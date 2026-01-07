יום רביעי, 07.01.2026 שעה 21:16
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
3915-3817אינטר1
3813-2817מילאן2
3713-2617נאפולי3
3616-2719יובנטוס4
3612-2219רומא5
3312-2618קומו6
2617-2517בולוניה7
2519-2118אטאלנטה8
2414-1818לאציו9
2328-2018טורינו10
2325-2319ססואולו11
2229-1818אודינזה12
2121-1818קרמונזה13
1819-1217פארמה14
1825-1918קליארי15
1725-1218לצ'ה16
1528-1818גנואה17
1228-1317ורונה18
1228-1818פיורנטינה19
1228-1319פיזה20

מנור סולומון על הספסל של פיורנטינה נגד לאציו

ישפיע פעם נוספת? הכוכב הישראלי, שעלה לבכורה נגד קרמונזה והחל במהלך של שער הניצחון, ימתין שוב לצ'אנס שלו כשהוא לא ב-11 באולימפיקו ב-21:45

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

לאציו ופיורנטינה ייפגשו היום (רביעי, 21:45) במסגרת המחזור ה-19 בליגה האיטלקית. פיורנטינה תתארח באולימפיקו ברומא בניסיון להמשיך במומנטום מהמחזור הקודם, כאשר מנור סולומון יפתח את ההתמודדות על ספסל הוויולה, והוא יקווה לעלות לשחק וינסה להשפיע לטובה כפי שעשה במשחק הקודם מול קרמונזה.

פיורנטינה מגיעה למשחק לאחר ניצחון ליגה שני בלבד העונה, 0:1 דרמטי על קרמונזה משער בדקה ה-92, ניצחון שהוציא אותה סוף סוף מהמקום האחרון בטבלה. הקבוצה מדורגת כעת במקום ה-20 עם 9 נקודות בלבד מ-17 משחקים, שלוש נקודות מתחת לקו האדום, אך עם פער מדאיג של 20 נקודות פחות מאשר באותו שלב בעונת 2024/25.

לאציו, מנגד, מדורגת במקום ה-8 עם 24 נקודות מ-17 משחקים, אך נמצאת בתקופה לא יציבה. מאז תחילת דצמבר רשמה ניצחון ליגה אחד בלבד, והיא מגיעה למשחק עם רצף של שלושה משחקים ללא ניצחון. במחזור האחרון סיימה ב-1:1 בחוץ מול אודינזה, ולפני כן הפסידה 2:0 לנאפולי במשחק שבו סיימה בתשעה שחקנים.

במפגשי העבר האחרונים המאזן נוטה לטובת פיורנטינה, שניצחה בשלושה מתוך חמשת המשחקים האחרונים בין הקבוצות, כולל שלושה ניצחונות רצופים בתוצאה 1:2, רצף שלא היה לה מול לאציו מאז 2007. לאציו, עם זאת, כבשה בכל אחד מתשעת משחקי הבית האחרונים שלה מול פיורנטינה.

