סערה באליצור אשקלון: המנכ"ל גל לייבוביץ' התפטר

לא שקט הבוקר באליצור א.ס אשקלון מהליגה הלאומית בכדורסל. המנכ"ל, גל לייבוביץ' הודיע על התפטרותו. בעלי הקבוצה ויושב הראש שלה, משה ז'אן הצהיר כי אם לא יחזור בו לייבוביץ' מהתפטרותו, יסיים גם הוא את תמיכתו בקבוצה. "גל ואני זאת עסקת חבילה", אמר ז'אן. "אם לא יחזור בו, אלך אני יחד איתו ואפסיק את תמיכתי במועדון".

לייבוביץ', שכידוע משמש גם כשופט כדורגל פעיל, מונה למנכ"ל המועדון, שנוצר בעונה שעברה כתוצאה מאיחוד של אליצור איתו אשקלון ומכבי אשקלון . כעת בעקבות מאבקי כח פנימיים במועדון הוא הגיש את התפטרותו והמועדון עלול למעשה לאבד את הבעלים, שכמובן גם תומך כלכלית במועדון.

אליצור אשקלון מתמודדת על העליה לליגת העל ולצורך כך השקיעה משאבים רבים. היא מינתה בקיץ את גיא גודס למנהל המקצועי ואת דרור כהן למאמן הקבוצה. הקבוצה החליפה פעמיים מתחילת העונה את הסנטר, כאשר טיילר וויידמן החליף את ג'מארי סמית', שהחליף בעצמו את ג'ונתן פיירל.

גיא גודס (לילך וויס-רוזנברג)

כעת מעוניינים באשקלון להחליף גם את הגארד, אר ג'יי גלאספר, המאכזב ביכולתו והודיעה היום גם על החתמת הגארד עידו שבת. שבת (26, 1.82) שיחק בעונה שעברה במגדל העמק ואת העונה הנוכחית פתח באליצור נתניה בליגת העל, אך ביקש לעזוב לאחר שלא קיבל דקות. בעבר שיחק גם במכבי ראשל״צ, הפועל באר שבע ועירוני נס ציונה.