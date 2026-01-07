מנור סולומון על הספסל של פיורנטינה נגד לאציו

לאציו ופיורנטינה ייפגשו היום (רביעי, 21:45) במסגרת המחזור ה-19 בליגה האיטלקית. פיורנטינה תתארח באולימפיקו ברומא בניסיון להמשיך במומנטום מהמחזור הקודם, כאשר מנור סולומון יפתח את ההתמודדות על ספסל הוויולה, והוא יקווה לעלות לשחק וינסה להשפיע לטובה כפי שעשה במשחק הקודם מול קרמונזה.

פיורנטינה מגיעה למשחק לאחר ניצחון ליגה שני בלבד העונה, 0:1 דרמטי על קרמונזה משער בדקה ה-92, ניצחון שהוציא אותה סוף סוף מהמקום האחרון בטבלה. הקבוצה מדורגת כעת במקום ה-20 עם 9 נקודות בלבד מ-17 משחקים, שלוש נקודות מתחת לקו האדום, אך עם פער מדאיג של 20 נקודות פחות מאשר באותו שלב בעונת 2024/25.

לאציו, מנגד, מדורגת במקום ה-8 עם 24 נקודות מ-17 משחקים, אך נמצאת בתקופה לא יציבה. מאז תחילת דצמבר רשמה ניצחון ליגה אחד בלבד, והיא מגיעה למשחק עם רצף של שלושה משחקים ללא ניצחון. במחזור האחרון סיימה ב-1:1 בחוץ מול אודינזה, ולפני כן הפסידה 2:0 לנאפולי במשחק שבו סיימה בתשעה שחקנים.

במפגשי העבר האחרונים המאזן נוטה לטובת פיורנטינה, שניצחה בשלושה מתוך חמשת המשחקים האחרונים בין הקבוצות, כולל שלושה ניצחונות רצופים בתוצאה 1:2, רצף שלא היה לה מול לאציו מאז 2007. לאציו, עם זאת, כבשה בכל אחד מתשעת משחקי הבית האחרונים שלה מול פיורנטינה.