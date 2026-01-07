יום רביעי, 07.01.2026 שעה 16:43
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

מכבי ת"א נערכת למוקש הקבוע שלה בבלומפילד

מאז שסכנין חזרה לליגת העל ב-2020 הצהובים הצליחו לנצח אותם בבית רק 3 פעמים, ובעוד 4 משחקים איבדו נקודות. לאזטיץ' מתכונן לצד סימני השאלה בסגל

|
שחקני מכבי תל אביב מודים לקהל (אורן בן חקון)
שחקני מכבי תל אביב מודים לקהל (אורן בן חקון)

מכבי תל אביב תארח ביום שבת (15:00) את בני סכנין ותנסה לחבר ניצחון שני ברציפות אחרי שגברה על הפועל ירושלים 1:3 ביום שבת האחרון במשחק שהחל באותה השעה. אחרי שכ-5,000 אוהדים הגיעו לטדי, האלופה מקווה ששעת המשחק ומזג האוויר יאירו פנים וימשכו קהל רב לאצטדיון בלומפילד למפגש מול החניכים של שרון מימר. 

בקבוצה רוצים כמה שיותר קהל לצידם במשחק וזוכרים היטב שבסופו של יום מדובר באחד המוקשים הגדולים, אם לא הגדול ביותר שלהם באצטדיון בלומפילד בחמש העונות האחרונות, למעשה מאז שסכנין חזרה לליגת העל. לאורך העונות האלה נערכו 7 משחקים בבלומפילד בין הקבוצות, ורק 3 פעמים הצליחה האלופה לנצח. 

בעונה שעברה זה נגמר עם 1:3 כאשר הצהובים היו ב-10 שחקנים ולמרות זאת הצליחו לייצר ניצחון חשוב בדרך לאליפות. לפני שתי עונות עם רובי קין זה נגמר ב-1:1 ביתי עם שער דרמטי של יונס מלדה בדקה ה-88 במהלך העונה הסדירה, כאשר בפלייאוף 0:2 דרמטי עם שערים של דור פרץ וערן זהבי בדקות 88 ו-90 הוביל את הצהובים לאליפות, כששערו של פרץ אף הוגדר כשער האליפות. 

דור פרץ משתלט על הכדור (חגי מיכאלי)דור פרץ משתלט על הכדור (חגי מיכאלי)

לפני שלוש עונות מכבי ת"א לא הצליחה לגבור על הקבוצה בבלומפילד עם 1:1 ביתי בעונה הסדירה. אותו הדבר קרה גם לפני ארבע עונות עם 0:0 בפלייאוף ו-1:1 בעונה הסדירה במשחקי הבית. לפני חמש עונות זה הסתיים ב-0:1 ביתי. לאורך העונות האלה הקושי נגד סכנין היה ברור וידוע, היא הגיעה פעם אחר פעם, לא משנה מיהו המאמן, עם בונקר אגרסיבי והצליחה יותר פעמים לצאת עם נקודה אחת מאשר להפסיד. 

במכבי רוצים לחבר ניצחון שני ברציפות ולא להתחיל את רצף המשחקים הקשוח במיוחד שמחכה להם ברגל שמאל, כאשר כבר ביום רביעי יחכה להם דרבי. למאמן, ז'רקו לאזטיץ', אין שחקנים עם סכנת צהובים לקראת הדרבי למעט מוחמד עלי קמארה, לו יש 4, אך הוא עדיין לא שב לארץ וממשיך לשהות לצד אשתו בצרפת. 

זז'רקו לאזטיץ' (חגי מיכאלי)

ללאזטיץ' יש לא מעט בעיות בסגל, לצד הפציעות שגמרו את העונה של דני גרופר ויון ניקולאסקו, והפציעה החדשה של כריסטיאן בליץ' שתושיב אותו בחוץ לכחודש וחצי, עדיין לא ברור האם דור פרץ יוכל לקחת חלק במשחק הקרוב כשהוא ממשיך לקבל מנוחה כדי לטפל בכאבים ברגלו. גם רז שלמה נפצע במשחק האחרון מול הפועל ירושלים ולאזטיץ' עדיין לא יודע אם הוא יוכל להשתמש בו בשבת. אם כן, ייתכן מאוד שנראה את אותו ההרכב מטדי פותח פעם נוספת. 

