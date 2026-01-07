"מעדיף להפסיד בספורט מאשר לנצח בביזיון"

הפועל חולון עלתה אמש לשמינית גמר ליגת האלופות של פיב"א בדרך הכי ביזארי שניתן לדמיין. בעצם, על דבר כזה אף אחד בכלל לא חשב: הסגולים אירחו בבולגריה את המשחק מול טראפני שארק שהגיעה עם חמישה שחקנים בלבד, שלושה הודיעו שהם לא מרגישים טוב רגע לפני הפתיחה ולבסוף המשחק פוצץ אחרי שנותר שחקן בודד של היריבה, ובהמשך פיב"א הודיעה שהסדרה תמה. על כל זה דיבר נשיא חולון, יוסי לוי, בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE.

העפלתם לשמינית הגמר לפחות. נזכיר את הביזיון שהיריבה הגיעה עם חמשיה שחקנים ועשתה עבירות מכוונות, לא ראיתי דבר כזה מעולם. הקבוצה האיטלקית הזאת ביזתה את המפעל הזה.

”המפעל עצמו ביזה גם את עצמו. היה ברור שזה יקרה. המפעל אמר להם שאם הם לא יופיעו הם יקבלו 600,000 אירו קנס אז הם באו והופיעו ועשו את הדברים האלה”.

אתה ידעת מראש שהם הולכים להתבזות?

”כן. אמרנו לשחקנים שאותנו לא מעניין, ושיתכוננו כרגיל למשחק. הם אמרו פעם שהם יעלו רק עם שני שחקנים אבל אז לפי החוקה הם היו צריכים לעלות עם חמישה. ביזיון שה-BCL אישר דבר כזה”.

יוסי לוי (חגי מיכאלי)

איפה פיב”א?

”מה שכאב לי הכי הרבה זה רוח הספורט. זה פגיעה בציבור ובנפש של הספורט. איך קבוצה יכול לעשות דבר כזה? גם ככה הם פושטים את הרגל אז תגידו מראש שאתם לא מופיעים. מסביב למפעל של מיליון אנשים שמארגנים את הדברים האלה, במשחק עצמו היו 100 איש מסביב, ואת כולם הם ביזו, מזעזע”.

פיב”א אמרו לכם משהו?

”הם בעצמם אפילו לא ידועים את החוקים של עצמם. עד שאנחנו אמרנו. אחרי ששלחנו את הסעיף שברדה שלח לנו דיברנו איתם ואמרנו שזה לא הגיוני, והם בדקו וחזרו אלינו בעשר בלילה, ובעשר וחצי סגרנו כרטיסי טיסה חזרה לארץ במקום לנסוע לאיטליה”.

כל הסיפור הזה ביזארי לחלוטין. מה קורה אצלכם בעמדת המאמן?

”כלום, יש אצלנו מאמן”.

הוא יישאר עד סוף העונה?

”אין לנו שום טענות אליו, בינתיים עברנו שני משחקים ובמשחק השני הוא שיחק עם חצי קבוצה, יש לנו הרבה פצועים. אם הייתם רואים את קרביץ, עד עכשיו הוא מדדה. משחק כזה זה לא משחק שהשופטים צריכים לזכור לטובה, זה היה כמו מלחמה. אנחנו מאוד מרוצים מהמאמן, בן אדם שקול שמבין את המשחק”.

יואב שמיר מתדרך את שחקני הפועל חולון (לילך וויס-רוזנברג)

אתה רואה את יואב שמיר משיך עד סיום העונה?

”כן”.

מקווה שלא יהיה לכם עוד דברים כאלה בהמשך המפעל?

”אני מעדיף להפסיד בספורט מאשר להרוויח בביזיון, זה לא רוח ספורטיבית. הסיכוי שלנו לנצח אותם היה גבוה כי חלק מהשחקנים הזרים שלהם עזבו אותם. בכל מקרה המקום הרביעי שלנו זה בטופ 16, אנחנו עומדים להביא שחקנים חדשים”.

מה עם החזרת המשחקים לישראל?

”כרגע אין לנו שום תגובה. קודם כל פיב”א זה ארגון שונה לחלוטין מהיורוליג. דבר שני יש פה עניין שגלאטסראיי בבית שאנחנו נהיה, והם חזקים מאוד באיגוד הזה, והיה צפוי שיהיה עוד טורקים אבל כנראה הם לא יעלו ואז יש רק קבוצה טורקית אחת. כן צריך לאפשר לנו, אבל אני לא מאמין שהם יאפשרו. נקווה שמישהו ממשרד הספורט ישים לב וידחוף לזה”.