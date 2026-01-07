יום רביעי, 07.01.2026 שעה 23:40
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
3915-3817אינטר1
3813-2817מילאן2
3815-2818נאפולי3
3616-2719יובנטוס4
3612-2219רומא5
3312-2618קומו6
2819-2319אטאלנטה7
2619-2518בולוניה8
2414-1818לאציו9
2328-2018טורינו10
2325-2319ססואולו11
2229-1818אודינזה12
2121-1818קרמונזה13
1819-1217פארמה14
1825-1918קליארי15
1725-1218לצ'ה16
1528-1818גנואה17
1330-1518ורונה18
1228-1818פיורנטינה19
1228-1319פיזה20

דקה 96: לאציו - פיורנטינה 2:2

ליגה איטלקית, מחזור 19: אחרי שהשפיע במשחק הקודם, סולומון עלה מהספסל בדקה ה-68 ועומק נהדר שלו מצא את גודמונדסון שהוכשל ברחבה ודייק את הפנדל

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

לאציו ופיורנטינה נפגשות בשעה זו במסגרת המחזור ה-19 בליגה האיטלקית. פיורנטינה מתארחת באולימפיקו ברומא בניסיון להמשיך במומנטום מהמחזור הקודם, כאשר מנור סולומון פתת את ההתמודדות על ספסל הוויולה, כאשר הוא עלה לשחק וינסה להשפיע לטובה כפי שעשה במשחק הקודם מול קרמונזה.

פיורנטינה מגיעה למשחק לאחר ניצחון ליגה שני בלבד העונה, 0:1 דרמטי על קרמונזה משער בדקה ה-92, ניצחון שהוציא אותה סוף סוף מהמקום האחרון בטבלה. הקבוצה מדורגת כעת במקום ה-20 עם 9 נקודות בלבד מ-17 משחקים, שלוש נקודות מתחת לקו האדום, אך עם פער מדאיג של 20 נקודות פחות מאשר באותו שלב בעונת 2024/25.

לאציו, מנגד, מדורגת במקום ה-8 עם 24 נקודות מ-17 משחקים, אך נמצאת בתקופה לא יציבה. מאז תחילת דצמבר רשמה ניצחון ליגה אחד בלבד, והיא מגיעה למשחק עם רצף של שלושה משחקים ללא ניצחון. במחזור האחרון סיימה ב-1:1 בחוץ מול אודינזה, ולפני כן הפסידה 2:0 לנאפולי במשחק שבו סיימה בתשעה שחקנים.

במפגשי העבר האחרונים המאזן נוטה לטובת פיורנטינה, שניצחה בשלושה מתוך חמשת המשחקים האחרונים בין הקבוצות, כולל שלושה ניצחונות רצופים בתוצאה 1:2, רצף שלא היה לה מול לאציו מאז 2007. לאציו, עם זאת, כבשה בכל אחד מתשעת משחקי הבית האחרונים שלה מול פיורנטינה.

מחצית ראשונה

דקה 1: השופט שרק! המשחק יצא לדרך.

דקה 19: שחקני לאציו עטו על השופט בטענה לפנדל, כשה-VAR הסכים איתם וקרא לו לבדוק את המקרה. למרות הטענות שלהם, השופט הראשי החליט כי לא הייתה עבירה, לא שרק לבעיטת עונשין והמשיך את המשחק.

מחצית שנייה

דקה 52, שער! לאציו עלתה ל-0:1: דנילו קטאלדי ביצע דאבל פאס נהדר עם מתיאס וסינו המחליף, היה מרוכז מול השער והכניע את דויד דה חאה.

דקה 56, שער! פיורנטינה השוותה ל-1:1: ניקולו פאג’ולי הקשית כדור אדיר מעל הגנת לאציו, רובין גוסנס מצא את עצמו במצב קורץ ובעט מדויק לרשת.

דקה 68: החילוף שחיכינו לו. מנור סולומון עלה לשחק והחליף את צ’יר נדור.

דקה 73: הזדמנות אדירה ללאציו לאחר ערבוביה גדולה ברחבה, דה חאה סיפק הצלה נהדרת.

דקה 81: הוויולה פספסו הזדמנות להשוות, הגבהה טובה לרחבה כמעט ומצאה את הרגל שלו מויסה קן שהיה חופשי, אך החלוץ פספס במעט את הכדור.

דקה 89, שער! פיורנטינה השלימה את המהפך והיא ב-1:2: מנור סולומון השתחרר מצוין משחק יריב, העביר כדור עומק גדול לגודמונדסון שהוכשל ברחבה. לאחר בדיקת VAR השופט שרק לפנדל, ואותו גודמונדסון ניגש לבעוט אותו והבקיע.

הרכב לאציו: איבן פרובדאל, מנואל לזארי (אלסייד הוסאי, 80’), מאריו גילה, אלסיו רומאניולי, לוקה פלגריני, מתיאו גונדוזי, דנילו קאטאלדי, תומא באשיץ’ (מתיאס וסינו, 30’), גוסטאב איסאקסן (פדרו, 72’), מתיאה זקאני ומתאו קאנסיליירי.

הרכב פיורנטינה: דייויד דה חאה, דודו, פייטרו קומוזו, מארין פונגראצ’יץ’, רובין גוסנס (לוקה רניירי, 68’), רולנדו מנדראגורה, ניקולו פאגיולי, צ’יר נדור (מנור סולומון, 69’), פביאנו פאריסי, אלברט גודמונדסון ורוברטו פיקולי (מויסה קן, 60’).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */