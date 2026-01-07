רשמית: שון דאוסון חתם בעירוני נס ציונה

עירוני נס ציונה הודיעה היום (רביעי) רשמית על החתמתו של שון דאוסון בקבוצה עד לסיום העונה הבאה. "אני שמח להצטרף לעירוני נס ציונה, מועדון ששואף קדימה ומכוון הכי גבוה שאפשר”, הוא אמר, “מחכה להכיר את החברים לקבוצה, הצוות המקצועי ואת האוהדים הכתומים. יאללה נס ציונה!".

המאמן מאיר טפירו אמר: "אני שמח ששון מצטרף למשפחה הכתומה. שון שחקן בעל ניסיון בליגה שלנו, ויוכל לתת לנו עוד אופציות בהגנה ובהתקפה. אני בטוח שהוא ישתלב במהירות בקבוצה ואני מאחל לו בהצלחה".

דאוסון (32, 1.97) מצטרף לנס ציונה לאחר שפתח את העונה בבני הרצליה, ורשם ב-10 משחקים ממוצעים של 9.7 נקודות ו-4 אסיסטים למשחק. זוהי סגירת מעגל משפחתית עבורו לאחר שאביו ג'ו, שכיום מאמן בבית הספר לכדורסל של נס ציונה, שיחק שנתיים בתחילת דרכו של המועדון, ועלה עם הקבוצה מליגה א' לליגה הארצית ומהליגה הארצית לליגה הלאומית.

דאוסון החל את קריירת הבוגרים שלו במכבי ראשון לציון בעונת 2012/13, במדיה שיחק מספר שנים ואף הוביל אותה לאליפות היסטורית ב-2016. בהמשך הקריירה הוא שיחק גם בבני הרצליה, ז’ובנטוד בדאלונה, הפועל חולון ופלקנסטרו פורלי מהליגה האיטלקית השנייה.