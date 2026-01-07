רועי מגור חתם על חוזה ל-3 שנים במכבי תל אביב

מכבי תל אביב הודיעה היום (רביעי) על החתמתו של שחקן מחלקת הנוער רועי מגור על חוזה ל-3 שנים, הכולל אופציה להארכה בשנתיים נוספות. מגור, שהצטרף לאקדמיית הנוער של הצהובים כבר בגיל 6, ממשיך את דרכו במועדון בו גדל, כשהוא גם קפטן קבוצת הנוער וגם קפטן נבחרת הנוער של אופיר חיים. הוא חתם באמצעות סוכנו עידן כסיף, כשאגב, מי שמלווה את מגור בשנים האחרונות הוא האנליסט האישי, שקד עמירם.

בעונה הנוכחית ובעונה שעברה כבש הקשר חמישה שערים ב-44 הופעות בכל המסגרות במדי קבוצת הנוער מכבי ת”א. לאחר החתימה אמר מגור: “אני שמח לחתום על חוזה בוגרים ראשון במועדון בו גדלתי מגיל צעיר. אמשיך לעבוד קשה בכל אימון ובכל משחק על מנת להגשים את החלום הגדול שלי, להפוך לשחקן בקבוצה הבוגרת של מכבי”.

רועי מגור עם בן מנספורד וגדי ברומר (באדיבות המועדון)

רועי מגור עם מאור דואק (באדיבות המועדון)

רועי מגור והוריו (באדיבות המועדון)

מגור הוא גם שחקן סגל נבחרת ישראל עד גיל 19, במדיה כבש שני שערים ב-14 הופעות. בנוסף, רשם הופעות גם בנבחרת הנערים עד גיל 17, שם כבש שער אחד בשלושה משחקים בינלאומיים. במכבי תל אביב רואים במגור שחקן בעל פוטנציאל גבוה וממשיכים להשקיע בשחקני הבית כחלק ממדיניות המועדון.