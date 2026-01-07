יום רביעי, 07.01.2026 שעה 13:30
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
291180-139715הפועל אילת
261080-125614מכבי רחובות
261172-132315עירוני נהריה
241256-139115מכבי אשדוד
221174-122315א.ס. רמה"ש
221101-110714הפועל חיפה
221175-113014מ.כ. עוטף דרום
211223-119415מכבי פ"ת
211337-129815הפועל מגדל העמק
191035-103512אליצור אשקלון
191285-122314אליצור יבנה
191245-117214מכבי קריית גת
181337-124015מכבי חיפה
181152-105413אליצור שומרון
171132-101013מכבי מעלה אדומים
161347-117815מ.ס צפת

סערה באליצור אשקלון: המנכ"ל גל לייבוביץ' התפטר

בלגן בקבוצה הדרומית. המנכ"ל הודיע הבוקר על התפטרותו ויושב הראש והבעלים מאיים ללכת יחד איתו ולהפסיק את התמיכה בקבוצה, שמנסה לחזור לליגת העל

|
אליצור אשקלון (אלעד עילאי, מנהלת הליגה הלאומית)
אליצור אשקלון (אלעד עילאי, מנהלת הליגה הלאומית)

לא שקט הבוקר באליצור א.ס אשקלון מהליגה הלאומית בכדורסל. המנכ"ל, גל לייבוביץ' הודיע על התפטרותו. בעלי הקבוצה ויושב הראש שלה, משה ז'אן הצהיר כי אם לא יחזור בו לייבוביץ' מהתפטרותו, יסיים גם הוא את תמיכתו בקבוצה. "גל ואני זאת עסקת חבילה", אמר ז'אן. "אם לא יחזור בו, אלך אני יחד איתו ואפסיק את תמיכתי במועדון". 

לייבוביץ', שכידוע משמש גם כשופט כדורגל פעיל, מונה למנכ"ל המועדון, שנוצר בעונה שעברה כתוצאה מאיחוד של אליצור איתו אשקלון ומכבי אשקלון . כעת בעקבות מאבקי כח פנימיים במועדון הוא הגיש את התפטרותו והמועדון עלול למעשה לאבד את הבעלים, שכמובן גם תומך כלכלית במועדון. 

אליצור אשקלון מתמודדת על העליה לליגת העל ולצורך כך השקיעה משאבים רבים. היא מינתה בקיץ את גיא גודס למנהל המקצועי ואת דרור כהן למאמן הקבוצה. הקבוצה החליפה פעמיים מתחילת העונה את הסנטר, כאשר טיילר וויידמן החליף את ג'מארי סמית', שהחליף בעצמו את ג'ונתן פיירל.

גיא גודס (לילך וויס-רוזנברג)גיא גודס (לילך וויס-רוזנברג)

כעת מעוניינים באשקלון להחליף גם את הגארד, אר ג'יי גלאספר, המאכזב ביכולתו והודיעה היום גם על החתמת הגארד עידו שבת. שבת (26, 1.82) שיחק בעונה שעברה במגדל העמק ואת העונה הנוכחית פתח באליצור נתניה בליגת העל, אך ביקש לעזוב לאחר שלא קיבל דקות. בעבר שיחק גם במכבי ראשל״צ, הפועל באר שבע ועירוני נס ציונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */