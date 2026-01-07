לא מרומנטיקה: למה בארסה מחזירה את קאנסלו?

ברצלונה לא חיפשה הרפתקאות בחלון החורף, אלא פתרון שמוכר לה היטב. החזרה של ז’ואאו קאנסלו לקאמפ נואו אינה עוד עסקת חירום, אלא מהלך שמספר סיפור רחב יותר על הצרכים המיידיים של הקבוצה, על מגבלות המציאות הכלכלית, ועל שחקן אחד שיודע בדיוק לאיזה מועדון הוא רוצה לחזור. זו לא החתמה שנולדה מרעש, אלא מצורך, מניסיון עבר ומהבנה ברורה של מי עומד להגיע ומה הוא יכול לתת.

החיפוש של ברצלונה בינואר התמקד תחילה בעמדת הבלם, בעיקר בעקבות פציעתו של אנדראס כריסטנסן, אך ככל שהשוק התקדם התברר עד כמה קשה למצוא חיזוק איכותי במחיר ובתנאים שהמועדון יכול להרשות לעצמו. כאן נכנס קאנסלו לתמונה, לא רק כפשרה, אלא כפתרון שמציע עומק, גמישות ורמת מוכנות מיידית.

היתרון הגדול של קאנסלו הוא הרב גוניות שלו. בעונתו הקודמת בברצלונה הוא תופקד כמעט בכל נקודה אפשרית בקו האחורי ומחוצה לו: מגן ימני, מגן שמאלי, שחקן קו גבוה, ולעיתים אף כחלק מהקישור. מדובר בשחקן שמבין את המשחק של ברצלונה, את הדרישות הטקטיות ואת הצורך בשליטה דרך הכדור, ולא בכוח פיזי בלבד.

ז'ואאו קאסלו (IMAGO)

מבחינה מבנית, חזרתו מאפשרת לברצלונה סדר מחדש. ז’ול קונדה, שנאלץ לשחק לא מעט כמגן ימני, יכול כעת לשוב ולהיות אופציה לגיטימית במרכז ההגנה. ג’רארד מרטין ואריק גארסיה יכולים להתמקד בעמדות הפנימיות, והעומס על אלחנדרו באלדה בצד שמאל פוחת. במילים אחרות, קאנסלו לא מגיע רק כדי לשחק, אלא כדי לשחרר אחרים.

גם ההיבט הכלכלי משחק תפקיד מרכזי. העסקה נסגרה כהשאלה “נקייה”, בעלות נמוכה יחסית (תשלום חלק משכרו שינוע בין 4 ל-5 מיליון אירו), תוך נכונות של השחקן לוותר על חלק משמעותי משכרו. עבור ברצלונה, זו עסקה שמתאימה בדיוק למציאות הנוכחית: חיזוק ברמה גבוהה בלי התחייבות ארוכת טווח ובלי חנק נוסף של תקרת השכר.

מאחורי הקלעים, הרצון של קאנסלו עצמו היה גורם מכריע. מאז עזב בקיץ 2024 הוא לא הסתיר את השאיפה לחזור. הוא המתין לברצלונה עד הרגע האחרון, וגם כעת חסם הצעות אחרות כמו זו של אינטר כדי לנתב את המהלך חזרה לקטלוניה. מבחינתו, מדובר ביותר מהזדמנות מקצועית, אלא בחזרה למקום שבו הרגיש שייך.

חש שייכות לברצלונה. קאנסלו (רויטרס)

התקופה שלו בערב הסעודית לא הייתה פשוטה. פציעות, חוסר רציפות ובעיות התאמה מקצועיות פגעו במעמדו, ובמקביל גם מגבלות הרישום בליגה המקומית הפכו אותו לשחקן שפחות נספר. כשמונדיאל 2026 באופק, הצורך בדקות משחק ובבמה תחרותית חזר להיות קריטי עבורו.

מבחינה מקצועית, ברצלונה מקבלת שחקן עם ניסיון עילית: ליגת האלופות, מאבקי צמרת, נבחרת פורטוגל. הוא לא מגיע כפרויקט אלא כשחקן מוכן, כזה שיכול להשתלב מיד ולתרום, גם אם לא בכל משחק ובכל עמדה. עבור האנזי פליק, זה כלי עבודה חשוב בתוך עונה עמוסה.

עם זאת, הספקות לא נעלמו. בעונתו הקודמת במועדון נרשמו רגעים בעייתיים בהגנה, בעיקר במצבים של כדורים ארוכים וחדירות לעומק, רגעים שעלו בלא מעט שערים קריטיים. קאנסלו הוא מגן התקפי מאוד, ולעיתים ההחלטות שלו עם הכדור מהירות מדי, כמעט אימפולסיביות.

ז'ואאו קנסלו מאוכזב (רויטרס)

כאן נכנס ההבדל המרכזי: ההקשר. ברצלונה הנוכחית נראית בוגרת ומאורגנת יותר מזו של עידן צ’אבי. המבנה ברור יותר, האחריות מתחלקת אחרת, והמשחק פחות כאוטי. בתוך מסגרת כזו, קאנסלו עשוי להיראות מדויק יותר, ממושמע יותר ובעיקר אפקטיבי יותר.

גם העתיד נשאר פתוח. ההשאלה מסתיימת בקיץ, וברצלונה אינה מתחייבת לכלום. מנגד, קאנסלו כבר מאותת שהוא מוכן להישאר גם מעבר לכך, אפילו במחיר ויתור כלכלי משמעותי, אם תיפתח האפשרות. הכול יהיה תלוי ביכולת שלו על הדשא ובמצב הכלכלי של המועדון. מעבר לכך, חזרתו עשויה להשפיע גם על תוכניות אחרות, כולל עתידם של שחקני בית בעמדות המגן. כרגע, הכל מונח על השולחן, ללא החלטות סופיות.

בסופו של דבר, חזרת קאנסלו היא עסקה שמשרתת את כל הצדדים: ברצלונה מקבלת חיזוק מוכח וגמיש, השחקן חוזר למקום שבו רצה להיות ומקבל הזדמנות להגיע למונדיאל בכושר שיא, והסיכון נשאר מוגבל. זה אולי לא הפתרון האידאלי על הנייר, אבל בתוך המציאות המורכבת שבה ברצלונה פועלת היום, מדובר במהלך שקול והגיוני, כזה שממחיש היטב איך המועדון מנסה ללכת בין הרצון לשמור על זהות ושאיפות גבוהות לבין המגבלות והפשרות של היומיום.