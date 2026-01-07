"אני אופטימי כי קטש נשאר, זה הדבר הכי טוב"

מכבי תל אביב פתחה את השבוע הכפול שלה ביורוליג בספרד אתמול (שלישי) כשנכנעה 93:83 לברצלונה. רגע לפני שתתארח מחר אצל ריאל מדריד, איש התקשורת, אוהד הקבוצה, רז שכניק, עלה לדבר על מצבם של הצהובים בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

איך אתה רואה את מכבי ת”א ולמה היא הפכה? הייתה קצת אופטימיות שהקבוצה ניצחה כמה משחקים.

”אני אופטימי כי קטש נשאר וזה הדבר הכי טוב שיכול להיות. אמרתי גם אז, קטש לא יעשה פלאים אם לא יביאו לו עוד סנטר ולדעתי גם חסר גארד. הסנטר ברח ברגע האחרון, סנטר נוסף פצוע. בשורה התחתונה אתה לא יכול עם מצב הגבוהים שיש למכבי לתת פייט גם לפליי אין, אתה עם סגל נחות. עם הסגל הקיים והפציעות שיש, בטח בלי לוני ווקר, הקבוצה שווה תחתית יורוליג, שיהיה ברו לכולם”.

אתה אומר שזאת הסיבה שאחרי רצף יפה יש ירידה?

”לאן שלוני ווקר ילך השנה מכבי ת”א תלך וזה מה שיהיה”.

לוני ווקר (IMAGO)

מילות סיכום?

”אם לוני ווקר ישחק מכבי ת”א תנצח את ריאל מדריד. הקבוצה בכושר טוב והכל התחבר”.

אני רואה את הקבוצה במשחקים האחרונים, זאת קבוצת קט סל מינוס.

”חסרים הרבה שחקנים בפאזל. אתה רואה את הפועל ת”א בלי מיצ’יץ’ שעמדו יציבים. מכבי ת”א בלי ווקר, וחסר לך סנטר מחליף, אז כל הנחיתות הזאת והחוסר עומק. זה כבר לא מה שהיה פעם, בליגה אסור לך להפסיד. פעם מכבי הייתה יכול להפסיד 4-5 משחקים והיית בא לפיינל פור בהשיא הכושר. כאן כל משחק שאתה מפסיד אתה יוכל להגיד שלום לאליפות”.