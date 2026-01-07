יום רביעי, 07.01.2026 שעה 16:23
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2824-3018בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2029-2418סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1518אלאבס13
1921-1418ראיו וייקאנו14
1826-2218ריאל סוסיאדד15
1826-2018מיורקה16
1834-1718ג'ירונה17
1630-1718ולנסיה18
1329-2017לבאנטה19
1227-818אוביידו20

ברצלונה מול סנטאנדר בגביע, ריאל נגד אלבסטה

הגרלת שמינית גמר הגביע סידרה לאתלטיקו מפגש עם לה קורוניה בריאסור. בילבאו מול קולטוראל לאונסה, סוסיאדד נגד אוססונה, ולנסיה תתארח אצל בורגוס

|
שחקני ברצלונה (IMAGO)
שחקני ברצלונה (IMAGO)

הגרלת שמינית גמר גביע המלך נערכה היום (רביעי) ובה נקבע כי ברצלונה תפגוש את ראסינג סנטאנדר בחוץ, בעוד ריאל מדריד תצא לאלבסטה. אתלטיקו מדריד תפגוש את דפורטיבו לה קורוניה בריאסור ואתלטיק בילבאו תשחק מול קולטוראל לאונסה.

עבור ברצלונה מדובר במבחן חוץ לא פשוט מול קבוצה מהליגה השנייה, אך כזו שתארח בביתה ותגיע ללא לחץ. הבלאוגרנה שיגיעו אחרי הסופרקופה, ינסו להימנע ממוקש אופייני לגביע, כשבמועדון מודעים היטב לכך שהמפגשים מול יריבות נחותות על הנייר הפכו לא פעם למסוכנים. גם ריאל מדריד תצטרך לשמור על ריכוז מול אלבסטה, שתנסה לנצל את יתרון הביתיות כדי להפתיע את הבלאנקוס.

הפורמט המיוחד של ההגרלה קבע כי ארבע קבוצות הסופרקופה - ברצלונה, ריאל מדריד, אתלטיקו ואתלטיק בילבאו - ישובצו מול קבוצות מהליגה השנייה, מתוך חמש שעלו לשלב זה: דפורטיבו לה קורוניה, קולטוראל לאונסה, אלבסטה, ראסינג סנטאנדר ובורגוס. כל חמש הקבוצות הללו יארחו את המשחקים במגרשן הביתי.

שחקני ריאל מדריד (IMAGO)שחקני ריאל מדריד (IMAGO)

יתר המפגשים בשמינית הגמר: בטיס - אלצ’ה, אלאבס - ראיו וייקאנו, ריאל סוסיאדד - אוססונה ובורגוס – ולנסיה. החל משלב זה שב ה-VAR לפעילות בגביע, לאחר שבשלבים המוקדמים שוחקו המשחקים ללא סיוע שיפוט וידאו.

מאמנים משתגעים על הקווים: הרגעים הגדולים

משחקי שמינית הגמר ייערכו מיד לאחר הסופרקופה, ב-13, 14 ו-15 בינואר. רבעי הגמר יתקיימו ב-4 בפברואר, חצאי הגמר ישוחקו בשני משחקים בפברואר ובמרץ, והגמר - במועד שטרם נקבע.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */