יום רביעי, 07.01.2026 שעה 17:25
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
328-2814מכבי אחי נצרת1
2911-2414מכבי נווה שאנן2
2613-2214הפועל כרמיאל3
2513-2314מכבי אתא ביאליק4
2518-2714מ.ס. טירה5
2117-2114הפועל ב.א.גרבייה6
1820-1514בני מוסמוס7
1825-1714עירוני נשר8
1715-1514הפועל מגדל-העמק9
1617-1414הפועל בית שאן10
1621-1414צעירי אום אל פאחם11
1429-1514צעירי טמרה12
1321-1814הפועל עראבה13
1325-1714הפועל טירת הכרמל14
923-914מכבי נוג'ידאת15
124-1714הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
3611-3514מכבי קרית גת1
2615-2514מ.כ. צעירי טירה2
2515-1814מ.ס. דימונה3
2318-2514מ.כ. ירושלים4
2119-2814מכבי עירוני אשדוד5
2118-1814שמשון תל אביב6
2124-2214בית"ר יבנה7
2017-1914מ.כ. כפ"ס8
2021-1914מכבי קרית מלאכי9
1921-2614מ.כ. חולון ירמיהו 10
1920-2114מכבי יבנה11
1623-1614הפועל הרצליה12
1415-1114הפועל אזור13
1223-1914בית"ר נורדיה ירושלים14
1029-1114הפועל מרמורק15
1031-1114הפועל ניר רמה"ש16

מכבי יבנה ודובב גבאי הגיעו לסיכום על פרידה

החלוץ הוותיק שנחת בקיץ במועדון מליגה א', לא ימשיך. המהלך נעשה ברוח טובה משני הצדדים. מעבר לכך, סיים את העונה עם פציעה ללא צפי חזרה למגרשים

|
דובב גבאי חוגג במדי מכבי יבנה (יונתן גינזבורג)
דובב גבאי חוגג במדי מכבי יבנה (יונתן גינזבורג)

25 ימים לאחר פציעתו של דובב גבאי במדי מכבי יבנה, במשחק ליגה מול הפועל אזור, החלוץ הוותיק, בן ה-38 והמועדון מהשפלה מודיעים כי הצדדים נפרדים ברוח טובה. שני הצדדים חתמו על גמר חשבון שסוכם בי הצדדים, כך שהם לחצו יד ונפרדו לשלום ובהצלחה בהמשך הדרך. דובב לא צפוי לחזור לשחק כדורגל העונה, נוכח הפציעה הקשה שעבר.

בתחילת קיץ 2025, הגיע דובב גבאי בקול תרועה למכבי יבנה, במטרה להצעיד אותה קדימה ככל האפשר. כבר במשחקו הראשון במדי הקבוצה, התכבד בצמד שערים, זאת במסגרת סיבוב ה' בגביע המדינה בכדורגל, שם פגשה הקבוצה את בית"ר יבנה לדרבי. מתוך 10 משחקים, עלה בחמישה מהם מהספסל. ב-12/12/2025 נפצע מול הפועל אזור והוחלף בדקה השמינית.

נכון לכרגע, השחקן לא מדבר על פרישה מכדורגל, זה לא עובר לו בראש, על אף הפציעה שמלווה אותו ברגשות מעורבים, הרי שהכדורגל זו אחת האהבות הגדולות שלו. ב-13 באוגוסט 2006 ערך את הופעת הבכורה שלו בבוגרים, אז כשחקן מחלקת הנוער של מכבי פתח תקווה. מאז, למעלה מ-19 שנים של משחק בליגת העל, בליגה הלאומית ובשנים האחרונות אף בליגה א'. 

