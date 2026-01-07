"גרינפלד בכיר השופטים, לפעמים יש תקופות"

הדרבי החיפאי עורר לא מעט מחלוקות שיפוט, הבולטת שבהן הייתה הכרטיס האדום שנשלף לליסאב עיסאת ובוטל בסופו של דבר בעקבות התערבות ה-VAR. שופט העבר לירן ליאני התראיין היום (רביעי) בתוכנית “שיחת היום” והתייחס לתצוגת השיפוט של אוראל גרינפלד והצוות שלו בסמי עופר.

תגיד, כמה שעות בשבוע אתה משקיע בניתוחים? אני רואה שזה ניתוחים מעמיקים מאוד.

”זה הרבה עבודה, שעות של לצפות במשחק. להסתכל על המשחק מלמעלה ולהתמקד באירועים במרכזיים, לבדוק רגע עם החוקה. בדר”כ אני ישן על זה, קורה לי שאני קם באמצע לילה כותב שורה ומפסיק”.

איך אתה מסביר את זה שיש הרבה טעויות על פנדלים על אף שיש פה את ה-VAR? לדוגמה מה שהיה בהפועל ת”א נגד קריית שמונה שהיה פנדל למרות שהעבירה הייתה בחוץ.

”צריך רגע להבין שמערכת ה-VAR נועדה לצמצם טעויות, והיא לא מונעת טעויות. בסוף אם תיקחו רגע את הרעיון אז לוקחים את האירוע בעצמו ומעלים אותו מהדשא לחדר הבקרה, וזה עדיין שופט שמקבל את ההחלטה. לפעמים השיקול דעת שלו מוטעה. אני חושב שאנחנו פשוט לא עושים את זה נכון. אם תבחנו את השימוש במערכת בליגות אחרות בעולם, אז ההתערבות היא רק באירועי קצה, בטעות שאין עליה עוררין”.

לירן ליאני (איציק בלניצקי)

אז נראה שהשופטים פה מסתמכים יותר מדי על מערכת ה-VAR, וזה הפך לתלות יותר מדי גדול בה.

”אני חושב שהגישה צריכה להשתנות. אם תסתכל אתה תראה שנותנים לשופטים צעירים ליגה הלאומית לשפוט בליגת העל ואתה תראה שהם מצליחים יותר. הסיבה היא שהם לא רגילים למערכת ה-VAR ואז הם רצים יותר ואל מסתמכים על המערכת”.

זה מה שקרה אז לאוראל גרינפלד? מה שהיה בדרבי האחרון, מוקדם יותר העונה לא ראה 3 פנדלים למכבי ת”א, מה עובר על שופט כזה בכיר?

”לפעמים יש תקופות פחות טובות לשופט, זה קורה וקרה גם לי. אוראל יודע לשפוט, הוא באמת בכיר השופטים שלנו, שאתה השופט הבכיר שלנו אז מצפים ממך ליותר. הטעויות שהיו בדרבי החיפאי זה טעויות לא מתאימות. בעיטת הקונג פו שהייתה מול העיניים שלו, אין מצב שלא שורקים על אירוע כזה, כולם ראו את זה. מקווה שהוא יצא כמה שיותר מהר”.

לפעמים עוברת לו תחושה בראש שהוא לא רוצה להרוס את הדרבי אז הוא ייתן ל-VAR להחליט. ראיתי במשחק של כמבי ת”א מול הפועל ירושלים שהשופט בא להוציא כרטיס צהוב שני והוא לא הוציא, ומצד שני נותנים פה צהוב שני על דיבורים עם השופט.

”יש נקודות, כמו במשחק הזה שהזכרת, אז השופט אכף את ה-8 שניות ובפועל פספס אירועים יותר מהותיים. הדבר הכי גרוע ששופט יכול לעשות זה להסתובב עם הכרטיס ביד ובסוף לא להוציא אותו. בסוף הוא ראה את זה מול העיניים, קפץ לך הצהוב מהכיס וזה מה שהרגשת? אז זה בסדר”.

אוראל גרינפלד (עמרי שטיין)

אולי השופטים פה חסרי ביטחון?

”אם אין לך ביטחון להיות שופט אז אל תהיה שופט. מעבר לזה שהשופטים מתאמנים בכושר גופני ומנתחים אירועים יש להם גם פסיכולוג ספורט, וזה חשוב בטח לשופטים צעירים, שופט מנוסה אולי פחות צריך. אולי צריך לעשות איתם עבודה יותר מנטלית כי באמת המחזור הקודם שהיה הוא היה עם יותר מדי טעויות, אי אפשר לנרמל את זה. אנחנו לא רוצים שה-VAR ישפוט במקום השופט. את רוב השנים עשיתי בלי המערכת וטעינו, אני לא אומר שלא, אבל הרבה משחקים העברנו בלי”.

איזה ציון אתה נותן לשופטים?

”אני אגיד לך משהו, תסתכל אחורה ותראה שהתקופה של השופטים היא לא טובה וזה חבל. יש להם כלי שיכול לצמצם להם את הטעויות ובפועל זה לא קורה”.

אתה חושב שאיגוד השופטים צריך לבוא ולהסביר?

”איך אפשר להסביר כזה דבר? אני לא מצליח להסביר עם כמה שאני כותב ורואה. יש טעויות שאי אפשר להסביר. אני לא מצליח להסביר את הטעות בבעיטת קונג פו על מכבי חיפה”.

לדעתך זאת תקופת השפל הכי גרוע של איגוד השופטים בשנים האחרונות?

”אנחנו מדברים פה על רצף מתחילת העונה. אני פרגנתי למשחק הטעון שהיה של בית”ר מול הפועל, תראה איזה חריג זה שהיה משחק טוב”.