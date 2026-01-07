דקה 19: מנ. סיטי - ברייטון 0:0

המחזור ה-21 של הפרמייר ליג נמשך בשעה זו עם משחקים מסקרנים. בשעה זו, מנצ’סטר סיטי מארחת את ברייטון, צ’לסי מתארחת אצל פולהאם, אסטון וילה מתארחת אצל קריסטל פאלאס, טוטנהאם אצל בורנמות’, ברנטפורד מארחת את סנדלנד ואברטון את וולבס. ב-22:15, מנצ’סטר יונייטד תתארח אצל ברנלי וניוקאסל אצל לידס.

מנצ’סטר סיטי – ברייטון 0:0

אחרי שתי תוצאות תיקו מאכזבות מול סנדרלנד וצ’לסי, החבורה של פפ גווארדיולה רוצה לצמק, לפחות זמנית, את הפער מארסנל המוליכה, שעומד טרם המשחק על 6 נקודות. בצד השני, השחפים רוצים לחבר ניצחון שני ברציפות אחרי שגברו על ברנלי במחזור שעבר.

פולהאם – צ’לסי 0:0

אחרי שסחטה 1:1 מול סיטי באתיחאד בזכות שער דרמטי של אנזו פרננדס בתוספת הזמן, צ’לסי רוצה להמשיך במומנטום החיובי אחרי פיטורי מארסקה מול פולהאם, שגם היא השיגה תיקו דרמטי מול יריבה עדיפה על הנייר, ליברפול, בזכות שער דרמטי עמוק בתוך תוספת הזמן.

קריסטל פאלאס – אסטון וילה 0:0

אסטון וילה התאוששה מהתבוסה באמירויות עם 1:3 ביתי על נוטינגהאם פורסט וכעת היא רוצה להמשיך במומנטום ולצמצם את הפער מארסנל שבפסגה, שעומד טרם המשחק על 6 נקודות. פאלאס מבחינתה מקווה לקטוע רצף של 7 משחקים בכל המסגרות ללא ניצחון.

בורנמות’ – טוטנהאם 1:0

מפגש תחתית בין המארחת מהמקום ה-15 למארחת מהמקום ה-13. התרנגולים רוצים לחזור לנצח אחרי שתי תוצאות תיקו רצופות, בעוד יריבתם מקווה לקטוע רצף של 11 משחקים בכל המסגרות ללא ניצחון.

דקה 5, שער! טוטנהאם עלתה ל-0:1: מתיאס טל שלח כדור חד מקצה הרחבה לפינה הרחוקה ולרשת.

ב-22:15: ברנלי – מנצ’סטר יונייטד

אחרי פיטוריו של רובן אמורים, השדים האדומים מקווים לצאת לדרך חדשה ולחזור אל מסלול הניצחונות אחרי 1:1 מול וולבס ולידס. בצד השני, הקבוצה שנמצאת מתחת לקו האדום רוצה להפתיע ולנצח אחרי 11 משחקים בהם לא עשתה זאת בכל המסגרות.

ב-22:15: ניוקאסל – לידס

ניוקאסל חזרה לנצח בשני המשחקים האחרונים עם 1:3 בחוץ על ברנלי ו-0:2 בבית על קריסטל פאלאס וכעת רוצה להמשיך בכושר החיובי ולהתקרב לצמרת. מנגד, לידס מגיעה אחרי שלוש תוצאות תיקו רצופות, מול סנדרלנד, ליברפול ויונייטד, ובאופן כללי נראית טוב לאחרונה עם רצף של שבעה משחקים ללא הפסד.

תוצאות נוספות:

ברנטפורד – סנדרלנד 0:0

אברטון – וולבס 0:0