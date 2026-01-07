ח"כ דוידסון: זה שלט חולני שפוגע בבנות בישראל

דגל הפריסה של אוהדי מכבי חיפה ממשיך לעורר סערה. אחרי שהקהל הירוק הציג את הדגל רגע לפני שריקת הפתיחה לדרבי מול הפועל חיפה, הוחלט להעמיד את הירוקים לדין והתפתחה חזית בין המועדון לבין האוהדים שעומדים מאחורי הדגל. ח"כ סימון דוידסון, סגן יושב ראש הכנסת, דיבר על כך בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE.

אוהדי מכבי חיפה, מה אתה חשוב על השלט שלהם?

”קודם כל, כאזרח במדינה ואבא לבנות זה פשוט חרה לי לראות דבר כזה. אני חושב מי זה המטומטם שחשב על שלט כל כך דבילי של לשים אישה ולהציג כאילו אנחנו עושים משהו לאישה”.

זה שלט ציני, בדיחה שרצה כבר שנים. מי שהכין אותו ידע בדיוק מה הוא עושה.

”השלט הזה הוא שלט חולני, שפוגע בבנות שלכם ושלי ובספורט הישראלי. במקום שנדבר על הספורט הישראלי אנחנו מדברים על השלט הזה”.

אביו של רומי גונן אומר שהוא ראה את הבת שלו על השלט הזה, דעתך על זה?

”לשמוע את אבא של רומי, בטח אחרי הפרקים שראינו בעובדה ובסיפורים על השבי, זה נורא. גם אם זו לא הכוונה שלהם, ברגע שהאבא מרגיש ככה זה נורא לשמוע את זה. הוא אוהד של הפועל חיפה, אז כל החיבור הזה, אני רק יכול לחבק אותו ולהגיד לו שצר לי שהוא מרגיש כך”.

איפה זה מחוקק בחוק הספורט?

”אתה מדבר פה עם אחד שנאבק לאחרונה הארדקור על חופש הביטוי”.

אולי החולצה הזאת גורמת לאנשים לעשות מה שהם רוצים.

”אני לא חשוב שזה משהו מתריס. זה מאבק צודק לכל קבוצה ואני חושב שהצלחתי בזה. לגבי השלטים, המשטרה מאשרת מול ארגוני האוהדים את השלטים והציוד שאפשר להכניס למגרש. יכול להיות שהמשטרה בודקת שלט כזה, אז היא לא צריכה לאשר אותו”.

ראית את הבעלים של מ.ס אשדוד מגיע עם חולצה דומה נגד איגוד השופטים. זה פתח פה פתח, אתה רואה שבעלי קבוצות עושים את זה, אז מה אתה מצפה מהאוהדים?

”זה שג’קי בן זקן בא עם החולצה אז זה בסדר, הוא נגד השופטים”.

אתה רואה את זה תקין?

”בסוף זה חלק מחופש הביטוי במדינה דמוקרטית. מבחינה חוקתית אפשר לתת לו לבוא עם חולצה כזאת. הוא לא מסית לאלימות או עושה משהו בניגוד לחוק. זה לא דומה בכלל לשלט המטורף שהיה בחיפה”.

אבל זה מתחיל מהדברים האלו.

”אז אני לא מקבל את זה. מה שהם עשו עם האישה זה בכלל לא דומה, זה לא באותה סקאלה”.

אני חותר לאיפה אנחנו נגיע בסוף, אני בעד החופש הביטוי אבל השאלה מה הגבול שלו?

”ברגע שזה לא מסית לאלימות או לטרור. אם אתה הולך עם חולצה שכתוב עליה הסתה לטרור נגד קהל כזה או אחר אז אני לא מקבל דבר כזה. אם זה חולצה שג’קי בן זקן רוצה למחות נגד השופטים אז זה בסדר, זה לא כזה סיפור שצריך משטרה או חקיקה”.

אני רוצה לשאול אותך על משבר הדרכונים עם הספורטאים האולימפיים. אתם כאופוזיציה תאשרו או שתהיו נגד החוק והם לא יוכלו לצאת לאולימפיאדה? בקואליציה אומרים שאנחנו נעביר אבל השאלה אם יהיה לנו רוב בכנסת.

”אני לא ראיתי את החקיקה. אני מבטיח לך שאם היו מאירים את עיני לפני, הייתי מקדם את זה. הבעיה היא ששר הפנים היום זה ראש הממשלה, והוא לא קיבל את כל הסמכויות”.

אתה יכול להבטיח שאתם כאופוזיציה תתמכו?

”קודם כל אני מייצג את יש עתיד, 24 חברי כנסת הכי חרוצים בכנסת”.

יאיר לפיד מגיע לכל הדיונים בכנסת?

”במליאה עצמה הוא תמיד נמצא. אם תבדוק כמה שעות הוא עובד אתה תדבר אחרת, הבן אדם ישן אולי 3-4 שעות בלילה”.

אתה יכול להבטיח להם שהם יצאו לאולימפיאדה?

”אני מבטיח. בכללי, הלוואי והאופוזיציה הייתה יכולה להפיל חוקים לקואליציה. אנחנו נתמוך בחוק שיאפשר להם לצאת”.

אני רוצה לדבר איתך קצת על השחייה, דעתך על יושב הראש החדש?

”איש מקסים שאוהב שחייה, כבר ישבתי איתו. שאני עשיתי את השינוי בשחייה הוא יצא נגדי, ואז הלך איתי ותמך בי”.

אין לו ניגוד עניינים? איך ירגישו בנוח לדבר בישיבות הנהלה?

”הוא חייב להכריז על ניגדו עניינים, ואני בטוח שהוא יעשה את זה. הוא מלווה איגודים ואת המנהלת כעורך דין, הוא חייב להכריז על ניגוד עניינים. זה לא יפריע להיות מאחוריו וצריך לתמוך בו ולעשות פוליטיקה זולה. צריך להיות למען השחייה הישראלית ולא להפריע. רק לעזור ולתמוך.”

אתה לא מתגעגע לאיגוד השחייה?

”קודם כל אני נמצא ומבקר, לא צריך להתגעגע אני כי עשיתי את שלי. קיבלתי איגוד מרוסק לגמרי ובסיום דרכי הגעתי עם 19 שחיינים למשחקים האולימפיים”.

אתה רוצה להיות שר הספורט?

”כן, זה חלום שלי, אני חולם לשנות. אני חושב שצריך להפוך את הפירמידה ולדאוג לילדים יותר מלבוגרים. צריך לבנות מתקנים זולים כמו באירופה, ולהפסיק לבנות עם בטון כבד ולעשות שינוי. יש לי כל כך הרבה לעשות”.