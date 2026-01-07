רשמית: נבות רטנר חתם במכבי חיפה עד 2029

נבות רטנר חתם היום (רביעי) על חוזה חדש במכבי חיפה לשלוש השנים הקרובות, כפי שפורסם לראשונה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE. רטנר, שנתון 2007, הגיע למחלקת הנוער הירוקה לפני שלוש שנים והצטרף לקבוצת נערים א' של האקדמיה. בהמשך עלה לקבוצת הנוער, זכה עימה באליפות הליגה והשנה עושה עימה את המסע בליגת האלופות.

לאחר החתימה אמר לאתר הרשמי של מכבי חיפה: "מאושר לחתום על חוזה חדש במקום שהוא הבית שלו ושלימד אותי כל כך הרבה. עכשיו אני רוצה להוכיח את עצמי ולהחזיר על האמון שנתנו בי".

ראש מערך הסקאוט, ליאור רפאלוב, הוסיף: "נבות רטנר סומן על ידנו כשחקן עם פוטנציאל להגיע לבוגרים, עקבנו אחר התפתחותו, התקדמותו ואנו שמחים היום עם החתמתו על חוזה ארוך טווח במועדון שלנו. אנו במועדון נעשה את המירב להשתלבותו של נבות בבוגרים, שיחד עם מספר שחקני בית נוספים שחתמו לאחרונה והצטרפו לבוגרים, יהוו יחד את הבסיס והזהות של מכבי חיפה בשנים הקרובות".

נבות רטנר לצד איציק עובדיה וליאור רפאלוב (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

נבות רטנר חותם (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

ההחתמה הזו מצטרפת להחתמות נוספות של שחקני בית שחתמו לאחרונה: ינון פיינגזיכט, דניאל דרזי ואלעד אמיר.