יום רביעי, 07.01.2026 שעה 22:03
כדורגל עולמי  >> סופר קופה ספרדי

פראן, פרמין וברדג'י בהרכב בארסה, ימאל בספסל

פליק פרסם את ה-11 נגד בילבאו בחצי גמר הסופרקופה ב-21:00: ראפיניה ישלים את ההתקפה, דה יונג ופדרי את הקישור. קונדה, גרסיה, קוברסי ובאלדה בהגנה

שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)
שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

שער מוקדם של קיליאן אמבפה נמחק כלא היה בזכות מחצית מסחררת של ברצלונה בדרך לניצחון 2:5 על ריאל מדריד. זה מה שקרה בגמר הסופר קאפ הספרדי בשנה שעברה והיום (רביעי, 21:00) הקטלונים יפתחו במסע להגנה על התואר הראשון של 2026 כשהם יפגשו את אתלטיק בילבאו.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גרסיה, ז’ול קונדה, אריק גרסיה, פאו קוברסי, אלכס באלדה, פדרי, פרנקי דה יונג, פרמין לופס, רוני ברדג’י, ראפיניה ופראן טורס.

הרכב אתלטיק בילבאו: אונאי סימון, חסוס ארסו, דני ויויאן, אייטור פארדס, אלחנדרו רגו, רוברט נבארו, מיקל חאורגיסאר, אויאן סאנסט, איניאקי וויליאמס ואלכס ברנגר.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

גם בעונה שעברה בארסה החלה את דרכה בסופר קאפ במפגש עם בילבאו. אז זה הסתיים עם שערים של גאבי ולאמין ימאל בניצחון 0:2, לפני החמישייה בגמר. כעת, הבלאוגרנה רוצים להמשיך במומנטום עם ניצחון תשיעי ברציפות בכל המסגרות.

בארסה פתחה את השנה עם 0:2 על אספניול בדרבי למרות שלא הייתה בשיאה. דני אולמו ורוברט לבנדובסקי כבשו שערים מאוחרים מבישולים של פרמין לופס המחליף, והפעם האנזי פליק רוצה לראות גם יכולת משופרת.

מנגד, בילבאו הגיעה למשחק אחרי שפתחה את השנה החדשה ב-1:1 מול אוססונה. עם ארנסטו ואלוורדה שאימן בעבר את בארסה, הבאסקים מקווים לחולל הפתעה גדולה ולעלות לגמר, שם היריבה תהיה המנצחת בדרבי מחר בין ריאל מדריד לאתלטיקו.

