יום רביעי, 07.01.2026 שעה 14:07
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
לוח תוצאות
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

רשמית: נבות רטנר חתם במכבי חיפה עד 2029

כפי שפורסם "בשיחת היום" ב-ONE. הקשר, שגדל במחלקת הנוער של המועדון, חתם על הסכם חדש עד לסיום עונת 2028/29: "מרגש לחתום במקום שהוא הבית שלי"

|
נבות רטנר (האתר הרשמי של מכבי חיפה)
נבות רטנר (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

נבות רטנר חתם היום (רביעי) על חוזה חדש במכבי חיפה לשלוש השנים הקרובות, כפי שפורסם לראשונה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.  רטנר, שנתון 2007, הגיע למחלקת הנוער הירוקה לפני שלוש שנים והצטרף לקבוצת נערים א' של האקדמיה. בהמשך עלה לקבוצת הנוער, זכה עימה באליפות הליגה והשנה עושה עימה את המסע בליגת האלופות. 

לאחר החתימה אמר לאתר הרשמי של מכבי חיפה: "מאושר לחתום על חוזה חדש במקום שהוא הבית שלו ושלימד אותי כל כך הרבה. עכשיו אני רוצה להוכיח את עצמי ולהחזיר על האמון שנתנו בי".

ראש מערך הסקאוט, ליאור רפאלוב, הוסיף: "נבות רטנר סומן על ידנו כשחקן עם פוטנציאל להגיע לבוגרים, עקבנו אחר התפתחותו, התקדמותו ואנו שמחים היום עם החתמתו על חוזה ארוך טווח במועדון שלנו. אנו במועדון נעשה את המירב להשתלבותו של נבות בבוגרים, שיחד עם מספר שחקני בית נוספים שחתמו לאחרונה והצטרפו לבוגרים, יהוו יחד את הבסיס והזהות של מכבי חיפה בשנים הקרובות".

נבות רטנר לצד איציק עובדיה וליאור רפאלוב (האתר הרשמי של מכבי חיפה)נבות רטנר לצד איציק עובדיה וליאור רפאלוב (האתר הרשמי של מכבי חיפה)
נבות רטנר חותם (האתר הרשמי של מכבי חיפה)נבות רטנר חותם (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

ההחתמה הזו מצטרפת להחתמות נוספות של שחקני בית שחתמו לאחרונה: ינון פיינגזיכט, דניאל דרזי ואלעד אמיר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */