יום רביעי, 07.01.2026 שעה 21:41
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

"גרינפלד בכיר השופטים, לפעמים יש תקופות"

שופט העבר לירן ליאני בתוכנית "שיחת היום": "אין הסבר לאיך לא ראו את בעיטת הקונג פו בדרבי של חיפה". וגם: מצב השופטים בארץ והמצב באיגוד השופטים

|
אוראל גרינפלד, דור מלול ודולב חזיזה (רדאד ג'בארה)
אוראל גרינפלד, דור מלול ודולב חזיזה (רדאד ג'בארה)

הדרבי החיפאי עורר לא מעט מחלוקות שיפוט, הבולטת שבהן הייתה הכרטיס האדום שנשלף לליסאב עיסאת ובוטל בסופו של דבר בעקבות התערבות ה-VAR. שופט העבר לירן ליאני התראיין היום (רביעי) בתוכנית “שיחת היום” והתייחס לתצוגת השיפוט של אוראל גרינפלד והצוות שלו בסמי עופר.

תגיד, כמה שעות בשבוע אתה משקיע בניתוחים? אני רואה שזה ניתוחים מעמיקים מאוד. 
”זה הרבה עבודה, שעות של לצפות במשחק. להסתכל על המשחק מלמעלה ולהתמקד באירועים במרכזיים, לבדוק רגע עם החוקה. בדר”כ אני ישן על זה, קורה לי שאני קם באמצע לילה כותב שורה ומפסיק”.

איך אתה מסביר את זה שיש הרבה טעויות על פנדלים על אף שיש פה את ה-VAR? לדוגמה מה שהיה בהפועל ת”א נגד קריית שמונה שהיה פנדל למרות שהעבירה הייתה בחוץ. 
”צריך רגע להבין שמערכת ה-VAR נועדה לצמצם טעויות, והיא לא מונעת טעויות. בסוף אם תיקחו רגע את הרעיון אז לוקחים את האירוע בעצמו ומעלים אותו מהדשא לחדר הבקרה, וזה עדיין שופט שמקבל את ההחלטה. לפעמים השיקול דעת שלו מוטעה. אני חושב שאנחנו פשוט לא עושים את זה נכון. אם תבחנו את השימוש במערכת בליגות אחרות בעולם, אז ההתערבות היא רק באירועי קצה, בטעות שאין עליה עוררין”.

לירן ליאני (איציק בלניצקי)לירן ליאני (איציק בלניצקי)

אז נראה שהשופטים פה מסתמכים יותר מדי על מערכת ה-VAR, וזה הפך לתלות יותר מדי גדול בה. 
”אני חושב שהגישה צריכה להשתנות. אם תסתכל אתה תראה שנותנים לשופטים צעירים ליגה הלאומית לשפוט בליגת העל ואתה תראה שהם מצליחים יותר. הסיבה היא שהם לא רגילים למערכת ה-VAR ואז הם רצים יותר ואל מסתמכים על המערכת”.

זה מה שקרה אז לאוראל גרינפלד? מה שהיה בדרבי האחרון, מוקדם יותר העונה לא ראה 3 פנדלים למכבי ת”א, מה עובר על שופט כזה בכיר? 
”לפעמים יש תקופות פחות טובות לשופט, זה קורה וקרה גם לי. אוראל יודע לשפוט, הוא באמת בכיר השופטים שלנו, שאתה השופט הבכיר שלנו אז מצפים ממך ליותר. הטעויות שהיו בדרבי החיפאי זה טעויות לא מתאימות. בעיטת הקונג פו שהייתה מול העיניים שלו, אין מצב שלא שורקים על אירוע כזה, כולם ראו את זה. מקווה שהוא יצא כמה שיותר מהר”.

לפעמים עוברת לו תחושה בראש שהוא לא רוצה להרוס את הדרבי אז הוא ייתן ל-VAR להחליט. ראיתי במשחק של כמבי ת”א מול הפועל ירושלים שהשופט בא להוציא כרטיס צהוב שני והוא לא הוציא, ומצד שני נותנים פה צהוב שני על דיבורים עם השופט. 
”יש נקודות, כמו במשחק הזה שהזכרת, אז השופט אכף את ה-8 שניות ובפועל פספס אירועים יותר מהותיים. הדבר הכי גרוע ששופט יכול לעשות זה להסתובב עם הכרטיס ביד ובסוף לא להוציא אותו. בסוף הוא ראה את זה מול העיניים, קפץ לך הצהוב מהכיס וזה מה שהרגשת? אז זה בסדר”.

אוראל גרינפלד (עמרי שטיין)אוראל גרינפלד (עמרי שטיין)

אולי השופטים פה חסרי ביטחון? 
”אם אין לך ביטחון להיות שופט אז אל תהיה שופט. מעבר לזה שהשופטים מתאמנים בכושר גופני ומנתחים אירועים יש להם גם פסיכולוג ספורט, וזה חשוב בטח לשופטים צעירים, שופט מנוסה אולי פחות צריך. אולי צריך לעשות איתם עבודה יותר מנטלית כי באמת המחזור הקודם שהיה הוא היה עם יותר מדי טעויות, אי אפשר לנרמל את זה. אנחנו לא רוצים שה-VAR ישפוט במקום השופט. את רוב השנים עשיתי בלי המערכת וטעינו, אני לא אומר שלא, אבל הרבה משחקים העברנו בלי”.

איזה ציון אתה נותן לשופטים? 
”אני אגיד לך משהו, תסתכל אחורה ותראה שהתקופה של השופטים היא לא טובה וזה חבל. יש להם כלי שיכול לצמצם להם את הטעויות ובפועל זה לא קורה”.

אתה חושב שאיגוד השופטים צריך לבוא ולהסביר? 
”איך אפשר להסביר כזה דבר? אני לא מצליח להסביר עם כמה שאני כותב ורואה. יש טעויות שאי אפשר להסביר. אני לא מצליח להסביר את הטעות בבעיטת קונג פו על מכבי חיפה”.

לדעתך זאת תקופת השפל הכי גרוע של איגוד השופטים בשנים האחרונות? 
”אנחנו מדברים פה על רצף מתחילת העונה. אני פרגנתי למשחק הטעון שהיה של בית”ר מול הפועל, תראה איזה חריג זה שהיה משחק טוב”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */