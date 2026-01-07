יום רביעי, 07.01.2026 שעה 19:06
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
3714-3016הפועל ת"א1
3317-3816מכבי חיפה2
3216-3816מכבי ת"א3
3225-4516מכבי נתניה4
3021-3116מכבי פ"ת5
3019-2816הפועל ב"ש6
2827-2916בית"ר ירושלים7
2618-2516בני יהודה8
2626-3216הפועל פ"ת9
2124-2216מ.ס. אשדוד10
1932-2116עירוני ק"ש11
1825-2616הפועל כפ"ס12
1730-2716הפועל רעננה13
1533-2016הפועל ראשל"צ14
1535-1716מכבי הרצליה15
1045-2816הפועל רמה"ש16
1039-1516הפועל חיפה17
444-1816הפועל עכו18

רועי מגור חתם על חוזה ל-3 שנים במכבי תל אביב

קפטן קבוצת הנוער של הצהובים וגם של נבחרת הנוער של אופיר חיים חתם על חוזה בוגרים עם אופציה לשנתיים נוספות: "החלום להפוך לשחקן בוגרים בקבוצה"

|
רועי מגור עם סוכנו עידן כסיף (באדיבות המועדון)
רועי מגור עם סוכנו עידן כסיף (באדיבות המועדון)

מכבי תל אביב הודיעה היום (רביעי) על החתמתו של שחקן מחלקת הנוער רועי מגור על חוזה ל-3 שנים, הכולל אופציה להארכה בשנתיים נוספות. מגור, שהצטרף לאקדמיית הנוער של הצהובים כבר בגיל 6, ממשיך את דרכו במועדון בו גדל, כשהוא גם קפטן קבוצת הנוער וגם קפטן נבחרת הנוער של אופיר חיים. הוא חתם באמצעות סוכנו עידן כסיף, כשאגב, מי שמלווה את מגור בשנים האחרונות הוא האנליסט האישי, שקד עמירם.

בעונה הנוכחית ובעונה שעברה כבש הקשר חמישה שערים ב-44 הופעות בכל המסגרות במדי קבוצת הנוער מכבי ת”א. לאחר החתימה אמר מגור: “אני שמח לחתום על חוזה בוגרים ראשון במועדון בו גדלתי מגיל צעיר. אמשיך לעבוד קשה בכל אימון ובכל משחק על מנת להגשים את החלום הגדול שלי, להפוך לשחקן בקבוצה הבוגרת של מכבי”.

רועי מגור עם בן מנספורד וגדי ברומר (באדיבות המועדון)רועי מגור עם בן מנספורד וגדי ברומר (באדיבות המועדון)
רועי מגור עם מאור דואק (באדיבות המועדון)רועי מגור עם מאור דואק (באדיבות המועדון)
רועי מגור והוריו (באדיבות המועדון)רועי מגור והוריו (באדיבות המועדון)

מגור הוא גם שחקן סגל נבחרת ישראל עד גיל 19, במדיה כבש שני שערים ב-14 הופעות. בנוסף, רשם הופעות גם בנבחרת הנערים עד גיל 17, שם כבש שער אחד בשלושה משחקים בינלאומיים. במכבי תל אביב רואים במגור שחקן בעל פוטנציאל גבוה וממשיכים להשקיע בשחקני הבית כחלק ממדיניות המועדון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */