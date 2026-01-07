יום רביעי, 07.01.2026 שעה 19:07
ליגה לאומית 25-26
3820-4117מכבי פ"ת1
3216-2717מכבי הרצליה2
2820-2117הפועל כפ"ס3
2721-2617מ.ס כפר קאסם4
2618-2417הפועל ראשל"צ5
2521-2417הפועל ר"ג6
2427-2617הפועל כפר שלם7
2323-2517מ.ס קריית ים8
2327-2417עירוני מודיעין9
2120-2017הפועל עכו10
2124-1717הפועל רעננה11
1826-1817בני יהודה12
1729-1617הפועל עפולה13
1522-1917הפועל חדרה14
1536-2717מכבי יפו15
1425-2017הפועל נוף הגליל16

מהפכה בשכונה: התוכניות של בני יהודה לינואר

לויטה, שיבלי, פיירו וסלמי אמורים לעזוב. בקבוצה לא יעמדו בדרכו של רוחנא אם יקבל הצעה. וגם: מי עוד עשויים להיפרד וכמה שחקנים צפויים להצטרף?

|
שחקני בני יהודה (ראובן שוורץ)
שחקני בני יהודה (ראובן שוורץ)

החלק הראשון של העונה בבני יהודה היה רע מאוד. ה-0:3 על הפועל כפר שלם ביום שני אמנם סייע קצת למפלס הלחץ במועדון, אך לא ימנע מהמועדון לבצע שינויים, כפי שהצהיר המאמן אלי לוי בסיום המשחק.

ל-ONE נודע, כי הזהובים מתכננים מהפכה גדולה בסגל עם פתיחת חלון ההעברות ביום רביעי הבא, כאשר לפחות חמישה שחקנים צפויים לעזוב את הקבוצה. המטרה היא לצרף שוער, בלם, קשר אחורי, שחקן כנף וחלוץ, כאשר בנוגע לעמדת השוער, פרסמנו כבר כאן ב-ONE על ההתעניינות בתומר צרפתי, בעקבות העובדה שעידו שרון צפוי להישאר בעירוני טבריה.

אלא שלצד אלו שיגיעו, במועדון צפויים להיפרד ממספר שחקנים: השוער אוהד לויטה, שאכזב מאוד וכבר לא עומד בשער הקבוצה במשחקים האחרונים, יעזוב, כשגם חמזה שיבלי, שלא הצליח להשתלב, ייפרד מהקבוצה. פרנץ פיירו, שעדיין מחלים מפציעה ולא הצליח להשפיע גם בתקופתו על המגרש, יהיה גם הוא מאלו שעוזבים. 

חמזה שיבלי בפעולה (שחר גרוס)חמזה שיבלי בפעולה (שחר גרוס)

מוסטפא סלמי, שהותיר רושם חיובי, יעזוב, כאשר במועדון קיבלו אינדיקציה רפואית על כך שהשחקן מתקשה להחלים מפציעתו בברך ואף שהגיע בקיץ עם ידיעה מצד המועדון על הפציעה הזאת. אלא שזה לא הסוף:  במועדון לא יעמדו בדרכו של אליאן רוחנא, אם יבקש ללכת לאחר שחל פיחות במעמדו המקצועי. 

גם תמיר ברמן לא מספק את מה שציפו ממנו ולא בטוח שאם תגיע אלטרנטיבה הוא יישאר חלק מהרוטציה. אלעד שחף לא מהווה בורג מרכזי ושני הצדדים עושה רושם שיסכימו להיפרד כידידים. כמו שכבר ציינו, בחלק ההתקפי יש כוונה להתחזק גם בשחקן זר וגם בישראלי בכיר ואז מור פדידה יזוז לקצה הסגל וגם הוא עשוי למצוא את עצמו במקום אחר בתום החלון.

אלי לוי (ראובן שוורץ)אלי לוי (ראובן שוורץ)

בסך הכל, הזהובים צפויים להיפרד לפחות מחמישה שחקנים ולצרף חמישה חדשים, בעוד ניסיון להפוך את גורל העונה. במועדון לא מדברים כעת על מקומות גבוהים בטבלה, אלא רק רוצים לברוח כמה שיותר מהאזור המסוכן ואם יתאפשר, לטפס לפלייאוף העליון.

