יום רביעי, 07.01.2026 שעה 21:41
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

"אריה מיצה את הקבוצה והקבוצה מיצתה את זיו"

חיים לוינסון דיבר ב"שיחת היום": סאגת דון והמאמן ("הבנתי שלא באמת היה"), המצב במועדון ("לא ניתנים לצפייה") והשלט בחיפה ("מוגזם להעמיד לדין")

|
זיו אריה (אורן בן חקון)
זיו אריה (אורן בן חקון)

הפועל ירושלים בעיצומה של עונה שהיא לא תרצה לזכור, אבל זו לא רק היכולת הירודה שאולי תוביל בסוף גם לירידה. לאחרונה צצה פרשת זיו אריה וסדריק דון שטען כי המאמן השפיל אותו ואמר לו מילים קשות, מה שגרם לכך שהכוכב מסרב לשחק תחתיו. העיתונאי ואוהד הקבוצה, חיים לוינסון, דיבר על מה שקורה בהפועל ירושלים, בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE.

איך אתה רואה את הסיפור של זיו אריה וסדריק דון? 
”אני ראיתי את הפרסום ומאוד לא אהבתי אותו, אפילו הייתי אומר שזה פגע בי כאוהד. אני מאוד שמח שהנהלת המועדון הוציאה הודעה שזה לא היה ולא נברא. הפעלתי את המקורות שלי בקבוצה וכולם אמרו לי שזה באמת לא היה. מחר המסע”ת, נוכל לשמוע את הדברים”.

למה סדריק דון לא שיחק מול מכבי ת”א? 
”גם את זה שאלתי. זיו אמר שבמשחק הזה לא היה טעם לשחק עם כאלה שטובים עם הכדור, בגלל שאנחנו לא נשלוט. האם זה נכון או לא נכון אני לא יודע. לגבי סדריק הוא רוצה לצאת בקיץ ומיצה את האירוע, גם הפועל ירושלים מיצתה אותו. רוצים עליו כסף שלא רוצים לשלם, וזה עוד לא קרה. יש שם תסכול בגזרתו”.

איך אתה רואה את אספת השחקנים שהוא אמר להם שאם הוא הוא הם לא היו מגיעים לכלום? 
”השאלה איך לדבר עם שחקן היא של המאמנים, זה לא מעניין אותי גם”.

עם כלה כבוד לזיו אריה חוץ מהפועל ירושלים הוא לא הצליח באף מקום אחר. שגם ירגע, מה הוא עשה בכדורגל? 
”קודם כל הוא מאמן קבוצה וכמאמן יש לו אחריות. השאלה איך לדבר עם השחקנים זה טקטיקה. לגבי זיו יש לי הרבה ביקורת עליו השנה ואני חושב שהוא מיצה את עצמו בקבוצה. הוא הגיע למצב שהקבוצה לא משחקת כדורגל וזה בלתי ניתן לצפייה. זה לא אומר שהוא מאמן רע, זה אומר שהוא מיצה. לא הייתי מזלזל בו, הוא אימן קבוצה וקידם שחקנים ודלעתי הקבוצה הבאה שתיקח אותו רק תרוויח”.

מה דעתך על השלט של מכבי חיפה ומה שאמר אבא של רומי גונן? 
”אני חושב שהשלט הוא מגעיל ודוחה ומיצג סצנה אלימה שלא צריכה להיות. יש הבדל בין בדיחה פנימית שאתה זורק בקבוצת וואטסאפ לבין שלט שאתה מציג באצטדיון שיש 30,000 איש. הנהלת חיפה לא ראתה את השלט עד יום שני ב-16:00?”

הנהלת מכבי חיפה עסקה אחרי המשחק על למה הייתה ידיעה על הדבר הזה והתנפלה על דורון בן דור. 
”מכבי חיפה זה אחד משלושת המועדונים בגדולים בישראל, אם הם לא הבינו שזה רע מההתחלה הם צריכים לפטר את הדובר”.

זה שלט בזיוני ונורא שמציג נשים ככה. הדבר היחידי שמכבי חיפה עשו נכון שהם לא באו לבית המשפט ורק שלחו מכתב. 
”אני חשוב שזה מוגזם להעמיד לדין. הבעיה עם מכבי חיפה שהם חושבים שהם יכולים לנהל אתה העולם, תתחילו לדבר אמת ולהפסיק עם הספינים”.

משחק הבא של הפועל ירושלים מול מכבי נתניה ביום שישי ב-14:00, אתה אוהב את הדברים האלה? 
”אני אוהב את השעה הזאת. אבל אמורה להיות סופה אז נראה מה יהיה. שיהיה משחקים בשעות מוקדמות ויגיעו אנשים עם ילדים אז תהיה פחות אלימות במגרשים”.

אז אתה תהיה בנתניה ביום שישי ב-14:00? 
”בוודאי מה השאלה בכלל. אני בא עם הילדים. שהיה לנו שישי בצהריים בגביע מול אום אל פאחם אז לקחתי את הילדים. אתה יכול להביא אותם למשחק בחיפה ב-22:00? חלק מהאלימות זה בגלל השעות המאוחרות ואני לא אוהב את זה”.

עד מתי זיו אריה יחזיק? 
”לפי מה שאני שומע אין שום כוונה לפטר אותו, רוצים להביא חלוץ שיציל קצת את המצב”.

