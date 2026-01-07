יום רביעי, 07.01.2026 שעה 21:32
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

"למרות דבריו של סגל, נלך לבג"צ. לא סוף פסוק"

אחרי דבריו של בעלי נתניה לשעבר והפסיקה בנוגע לימי המנוחה וגמול שבת, עו"ד שי אליאס התראיין ב"שיחת היום": "עשו פה משהו בניגוד לחוק בנושא השבת"

|
אייל סגל (ראובן שוורץ)
אייל סגל (ראובן שוורץ)

עו”ד שי אליאס עלה להתראיין היום (רביעי) בתוכנית “שיחת היום” ודיבר על פסק הדין בו נקבע כי התשלום על משחקים בימי המנוחה השבועית מגולם בשכר בשל הייחוד של הענף. בנוסף, עו”ד אליאס דיבר על התביעה של ראובן כץ, לשעבר מנהל אצטדיון המושבה, על סך 1,051,125 שקלים נגד החברה לפיתוח פתח תקווה, תאגיד עירוני של עיריית פתח תקווה. 

היה לפניך פה אייל סגל, הוא אמר שאתה בשנתיים שיחקת מול שער ריק ועשית עבודה טובה, ואז כשהייתה את הפסיקה על יום שבת הם התעוררו.
”קודם כל אני לא ידוע מה זה שער ריק, שחקנו 11 על 11. סגל הביא את עורכי הדין שלו, בית הדין לעבודה שמע את כל הראיות והשתכנע באופן חד משמעית שהלקוח שלו פוטר מהעבודה שלו והביאו מישהו אחר במקומו וסגרו איתו חוזה כבר, וקבע חד משמעית שמגיע לו פיצויי פיטורין. ואז בית הדין הארצי לעבודה בלי לשמוע עדים או ראיות קבע הפוך ממה שקבע בית הדין לעבודה”.

“עשו פה משהו בניגוד לחוק בנושא השבת. לא יכול להיות שכל עובד שעובד בישראל מקבל גמול עבודה בשבת ושחקני הכדורגל לא. בפסק הדין לגבי בית”ר ירושלים הם הסבירו כמה חשוב הזכויות של השחקנים, בדיוק הפוך ממה שהם פסקו. גם מלצר, מציל והייטקיסט יודעים שהם מקבלים”.

הם טוענים שזה מתוגמל בשכר. 
”אז למה הם פנו להתאחדות שיתקנו את זה? למר סגל אני אומר שזה לא היה מול שער ריק ושהוא שם שני שוערים בשער והפסיד”.

מה אתה הולך לעשות? 
”אני אלך לבג"ץ, אני יודע שגם ארגון השחקנים רוצים להצטרף. העניין הזה לא סוף פסוק”.

אפשר לערער על החלטה של בית הדין הארצי? 
”לא, אבל אפשר להגיש בג”ץ. יש פה אפליה כי כל הספורטאים בישראל לא זכאים לגמול בשבת אבל העובדים כן. לא יכול להיות שעושים פה הפלייה בין מגזר למגזר. יש חוק שמגדיר ששעות עבודה בשבת צריך לשלם גמול עבודה, הם אמרו שזה נכון אבל שחקני כדורגל לא יקבלו את זה”.

עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)

הם אמרו שהשחקן בחופש ולכן לא מגיע לו. לשחקן כדורגל יש פגרה וחופש בסוף העונה. 
”נכון ויש לו גם פגרת נבחרות ושם יש חופש. אלמוג כהן העיד שהקבוצות מתחילות להתאמן ולעבוד כבר בחודש יוני, והמשכורת הראשונה שלהם מגיעה רק באוגוסט. הוא קיבל עשרה חודשי עבודה אבל בפועל הוא התחיל להתאמן ביוני וסיימו את העונה לפני סוף מאי. אז באתי ואמרתי להם שזה היה אמור להתקזז. אתה לא יכול להגיד שלא מגיע לו דמי חופשה בכלל. יש פסיקות בלא מעט פסקי דין שקבעו שהם כן זכאים לדמי חופשה, אני לא הולך לוותר להם בכזה קלות ואני מאוד כועס”.

ראובן כץ תובע בבית הדין לעבודה. מה יש לך להגיד על זה? 
”מדובר באדם מאוד מקצועי שעבד שם שנים והחליטו לפטר אותו קרוב לתקופת הפנסיה שלו. אחרי זה הם הודיעו לו שהם מחזירים אותו לעבודה ובפועל לא שילמו לו על השעות הנוספות ופיצויים. היינו בדיון מקדמי ובבית הדין הדיין שהיה נציג המעבידים הציע הסדר שנקבל פיצויים ואת השעות נוספות ולצערי הצד השני לא הסכים”.

