראי בשערו השישי העונה סלל את דרכה של קבוצתו לניצחון 1:2, שמציב את עירוני הרצליה במקום השלישי בטבלה ועם מספר נקודות זהה לזה של מ.כ ירמיהו חולון, כאשר השתיים מרוחקות שלוש נקודות מהפועל הרצליה, שנותרה בפסגת הטבלה.

באים קטנים - יוצאים גדולים. שחקני הפועל הרצליה במשחק מול נס ציונה (Nuli_photograp)

ניר בן עמוס, מאמן עירוני הרצליה, שיתף בתחושותיו: "שיחקנו דרבי ראשון היסטורי נגד קבוצה חזקה מאוד עם 100% הצלחה בליגה, קבוצה שהביסה לא מעט קבוצות בליגה הזו. הם בנוים על ילידי שנתון 2009, אנחנו מבוססים על שנתון 2010. ניצחנו עם המון רצון נחישות והקרבה. למרות השער שספגנו, גילינו אופי חזק ולא עזבנו את המשחק לרגע. אני גאה בשחקנים על המאמץ, האמונה והתוצאה".

מה התהליכים שעברתם בהקמת הקבוצה?

"זו קבוצה שנבנתה מאפס, עונה ראשונה ביחד. היה לי קושי גדול מאוד להביא שחקנים, בחודשיים הראשונים היו בקושי עשרה שחקנים באימון, אבל בעבודה קשה הצלחתי לבנות סגל של 20 שחקנים, שהם ילדים טובים, שרוצים לקבל במה במועדון חדש עם תנאים מעולים - הרבה בזכות המנהל המקצועי חיים כהן, שדואג שיהיה הכל במועדון הזה".

תמונת ניצחון. שחקני עירוני הרצליה בתום הדרבי (באדיבות המועדון)

מה הסיבה שנרשמתם לשנתון נערים א' ולא לשנתון נערים ב'?

"החלטנו להירשם לנערים א' מאחר ורצינו שתהיה לנו אפשרות לקלוט ילידי 2009. הדברים הובילו לכך, שלבסוף נבנתה קבוצה של ילידי 2010, שהשתלבה בצורה טובה בליגה של ילידי 2009. ההצלחה נובעת בעיקר מעבודה קשה באימונים, יחס טוב לשחקנים, הרבה שיחות אישיות וקבוצתיות, אימונים בקצב גבוה כמה שאפשר, אווירה טובה באימונים והקפדה על משמעת. בסופו של דבר, זה הדביק את השחקנים ברוח טובה וחיבר אותם".

אחרי הניצחון בשבת, שמציב אתכם במרחק שלוש נקודות מהמקום הראשון, מה המטרות שלכם להמשך העונה?

”אנחנו מכוונים להישאר בטווח של מקומות 2-5. אנחנו משחקים בליגה קשה מאוד, מאחר ואנחנו שנתון קטן יותר, כל משחק הוא כמו גמר גביע בשבילנו".