יום רביעי, 07.01.2026 שעה 21:48
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
3130-3420מנצ'סטר יונייטד1
3028-3220ברנטפורד2
3019-2120סנדרלנד3
2924-2820ניוקאסל4
2827-3020ברייטון5
2829-2820פולהאם6
2824-2220אברטון7
2724-2820טוטנהאם8
2723-2220קריסטל פאלאס9
2338-3120בורנמות'10
2233-2620לידס11
2134-2121נוטינגהאם פורסט12
1443-2221ווסטהאם13
1239-2020ברנלי14
640-1420וולבס15

דקה 19: מנ. סיטי - ברייטון 0:0

פרמייר ליג, מחזור 21: אחרי שתי תוצאות תיקו, הסיטיזנס רוצים לחזור לנצח ולצמק את הפער מארסנל. במקביל: פולהאם - צ'לסי 0:0, פאלאס - וילה 0:0

|
ארלינג הולאנד (IMAGO)
ארלינג הולאנד (IMAGO)

המחזור ה-21 של הפרמייר ליג נמשך בשעה זו עם משחקים מסקרנים. בשעה זו, מנצ’סטר סיטי מארחת את ברייטון, צ’לסי מתארחת אצל פולהאם, אסטון וילה מתארחת אצל קריסטל פאלאס, טוטנהאם אצל בורנמות’, ברנטפורד מארחת את סנדלנד ואברטון את וולבס. ב-22:15, מנצ’סטר יונייטד תתארח אצל ברנלי וניוקאסל אצל לידס.

מנצ’סטר סיטי – ברייטון 0:0

אחרי שתי תוצאות תיקו מאכזבות מול סנדרלנד וצ’לסי, החבורה של פפ גווארדיולה רוצה לצמק, לפחות זמנית, את הפער מארסנל המוליכה, שעומד טרם המשחק על 6 נקודות. בצד השני, השחפים רוצים לחבר ניצחון שני ברציפות אחרי שגברו על ברנלי במחזור שעבר.

פולהאם – צ’לסי 0:0

אחרי שסחטה 1:1 מול סיטי באתיחאד בזכות שער דרמטי של אנזו פרננדס בתוספת הזמן, צ’לסי רוצה להמשיך במומנטום החיובי אחרי פיטורי מארסקה מול פולהאם, שגם היא השיגה תיקו דרמטי מול יריבה עדיפה על הנייר, ליברפול, בזכות שער דרמטי עמוק בתוך תוספת הזמן.

קריסטל פאלאס – אסטון וילה 0:0

אסטון וילה התאוששה מהתבוסה באמירויות עם 1:3 ביתי על נוטינגהאם פורסט וכעת היא רוצה להמשיך במומנטום ולצמצם את הפער מארסנל שבפסגה, שעומד טרם המשחק על 6 נקודות. פאלאס מבחינתה מקווה לקטוע רצף של 7 משחקים בכל המסגרות ללא ניצחון.

בורנמות’ – טוטנהאם 1:0

מפגש תחתית בין המארחת מהמקום ה-15 למארחת מהמקום ה-13. התרנגולים רוצים לחזור לנצח אחרי שתי תוצאות תיקו רצופות, בעוד יריבתם מקווה לקטוע רצף של 11 משחקים בכל המסגרות ללא ניצחון.

דקה 5, שער! טוטנהאם עלתה ל-0:1: מתיאס טל שלח כדור חד מקצה הרחבה לפינה הרחוקה ולרשת.

ב-22:15: ברנלי – מנצ’סטר יונייטד

אחרי פיטוריו של רובן אמורים, השדים האדומים מקווים לצאת לדרך חדשה ולחזור אל מסלול הניצחונות אחרי 1:1 מול וולבס ולידס. בצד השני, הקבוצה שנמצאת מתחת לקו האדום רוצה להפתיע ולנצח אחרי 11 משחקים בהם לא עשתה זאת בכל המסגרות.

ב-22:15: ניוקאסל – לידס

ניוקאסל חזרה לנצח בשני המשחקים האחרונים עם 1:3 בחוץ על ברנלי ו-0:2 בבית על קריסטל פאלאס וכעת רוצה להמשיך בכושר החיובי ולהתקרב לצמרת. מנגד, לידס מגיעה אחרי שלוש תוצאות תיקו רצופות, מול סנדרלנד, ליברפול ויונייטד, ובאופן כללי נראית טוב לאחרונה עם רצף של שבעה משחקים ללא הפסד.

תוצאות נוספות:

ברנטפורד – סנדרלנד 0:0
אברטון – וולבס 0:0

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */