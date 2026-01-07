יום רביעי, 07.01.2026 שעה 19:46
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
70%1696-180420ולנסיה1
70%1643-175820הפועל ת"א2
68%1504-155919פנרבחצ'ה3
65%1671-182420מונאקו4
65%1701-175320ברצלונה5
60%1713-175320פנאתינייקוס6
60%1678-172220ריאל מדריד7
58%1608-167119אולימפיאקוס8
55%1672-172020הכוכב האדום9
55%1641-173520ז'לגיריס10
50%1691-169320אולימפיה מילאנו11
50%1659-166220וירטוס בולוניה12
45%1769-171520דובאי13
40%1833-178020מכבי ת"א14
32%1628-153019אנדולו אפס15
32%1748-167019באסקוניה16
32%1593-149019באיירן מינכן17
32%1764-172019פאריס18
30%1743-157520ליון וילרבאן19
30%1791-161220פרטיזן בלגרד20

"אני אופטימי כי קטש נשאר, זה הדבר הכי טוב"

רז שכניק דיבר ב"שיחת היום" אחרי ההפסד של מכבי ת"א לברצלונה: "בסגל הקיים ובטח בלי ווקר הסגל שווה תחתית", "אם ווקר ישחק, מכבי תנצח את ריאל"

|
שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)
שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)

מכבי תל אביב פתחה את השבוע הכפול שלה ביורוליג בספרד אתמול (שלישי) כשנכנעה 93:83 לברצלונה. רגע לפני שתתארח מחר אצל ריאל מדריד, איש התקשורת, אוהד הקבוצה, רז שכניק, עלה לדבר על מצבם של הצהובים בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

איך אתה רואה את מכבי ת”א ולמה היא הפכה? הייתה קצת אופטימיות שהקבוצה ניצחה כמה משחקים. 
”אני אופטימי כי קטש נשאר וזה הדבר הכי טוב שיכול להיות. אמרתי גם אז, קטש לא יעשה  פלאים אם לא יביאו לו עוד סנטר ולדעתי גם חסר גארד. הסנטר ברח ברגע האחרון, סנטר נוסף פצוע. בשורה התחתונה אתה לא יכול עם מצב הגבוהים שיש למכבי לתת פייט גם לפליי אין, אתה עם סגל נחות. עם הסגל הקיים והפציעות שיש, בטח בלי לוני ווקר, הקבוצה שווה תחתית יורוליג, שיהיה ברו לכולם”.

אתה אומר שזאת הסיבה שאחרי רצף יפה יש ירידה? 
”לאן שלוני ווקר ילך השנה מכבי ת”א תלך וזה מה שיהיה”.

לוני ווקר (IMAGO)לוני ווקר (IMAGO)

מילות סיכום? 
”אם לוני ווקר ישחק מכבי ת”א תנצח את ריאל מדריד. הקבוצה בכושר טוב והכל התחבר”.

אני רואה את הקבוצה במשחקים האחרונים, זאת קבוצת קט סל מינוס. 
”חסרים הרבה שחקנים בפאזל. אתה רואה את הפועל ת”א בלי מיצ’יץ’ שעמדו יציבים. מכבי ת”א בלי ווקר, וחסר לך סנטר מחליף, אז כל הנחיתות הזאת והחוסר עומק. זה כבר לא מה שהיה פעם, בליגה אסור לך להפסיד. פעם מכבי הייתה יכול להפסיד 4-5 משחקים והיית בא לפיינל פור בהשיא הכושר. כאן כל משחק שאתה מפסיד אתה יוכל להגיד שלום לאליפות”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */