יום רביעי, 07.01.2026 שעה 13:30
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
23951-115612מכבי ת"א
22993-103613הפועל העמק
21827-100411הפועל ת"א
211097-104613הפועל חולון
20950-102312הפועל ירושלים
201094-115612בני הרצליה
181088-108312עירוני קריית אתא
171013-99712עירוני רמת גן
17999-97312מכבי ראשל"צ
171062-102112הפועל ב"ש/דימונה
161014-94912עירוני נס ציונה
141051-96712מכבי רעננה
13911-78011הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

רשמית: שון דאוסון חתם בעירוני נס ציונה

הגארד הצטרף לכתומים ואמר: "שמח, זה מועדון ששואף קדימה ומכוון הכי גבוה שאפשר". טפירו: "שחקן מנוסה שיוכל לתת לנו עוד אופציות בהנגה ובהתקפה"

|
שון דאוסון (אורן בן חקון)
שון דאוסון (אורן בן חקון)

עירוני נס ציונה הודיעה היום (רביעי) רשמית על החתמתו של שון דאוסון בקבוצה עד לסיום העונה הבאה. "אני שמח להצטרף לעירוני נס ציונה, מועדון ששואף קדימה ומכוון הכי גבוה שאפשר”, הוא אמר, “מחכה להכיר את החברים לקבוצה, הצוות המקצועי ואת האוהדים הכתומים. יאללה נס ציונה!".

המאמן מאיר טפירו אמר: "אני שמח ששון מצטרף למשפחה הכתומה. שון שחקן בעל ניסיון בליגה שלנו, ויוכל לתת לנו עוד אופציות בהגנה ובהתקפה. אני בטוח שהוא ישתלב במהירות בקבוצה ואני מאחל לו בהצלחה".

דאוסון (32, 1.97) מצטרף לנס ציונה לאחר שפתח את העונה בבני הרצליה, ורשם ב-10 משחקים ממוצעים של 9.7 נקודות ו-4 אסיסטים למשחק. זוהי סגירת מעגל משפחתית עבורו לאחר שאביו ג'ו, שכיום מאמן בבית הספר לכדורסל של נס ציונה, שיחק שנתיים בתחילת דרכו של המועדון, ועלה עם הקבוצה מליגה א' לליגה הארצית ומהליגה הארצית לליגה הלאומית.

דאוסון החל את קריירת הבוגרים שלו במכבי ראשון לציון בעונת 2012/13, במדיה שיחק מספר שנים ואף הוביל אותה לאליפות היסטורית ב-2016. בהמשך הקריירה הוא שיחק גם בבני הרצליה, ז’ובנטוד בדאלונה, הפועל חולון ופלקנסטרו פורלי מהליגה האיטלקית השנייה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */