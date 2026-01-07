"קיימו דיון על השינוי הנדרש באיגוד השופטים"

מערכת ONE
ג'קי בן זקן פנה למנהלת הליגות בבקשה לקיים דיון בנושא השינוי והמהפך הנדרשים באיגוד השופטים ובמערכת התביעה והדיינים.
בן זקן כתב במכתבו למנהלת היום: “ברצוני לבקש לקיים דיון מסודר בשני נושאים הנוגעים להתנהלות השוטפת של הליגות בישראל: איגוד השופטים וסמכויות יו"ר מנהלת הליגות והמנהלת כגוף. אנו מבקשים לדון בשאלה אילו סמכויות מוקנות כיום למנהלת וליו"ר בפרט בכל הקשור להטלת קנסות וסנקציות על מועדוני הכדורגל, ומהם הגבולות הברורים לסמכויות האלה”.
מבחינת בעלי מ.ס אשדוד, מדובר בסוגיה מערכתית ומתמשכת ולא במקרה נקודתי, כאשר חוסר האחידות והיעדר שקיפות פוגעים באמון המועדונים ואוהדי הכדורגל במערכת השיפוט.
“הגיע הזמן לשינוי בהתנהלות והנושאים הללו לא יעברו לסדר היום”, מסר בן זקן.