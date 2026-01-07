יום רביעי, 07.01.2026 שעה 16:23
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
4814-4020ארסנל1
4218-4420מנצ'סטר סיטי2
4224-3320אסטון וילה3
3428-3220ליברפול4
3122-3320צ'לסי5
3130-3420מנצ'סטר יונייטד6
3028-3220ברנטפורד7
3019-2120סנדרלנד8
2924-2820ניוקאסל9
2827-3020ברייטון10
2829-2820פולהאם11
2824-2220אברטון12
2724-2820טוטנהאם13
2723-2220קריסטל פאלאס14
2338-3120בורנמות'15
2233-2620לידס16
2134-2121נוטינגהאם פורסט17
1443-2221ווסטהאם18
1239-2020ברנלי19
640-1420וולבס20

אינפלציה: 25 שחקנים שווים מעל 100 מיליון אירו

סכום שפעם היה נדיר הפך לשכיח בכדורגל, כשמחקר שייך כדורגלנים רבים לרשימה. מה השווי של לאמין ימאל ולמה ויניסיוס מדורג נמוך? כל המספרים בפנים

|
הולאנד, לאמין ימאל ואמבפה (אופ
הולאנד, לאמין ימאל ואמבפה (אופ"א)

המחקר השבועי של CIES מציב שוב תמונת מצב מסקרנת במיוחד לגבי שוק ההעברות העולמי, ומכתיר בפער גדול את לאמין ימאל כשחקן היקר בעולם. על פי המודל הסטטיסטי שעליו התבססו, שוויו של הכוכב הצעיר של ברצלונה עומד על 343 מיליון אירו, נתון חסר תקדים שממקם אותו מעל שניים מהכובשים הגדולים של העשור האחרון, ארלינג הולאנד שמוערך ב-255 מיליון וקיליאן אמבפה עם 201 מיליון אירו.

במקום הרביעי נמצא ג’וד בלינגהאם, שהיה ראשון בדירוג בינואר אשתקד, וכעת שוויו מוערך ב-153 מיליון אירו. אחריו מדורגים מייקל אוליסה מבאיירן מינכן עם 137 מיליון ופלוריאן וירץ, הרכש החדש של ליברפול, עם 136 מיליון. את העשירייה הראשונה משלימים דזירה דואה וז’ואאו נבש מפאריס סן ז’רמן, ארדה גולר מריאל מדריד, ושחקן נוסף של ברצלונה, פדרי.

אחד הנתונים הבולטים בדוח הוא העובדה ש-25 שחקנים בעולם כבר חצו את רף 100 מיליון האירו, מה שמעיד על המשך האינפלציה בשוק ועל הערך העצום שמקבלים שחקנים צעירים ובעלי פוטנציאל גבוה, כשסכום שפעם היה נחשב לשווי נדיר עבור כדורגלן כעת הפך לפופולרי. פדרי עצמו מוערך ב-130 מיליון, יוליאן אלברס ב-127.5, מורגן רוג’רס ב-125.9, הוגו אקיטיקה ב-124.1 וקנאן יילדיז ב-121 מיליון. גם שחקנים כמו קול פאלמר, אסטבאו וויליאן, אנזו פרננדס, לאוטרו מרטינס, דין האוסן וקודי גאקפו נכללים ברשימה היוקרתית.

חוליאן אלברס (IMAGO)חוליאן אלברס (IMAGO)

מחוץ לחמש הליגות הבכירות של אירופה, השחקן בעל השווי הגבוה ביותר הוא ויטור רוקה מפלמייראס עם 85 מיליון אירו, לפני סאמו אגאהובה מפורטו עם 76 מיליון וג’אובאני קוונדה מספורטינג ליסבון עם 70 מיליון, שכבר חתם בצ’לסי. בגזרת העמדות, ג’אנלואיג’י דונארומה מוביל בין השוערים עם שווי של 81 מיליון, פאו קוברסי הוא הבלם היקר בעולם עם 110 מיליון, וניקו אוריילי מדורג ראשון בין המגנים עם 90 מיליון.

נתון מפתיע נוסף נוגע לוויניסיוס, שמוערך “רק” ב-90 מיליון אירו ואינו נמצא בצמרת הגבוהה של הדירוג. אחת הסיבות המרכזיות לכך היא חוזהו, שמסתיים ב-2027, נתון שמשפיע משמעותית על הערכת השווי במודל של CIES. כך, המחקר מדגיש שוב עד כמה גיל, אורך חוזה ויציבות מקצועית משפיעים לא פחות מהיכולת עצמה על ערכם הכלכלי של כוכבי הכדורגל בעולם.

