ברצלונה מול סנטאנדר בגביע, ריאל נגד אלבסטה

הגרלת שמינית גמר גביע המלך נערכה היום (רביעי) ובה נקבע כי ברצלונה תפגוש את ראסינג סנטאנדר בחוץ, בעוד ריאל מדריד תצא לאלבסטה. אתלטיקו מדריד תפגוש את דפורטיבו לה קורוניה בריאסור ואתלטיק בילבאו תשחק מול קולטוראל לאונסה.

עבור ברצלונה מדובר במבחן חוץ לא פשוט מול קבוצה מהליגה השנייה, אך כזו שתארח בביתה ותגיע ללא לחץ. הבלאוגרנה שיגיעו אחרי הסופרקופה, ינסו להימנע ממוקש אופייני לגביע, כשבמועדון מודעים היטב לכך שהמפגשים מול יריבות נחותות על הנייר הפכו לא פעם למסוכנים. גם ריאל מדריד תצטרך לשמור על ריכוז מול אלבסטה, שתנסה לנצל את יתרון הביתיות כדי להפתיע את הבלאנקוס.

הפורמט המיוחד של ההגרלה קבע כי ארבע קבוצות הסופרקופה - ברצלונה, ריאל מדריד, אתלטיקו ואתלטיק בילבאו - ישובצו מול קבוצות מהליגה השנייה, מתוך חמש שעלו לשלב זה: דפורטיבו לה קורוניה, קולטוראל לאונסה, אלבסטה, ראסינג סנטאנדר ובורגוס. כל חמש הקבוצות הללו יארחו את המשחקים במגרשן הביתי.

שחקני ריאל מדריד (IMAGO)

יתר המפגשים בשמינית הגמר: בטיס - אלצ’ה, אלאבס - ראיו וייקאנו, ריאל סוסיאדד - אוססונה ובורגוס – ולנסיה. החל משלב זה שב ה-VAR לפעילות בגביע, לאחר שבשלבים המוקדמים שוחקו המשחקים ללא סיוע שיפוט וידאו.

מאמנים משתגעים על הקווים: הרגעים הגדולים

משחקי שמינית הגמר ייערכו מיד לאחר הסופרקופה, ב-13, 14 ו-15 בינואר. רבעי הגמר יתקיימו ב-4 בפברואר, חצאי הגמר ישוחקו בשני משחקים בפברואר ובמרץ, והגמר - במועד שטרם נקבע.